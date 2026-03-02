Kolhapur Tourists : जिल्ह्यातील १५० पर्यटक आखाती देशात अडकले ; जिल्हा प्रशासनाकडून सर्वांशी संपर्क, सर्वजण सुखरूप

कोल्हापूर : पर्यटनासाठी दुबई, आबुधाबी यासंह अन्य आखाती देशात गेलेले जिल्ह्यातील १५० पेक्षा जास्त पर्यटक युद्धामुळे अडकले आहेत. सर्व प्रवासी तेथील हॉटेलमध्ये सुखरूप असून, त्यांना कोणताही धोका नाही. .आज जिल्हा प्रशासनाने १३० प्रवाशांशी संपर्क केला. त्यांची सर्व माहिती संकलित करून त्यांच्याशी संवाद साधण्याचे काम जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभाग करत आहे. अमेरिका आणि इस्त्राईल या देशांनी इराणवर शनिवारी (ता. २८) हल्ला केला. .Iran War: खामेनेई कुठे लपलेत हे कसं कळलं? अमेरिका आणि इस्रायलने नियोजित वेळेपूर्वी हल्ला का केला? आतली माहिती आली समोर! .त्यानंतर इराणनेही आखाती देशांमधील अमेरिकेचे हवाईतळ क्षेपणास्त्रांनी लक्ष्य केले. त्यानंतर या देशांमधील विमानसेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली. त्यामुळे आखाती देशात पर्यटनासाठी गेलेले पर्यटक तेथेच अडकले आहेत. .जिल्ह्यातील १३० जण हे दुबईमध्ये आहेत. तर अबुधाबीमध्ये अडकलेल्या ५४ पर्यटकांमध्ये ५ ते ७ जण कोल्हापूरचे आहेत. या शिवाय सहा विद्यार्थीही तेथे अडकले आहेत. मात्र हे सर्वजण त्यांनी बुक केलेल्या हॉटेलमध्ये असून सुखरूप आहेत.\r.Iran vs Israel युद्ध आणखी भडकणार! इराणला पाठिंबा देत हिजबुल्लाहचे इस्रायलवर हल्ले, इस्रायलचा लेबनॉनच्या राजधानीतही विध्वंस.युद्ध सुरू होताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांना आपल्या कार्यक्षेत्रातील युद्धप्रवण क्षेत्रात अडकलेल्या नागरिकांची माहिती घ्या, अशा सूचना दिल्या होत्या. त्याप्रमाणे तहसीलदारांनी या सर्व नागरिकांचे संपर्क क्रमांक मिळवले. .त्या आधारे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ यांनी या सर्वांना फोन करून त्यांची चौकशी केली. हे सर्व पर्यटक आपल्या हॉटेलमध्ये सुखरूप आहेत. प्रशासनाने त्या सर्वांचे पासपोर्ट क्रमांक, व्यक्तीगत माहिती घेतली असून त्यांच्याशी सतत संपर्क सुरू ठेवला आहे. .विमान रद्द झाल्याने दुबईत अडकलेले विद्यार्थी सुरक्षित आम्ही सुखरूप, पण परतीची ओढ आम्ही सुखरूप, पण परतीची ओढ २४ विमा प्रतिनिधी अडकले दुबईत कंटेनर अडकले, सुकामेव्याचे दर वाढले पान २ वर जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन युद्धामुळे सर्व आखाती देशांमध्ये निर्माण झालेल्या युद्धजन्य स्थितीमुळे आखाती देशांमध्ये विमान सेवा बंद करण्यात आली आहे. .कोल्हापूर जिल्ह्यातील जे नागरिक पर्यटनासाठी किंवा नोकरी वा शिक्षणानिमित्त आखाती देशांमध्ये तसेच इस्रायल, इराण आदी ठिकाणी आहेत, त्यांनी कोणतीही भीती बाळगू नये. केंद्र सरकार तसेच राज्य शासन परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. .जिल्ह्यातील या ठिकाणी अडकून असलेल्या नागरिकांचे कुटुंबीयांनी त्या व्यक्तींची सर्व माहितीसह (नाव, मोबाईल नंबर, पासपोर्ट आदी) जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे संपर्क साधावा. टोल फ्री क्रमांक १०७७. दूरध्वनी क्रमांक - ०२३१२६५९२३२, ०२३१२६५२९५०, ०२३१२६५२९५३, ०२३१२६५२९५४ मोबाईल क्रमांक - ८२७५१२१०७७ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.