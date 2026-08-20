Kolhapur Vaibhavwadi Railway : कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे जोडणीचा मार्ग बदलणार? मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांची महत्त्वाची माहिती; तांत्रिक, भौगोलिक अडचणींमुळे निर्णय

कोल्हापूर : ‘‘कोल्हापूर रेल्वे कोकण रेल्वेला जोडण्यासाठी पूर्वीच्या सर्वेक्षणात तांत्रिक व भौगोलिक अडचणी आहेत. त्यामुळे कोल्हापूर ते वैभववाडी मार्गाचे फेरसर्वेक्षण करावे (Kolhapur Konkan Railway connectivity latest update) लागेल’’, अशी माहिती मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक राजीव श्रीवास्तव यांनी पुणे येथे झालेल्या खासदारांच्या बैठकीत दिली..मध्य रेल्वेच्या पुणे व सोलापूर रेल्वे मंडळांतर्गत येणाऱ्या विविध प्रश्नांसंदर्भात रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत पुण्यात बैठक झाली. बैठकीत कोल्हापूर, सांगली, मिरज मार्गांवरील प्रलंबित प्रश्नांबाबत खासदारांनी रेल्वेला धारेवर धरले. प्रवासी सुरक्षेचा प्रश्न चर्चेच्या केंद्रस्थानी होता..बैठकीस नागरी उड्डाण राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, खासदार धैर्यशील माने, विशाल पाटील, शिवाजी काळगे, धैर्यशील मोहिते-पाटील, डॉ. अमोल कोल्हे, श्रीरंग बारणे, मेधा कुलकर्णी, ज्योती वाघमारे, ओमराजे निंबाळकर यांच्यासह उपमहाव्यवस्थापक के. के. मिश्रा, पुणे विभागीय व्यवस्थापक राजेश वर्मा, सोलापूर विभागाचे व्यवस्थापक सुनील मिश्रा उपस्थित होते..Pune Kolhapur Train : पुणे-कोल्हापूर रेल्वे प्रवाशांसाठी खूशखबर! विशेष दर्जा हटल्याने तिकीट दर घटणार; 'या' तारखेपासून धावणार नव्या क्रमांकाने.कोल्हापूरहून पुण्याकडे जाताना भिलवडी, आमणापूर, किर्लोस्करवाडी तसेच कोल्हापूर सोलापूरकडे जाताना - मिरज- पंढरपूर रेल्वे मार्गातील स्थानकांमध्ये रस्ते, पाणी निचरा, प्लॅटफॉर्म, प्रकाश व्यवस्था, प्रवासी सुविधा सक्षम कराव्यात, महत्त्वाच्या एक्स्प्रेस गाड्यांना थांबे द्यावेत, अशा अपेक्षा खासदारांनी व्यक्त केल्या. प्रलंबित प्रश्नांना केवळ आश्वासन न देता त्यावर ठोस कार्यवाही व्हावी, यासाठी रेल्वे प्रशासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावेत, अशी आग्रही भूमिका यावेळी मांडण्यात आली..अहवालानंतर फेऱ्या वाढविणारकोल्हापूर - पुणे मार्गावरील रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण, तसेच विद्युतीकरणाचे काम ८० टक्के पूर्ण झाले. त्याचा तपासणी अहवाल आल्यानंतर गाड्यांच्या फेऱ्या व संख्या वाढविण्याबाबत विचार होईल. अमृतभारत योजनेची कामे नियोजनानुसार सुरू आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली..Kolhapur City Expansion : गुजरातचा रस्ता चांगला, महाराष्ट्रातील खराब रस्त्यांमुळे मला पालकमंत्री म्हणून लाज वाटते'; मंत्री हसन मुश्रीफांचा सरकारला घरचा आहेर.मागण्या अशाकोल्हापूर- पुणे डेम्यूच्या वेळेत बदल करासह्याद्री एक्स्प्रेसचा कोल्हापूरहून मुंबईपर्यंत विस्तार कराकोल्हापूर-पुणे-दिल्ली-जम्मू-कटरा मार्गावर सुपरफास्ट एक्स्प्रेस सुरू करावीनांदेड-हडपसर एक्स्प्रेसचा विस्तार कोल्हापूरपर्यंत करावानांदेड-पनवेल एक्स्प्रेसचा विस्तार कोकणातील योग्य स्थानकापर्यंत करावापुणे-सांगली-पंढरपूर-सोलापूर एक्स्प्रेस सुरू करावीअमृतभारत योजनेतील कामांना गती द्यामिरज - पुणे इंटरसिटी एक्स्प्रेस सुरू करावीकोल्हापुरातून अहमदाबाद, अमृतसर, गुवाहाटी, लखनौ तरसांगलीतून चेन्नई, तिरुपती, कोईमतूर, तिरुवअनंतपुरम, हावडा, जम्मू मार्गावर गाड्या सोडाव्यात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.