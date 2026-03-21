Urban Forest : हरित धोरणासाठी हवी अचूक आकडेवारी; वृक्षगणनेस प्रारंभ, २०१४ मधील अहवालाची अद्यापही प्रतीक्षाच

कोल्हापूर शहर वेगाने शहरीकरणाच्या दिशेने वाटचाल करत असताना हरित क्षेत्रांचे जतन आणि संवर्धन हा महत्त्वाचा प्रश्न ठरत आहे. वाढती लोकसंख्या, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि बदलते हवामान यांचा परिणाम शहरातील उद्याने, वृक्षसंपदा आणि मोकळ्या जागांवर होत आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील हरित क्षेत्रांची सद्यस्थिती, आव्हाने आणि संवर्धनासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेणारी वृत्तमालिका आजपासून...संदीप खांडेकर.कोल्हापूर : शहरातील हरित आच्छादनाचा अचूक अंदाज घेण्यासाठी महापालिकेने २०१४ मध्ये हाती घेतलेल्या वृक्षगणनेचा अहवाल सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध झालेला नाही. वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर ही गणना महत्त्वाची मानली जात असल्याने आता पुन्हा वृक्षगणनेचे काम सुरू केले आहे. .शहरातील वृक्षसंख्या, प्रजातींची स्थिती आणि हरित क्षेत्राचे प्रमाण याबाबत अद्ययावत माहितीचा अभाव असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. शहराच्या हरित धोरणासाठी अचूक आकडेवारी कधी मिळणार, याकडे लक्ष लागले आहे. .शहरातील वृक्षगणनेस १२ जून २०१४ ला वटपौर्णिमेच्या मुहूर्तावर सुरुवात झाली. खासगी संस्थेमार्फत जीपीएस व जीआयएस तंत्रज्ञानाचा वापर करून झाडांचे स्थान, प्रजाती, घेर, उंची आणि विस्तार यांची सविस्तर नोंद घेण्याचे नियोजन होते. .पहिल्या टप्प्यात ३५ प्रभागांचा समावेश होता. या आधी २०१०-११ मध्ये झालेल्या गणनेत सुमारे १ लाख ६७ हजार झाडांची नोंद झाली होती; मात्र तत्कालीन वादामुळे ते काम अर्धवट राहिले. त्यानंतर २०१४ च्या गणनेदरम्यान शहरात सुमारे १४६ प्रकारच्या वृक्ष प्रजाती आढळल्या होत्या. .टाऊन हॉल व ताराबाई पार्क परिसर जैवविविधतेसाठी विशेष उल्लेखनीय ठरले. तथापि, संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने अंतिम अहवाल सार्वजनिक पातळीवर उपलब्ध झाला नाही. मार्च २०२४ पासून महानगरपालिकेने नव्याने वृक्षगणनेला सुरुवात केली असून, ती सध्या प्रगतिपथावर असल्याचे सांगितले जाते..महापालिका संकेतस्थळावर हवा अहवालमहापालिकेने २०१४ ला केलेल्या वृक्षगणनेचा अहवाल ९०० पानांचा असल्याचे सांगण्यात आले. तो महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही. पीडीएफ स्वरूपात तो उपलब्ध झाला तर त्याची अधिकृत दस्तऐवज म्हणून विश्वासार्हता वाढू शकते. वस्तुतः ई-गव्हर्नन्सच्या तत्त्वांनुसार माहिती ऑनलाइन देणे अपेक्षित आहे. अभ्यासक, पर्यावरणतज्ज्ञ आणि संस्थांना या माहितीचा विश्लेषणासाठी उपयोग होऊ शकतो..शहरात हरित क्षेत्र का महत्त्वाचे? झाडे तापमान कमी ठेवतात, उष्णतेची तीव्रता घटवतात आणि 'हीट आयलंड' परिणाम कमी करतात हरित क्षेत्रे प्रदूषक घटक शोषून ऑक्सिजनची पातळी वाढवतात झाडांमुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरते. पूरस्थितीचा धोका कमी होतो उद्याने व मोकळ्या जागा नागरिकांना विश्रांती, व्यायाम आणि मानसिक शांतता देतात विविध वनस्पती आणि पक्ष्यांसाठी अधिवास उपलब्ध होऊन पर्यावरणीय संतुलन राखले जाते.