कोल्हापूर

Video: जुनं वचन पाळलं! मित्राची सैन्यात निवड होताच खांद्यावर बसवून काढली गावभर मिरवणूक; कोल्हापूरचा व्हिडीओ व्हायरल

Kolhapur Man Carries Childhood Friend on Shoulders After Selection into Indian Army: रोहित जोंधळे आणि संतोष माने हे दोघे बालपणापासूनचे जिवाभावाचे मित्र. अनेक वर्षांपूर्वी या दोघांनी सहजच एक अनोखी शपथ घेतली होती.
Fulfilling an Old Pact

Fulfilling an Old Pact

esakal

संतोष कानडे
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True Friendship Goals: कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका छोट्याशा गावात एक भावुक चित्र बघायला मिळालं. मित्राला काही वर्षांपूर्वी दिलेलं एक वचन दुसऱ्या मित्राने पाळलं. खऱ्या मैत्रीचं आणि स्वप्नपूर्तीचं हे प्रेरणादायी चित्र व्हिडीओच्या माध्यमातून सोशल मीडियात व्हायरल झालं आहे. बालपणीच्या दोन मित्रांच्या नात्याची सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चा आहे.

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