Kolhapur News : कोल्हापूरच्या पर्यटनाला मिळाली जागतिक भरारी; महिनाभरात ५० हून अधिक विदेशी पर्यटकांची हजेरी

कोल्हापूर - जगभरात सध्या काही ठिकाणी युद्धाची धग आणि अस्थिरतेचे वातावरण असतानाही, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या कोल्हापूर शहराने विदेशी पर्यटकांना भुरळ घातली आहे..महिनाभरात अमेरिका, इटली, जर्मनी, इंडोनेशिया, पोलंड आणि दक्षिण आफ्रिका अशा विविध देशांतील सुमारे ५० हून अधिक पर्यटकांनी कोल्हापूरला पसंती दिली. केवळ फिरण्यासाठीच नव्हे, तर वैद्यकीय परिषदा आणि व्यावसायिक कारणांसाठी कोल्हापुरात येणाऱ्या विदेशी पाहुण्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे..कोल्हापूर जागतिक पर्यटन नकाशावर ठळकपणे उमटत आहे. प्रगत आरोग्य सेवा आणि येथे होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या वैद्यकीय परिषदांमुळे अनेक विदेशी डॉक्टर आणि प्रतिनिधी शहरात दाखल होत आहेत. परिषदेचे काम आटोपल्यानंतर हे पर्यटक अंबाबाई मंदिर, पन्हाळा गड आणि कणेरी मठ यासारख्या प्रसिद्ध पर्यटनस्थळांना आवर्जून भेटी देत आहेत.याव्यतिरिक्त, कोल्हापुरातील अनेक उद्योगांचे परदेशातील कंपन्यांशी व्यावसायिक करार असल्याने, व्यवसायानिमित्त येणारे विदेशी तरुण उद्योजकही कोल्हापूरच्या पर्यटनाचा आनंद लुटताना दिसत आहेत. परिणामी, येथील पर्यटन व्यवसायाशी संबंधित संस्थांना त्याचा फायदा होत आहे..विमानसेवेचा लाभकोल्हापूर आणि मुंबई दरम्यान सुरू असलेली विमानसेवा पर्यटनासाठी 'गेम चेंजर' ठरली आहे. विशेषतः सकाळी आणि संध्याकाळी अशा दोन्ही सत्रात विमाने उपलब्ध असल्याने विदेशी पर्यटकांना आंतरराष्ट्रीय प्रवासाचे नियोजन करणे सुलभ झाले आहे. रस्ते प्रवासाचा वेळ वाचत असल्याने पर्यटक आता कोल्हापूरला प्राधान्य देत आहेत..कोल्हापूर जिल्हा हा व्यवसायिक, वैद्यकीय व सांस्कृतिक वैभव असलेला आहे. सध्या विमानाची कनेक्टिव्हिटी वाढल्याने परदेशी पर्यटक कोल्हापूरला पसंती देतात. आंतरराष्ट्रीय कॅफेही त्यांना आवडतील, तसे पदार्थ देत असल्याने ते आवडत्या खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेऊ लागले आहेत. युद्धाची परिस्थिती नसताना महिन्याला सुमारे १५० परदेशी पर्यटक भेटी देतात.- वसिम सरकवास, पर्यटन सल्लागार.