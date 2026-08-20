कोल्हापूर

Kolhapur Vaibhavwadi Railway : कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे जोडणीचा मार्ग बदलणार? मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांची महत्त्वाची माहिती; तांत्रिक, भौगोलिक अडचणींमुळे निर्णय

Why Kolhapur–Vaibhavwadi Railway Route Needs Fresh Survey : कोल्हापूर ते कोकण रेल्वे जोडणीसाठी वैभववाडी मार्गाचे फेरसर्वेक्षण करण्याची गरज मध्य रेल्वेने व्यक्त केली. बैठकीत खासदारांनी प्रवासी सुविधा, रेल्वे थांबे आणि प्रलंबित विकासकामांबाबत ठोस निर्णयांची मागणी केली.
Kolhapur–Vaibhavwadi Railway Survey

Kolhapur–Vaibhavwadi Railway Survey

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : ‘‘कोल्हापूर रेल्वे कोकण रेल्वेला जोडण्यासाठी पूर्वीच्या सर्वेक्षणात तांत्रिक व भौगोलिक अडचणी आहेत. त्यामुळे कोल्हापूर ते वैभववाडी मार्गाचे फेरसर्वेक्षण करावे (Kolhapur Konkan Railway connectivity latest update) लागेल’’, अशी माहिती मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक राजीव श्रीवास्तव यांनी पुणे येथे झालेल्या खासदारांच्या बैठकीत दिली.

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