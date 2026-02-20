Kolhapur Modified Silencers : बनावट सायलेन्सर बसविलेली ३२ वाहने जप्त; वाहतूक नियम मोडणाऱ्यांना साडेतीन लाखांचा दंड

कोल्हापूर : बनावट सायलेन्सर, कर्णकर्कश हॉर्न, ट्रिपल सीट, विनापरवाना वाहने चालविणाऱ्या ४०९ जणांविरोधात वाहतूक पोलिसांनी कारवाई केली. विशेष मोहिमेअंतर्गत शहरातील चारही पोलिस ठाण्यांची मदत घेण्यात आली. अवघ्या तीन तासांत तीन लाख ४९ हजारांचा दंड पोलिसांकडून वसूल करण्यात आला. तर नियमबाह्य ३२ वाहने जप्त करण्यात आली..शिवजयंती निमित्ताने शिवज्योत आणण्यासाठी परजिल्ह्यांतूनही काही तरुण दाखल होत होते. सायलेन्सर काढणे, मोठा आवाज करणारे बनावट सायलेन्सर बसविणे, कर्णकर्कश हॉर्न, ट्रिपल सीट, परवाना नसणे तसेच अल्पवयीन चालकांविरोधात कारवाई करण्यात आली..Nashik Traffic Police : वाहतूक पोलिसांचा 'ॲक्शन मोड'; ३५ रिक्षा थेट भंगारात, तर मद्यपी चालकांना साडेसात लाखांचा फटका.छत्रपती शिवाजी पूल, दसरा चौक, व्हीनस कॉर्नर, ताराराणी चौक, सायबर चौक, संभाजीनगर, क्रशर चौक, शिंगणापूर नाका, गंगावेश, खरी कॉर्नर, मिरजकर तिकटी या परिसरात सकाळपासूनच वाहनांची तपासणी सुरू होती. .पोलिसांनी केलेल्या प्रमुख कारवाया व दंडट्रिपल सीट = ४५ ४५ हजार रुपयेवाहन चालविताना मोबाईलचा वापर ३१ ३१ हजार रुपयेकर्णकर्कश हॉर्न ६२ ४७ हजार रुपयेवाहनात मॉडिफिकेशन ११ ११ हजार रुपये.Sangli Traffic Rule : सांगलीत वाहतूक नियमभंगाचा स्फोट; ३४ हजारांवर कारवाई, तरुणांमध्ये धोकादायक ट्रेंड.वाहन परवाना न बाळगणे १०७ ७१ हजार रुपयेवाहन परवाना न काढणे ११ ५५ हजार रुपयेअल्पवयीन चालक २ १० हजार रुपये (पालकांना दंड)इतर कारवाई १२० ७४ हजार रुपय .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.