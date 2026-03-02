कोल्हापूर

Kolhapur Tourists : जिल्ह्यातील १५० पर्यटक आखाती देशात अडकले ; जिल्हा प्रशासनाकडून सर्वांशी संपर्क, सर्वजण सुखरूप

Gulf Countries : अमेरिका–इराण संघर्षानंतर आखाती देशांतील विमानसेवा बंद झाल्याने दुबई व अबुधाबीसह अन्य ठिकाणी गेलेले कोल्हापूर जिल्ह्यातील १५० हून अधिक पर्यटक अडकले आहेत. सर्वजण हॉटेलमध्ये सुखरूप असून जिल्हा प्रशासनाने १३० जणांशी संपर्क साधून सातत्याने समन्वय सुरू ठेवला आहे.
Kolhapur tourists stranded

Kolhapur tourists stranded

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : पर्यटनासाठी दुबई, आबुधाबी यासंह अन्य आखाती देशात गेलेले जिल्ह्यातील १५० पेक्षा जास्त पर्यटक युद्धामुळे अडकले आहेत. सर्व प्रवासी तेथील हॉटेलमध्ये सुखरूप असून, त्यांना कोणताही धोका नाही.

Loading content, please wait...
Kolhapur
america
Dubai
administration
Tension
War
Tourists
airlines
Iran
Abu Dhabi

Related Stories

No stories found.