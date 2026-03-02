Kolhapur Tourists : कोल्हापूर शहरात ‘पाटला’ वृक्षाची नोंद; प्रा. डॉ. मधुकर बाचुळकर यांची माहिती : जिल्ह्यातील एकमेव वृक्ष

कोल्हापूर : शाहू स्मारक भवन शेजारील सिंक्लेअर बंगल्याच्या परिसरात ‘पाटला’ वृक्ष आढळून आला. वनस्पती अभ्यासक परितोष उरकुडे यांनी या वृक्षाची माहिती ज्येष्ठ वनस्पतीतज्ज्ञ प्रा. डॉ. मधुकर बाचुळकर यांना दिली. त्यांनी या वृक्षाची ओळख पटवली आणि हा वृक्ष ‘पाटला’ असल्याचे सांगितले. .याबाबत डॉ. बाचुळकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘सांगली शहरातील गणेश मंदिराच्या आवारात १९८८ साली ‘पाटला’ वृक्ष त्यांनी पाहिला होता. पाटला वृक्ष पर्णझडी असून तो १० ते १५ मीटर उंचीपर्यंत वाढतो..Premium|Kaas Plateau Flower Valley : निसर्गाचं 'स्वर्गीय' लेणं! कास पठारावर यंदा कधी फुलणार फुलांचा गालिचा? पर्यटकांसाठी वनविभागाची नवी नियमावली काय आहे? .खोड आकाराने मोठे, त्यावरील साल राखाडी व जराशी खडबडीत असते. फांद्या अनेक, उभट वाढणाऱ्या असतात. पाने संयुक्त, समोरासमोर, ३० ते ४५ सेंटीमीटर लांब असून, पर्णिकांची संख्या सात ते नऊ असते. .आकाराने पर्णिका लांबट-गोलाकार असतात. फुले मळकट जांभळी, किरमिजी रंगाची, सुवासिक असून फांद्यांच्या टोकांवर विरळ संयुक्त मंजिरीत येतात. पुष्पमुकुट पाच पाकळ्यांचा असतो. .Panchanaga Ghat : पंचगंगा घाटावर रंगणार निसर्गाचा उत्सव; चित्रकारांच्या कौशल्यातून उलगडणार कोल्हापूरचे जलवैभव!.पाकळ्या एकमेकांना चिकटलेल्या, ओष्ठाकृती तर पुंकेसर चार, पाकळ्यांना चिकटलेले असतात. बिया अनेक व पातळ पंखयुक्त असतात. पाटला वृक्षाचे शास्त्रीय नाव ‘स्टेरिओस्परमम चेलीनायडस’ असे असून तो ‘बिगनोनिएसी’ या कुळातील आहे..दक्षिण भारतात हे वृक्ष दुर्मीळ आहेत. पाटला वृक्ष राज्यात चंद्रपूर, नागपूर, नांदेड, पुणे जिल्ह्यांतील पर्णझडी जंगलात क्वचित आढळतात. जिल्ह्यातील हा एकमेव वृक्ष असावा.’.वृक्षप्रेमींना आवाहन‘वृक्षप्रेमींनी बियांपासून पाटला वृक्षाची रोपे तयार करावीत आणि त्यांची लागवड करावी. शहर परिसरात हा एकमेव दुर्मीळ वृक्ष असल्याने महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने याची नोंद घेऊन या वृक्षाचे जाणीवपूर्वक जतन करावे,’ असे आवाहन ज्येष्ठ वनस्पतीतज्ज्ञ प्रा. डॉ. मधुकर बाचुळकर व वनस्पती अभ्यासक परितोष उरकुडे यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.