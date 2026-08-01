Video: जुनं वचन पाळलं! मित्राची सैन्यात निवड होताच खांद्यावर बसवून काढली गावभर मिरवणूक; कोल्हापूरचा व्हिडीओ व्हायरल

True Friendship Goals: कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका छोट्याशा गावात एक भावुक चित्र बघायला मिळालं. मित्राला काही वर्षांपूर्वी दिलेलं एक वचन दुसऱ्या मित्राने पाळलं. खऱ्या मैत्रीचं आणि स्वप्नपूर्तीचं हे प्रेरणादायी चित्र व्हिडीओच्या माध्यमातून सोशल मीडियात व्हायरल झालं आहे. बालपणीच्या दोन मित्रांच्या नात्याची सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चा आहे..विषय असाय की, गावातील रोहित जोंधळे आणि संतोष माने हे दोघे बालपणापासूनचे जिवाभावाचे मित्र. अनेक वर्षांपूर्वी या दोघांनी सहजच एक आगळावेगळी शपथ घेतली होती... जर रोहितची भारतीय सैन्यात निवड झाली, तर संतोष त्याला स्वतःच्या खांद्यावर उचलून संपूर्ण गावातून त्याची मिरवणूक काढेल, अशी ती शपथ होती..Shirur Court Crime: कामाचे आमिष दाखवून तरुणाची लूट; शिरूर न्यायालयाकडून चोरट्याला १५ महिने कठोर कारावास, दंडाची शिक्षा.अखेर तो सुवर्णक्षण आला आणि रोहितची भारतीय लष्करात निवड झाली. देशाची सेवा करण्याचे रोहितचे स्वप्न पूर्ण झाल्याची बातमी समजताच संतोषने आपला शब्द पाळला. त्याने थेट रोहितला आपल्या खांद्यावर उचलून घेतले आणि गावातून मिरवणूक काढली..रोहितसाठी हा क्षण त्याच्या आयुष्यातील स्वप्नाची पूर्तता करणारा होता, तर संतोषसाठी तो एका शब्दाची किंमत मोजणारा होता, या आगळ्यावेगळ्या मिरवणुकीने संपूर्ण गावकऱ्यांचे डोळे अभिमानाने आणि आनंदाने पाणावले. मैत्री आणि देशसेवेचा हा अनोखा मेळ संपूर्ण परिसरासाठी चर्चेचा विषय ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.