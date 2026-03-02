कोल्हापूर

Kolhapur Tourists : कोल्हापूर शहरात ‘पाटला’ वृक्षाची नोंद; प्रा. डॉ. मधुकर बाचुळकर यांची माहिती : जिल्ह्यातील एकमेव वृक्ष

Administration in Constan : पर्यटनाचा आनंद शोधण्यासाठी आखाती देशात गेलेले कोल्हापूर जिल्ह्यातील १५० हून अधिक पर्यटक आता अनिश्चिततेच्या छायेत अडकले आहेत. इराण–अमेरिका संघर्षानंतर दुबई व अबुधाबी येथील विमानसेवा बंद झाली.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : शाहू स्मारक भवन शेजारील सिंक्लेअर बंगल्याच्या परिसरात ‘पाटला’ वृक्ष आढळून आला. वनस्पती अभ्यासक परितोष उरकुडे यांनी या वृक्षाची माहिती ज्येष्ठ वनस्पतीतज्ज्ञ प्रा. डॉ. मधुकर बाचुळकर यांना दिली. त्यांनी या वृक्षाची ओळख पटवली आणि हा वृक्ष ‘पाटला’ असल्याचे सांगितले.

