Kolhapur Violence Innocent Family : दगडफेकीत 'त्या' कुटुंबाचा कसलाही संबंध नव्हता पण, दंगलीत जमावाने टेम्पो पेटवला अन्...; घराचा श्वासच हरपला

Stone Pelting Incident Kolhapur : फक्त २२ वर्षांचा साद... रात्री नऊ ते पहाटे दोन मार्केट यार्डात काम, दिवसभर वडिलांसोबत टेम्पोतून भाजी विक्री, कष्टावर विश्वास ठेवणारे सनदी कुटुंब राजेबागस्वार दर्गा परिसरात भाडेकरू म्हणून राहतात. आईने बचतगटातून कर्ज काढून घेतलेला टेम्पो म्हणजे कुटुंबाचा उदरनिर्वाहाचा आधार होता. शुक्रवारी रात्री उसळलेल्या दगडफेकीत कुटुंबाचा कसलाही संबंध नव्हता. मात्र, जमावाने रागाच्या भरात त्यांचा टेम्पो पेटवून टाकला. काही क्षणात स्वप्नं, कष्ट आणि आधार देणारा तो टेम्पो राखेत बदलला..काही तरुणांच्या आतताईपणामुळे सिद्धार्थनगर चौकात एका मंडळाचा वर्धापन दिन साजरा करण्याचे नियोजन होते. पोलिसांकडून वारंवार परवानगी नाकारूनही केवळ ईर्ष्येपोटी हा वर्धापन दिन साजरा झाला. याच कारणातून दोन गटांतील वाद उफाळून आला. कोणताही विचार न करणाऱ्या जमावाने समोर दिसेल त्या वाहनांना लक्ष्य केले..टेम्पो म्हणजे आमचा श्वास...सनदी कुटुंब आज उघड्यावर आहे. बचतगटाच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आई-वडील आणि मुलगा साद हताशपणे बसून होते. टेम्पोतून फिरून त्यांची चालणारी भाजी विक्री आज थांबल्याने आर्थिक फटका बसणार आहे. 'टेम्पोचे नुकसान म्हणजे आमच्या घराचा श्वासच हरपला', अशी भावना सादची आई जुलेका सनदी या डोळ्यांत पाणी आणून व्यक्त केली..हातावरचे पोट असणारी कुटुंबे भरडलीसिद्धार्थनगर चौक, राजेबागस्वार दर्गा परिसर, नर्सरी बाग परिसरात अनेक चहाच्या टपरी, पानटपरी, खाद्यपदार्थ विक्री, किरकोळ साहित्य विक्री करणारे दुकानदार आहेत. तसेच रिक्षासह, टेम्पो येथे पार्क केले जातात. दोन्ही बाजूने झालेल्या दगडफेकीत हातावरचे पोट असणाऱ्या कुटुंबीयांचेच नुकसान झाले आहे. दुसऱ्या दिवशीही परिसरात तणाव असल्याने कोणतेही दुकान उघडण्यात आले नव्हते..Kolhapur Violence Latest : कोल्हापुरातील जो राडा झाला तो समाजातील नसून दोन मंडळांचा, शांतता बैठकीतून अनेक मुद्दे समोर.कुटुंबाच्या उभारणीसाठी हवा आधार....जाळपोळीत झालेले हे नुकसान केवळ एक वाहन जळण्यापुरते मर्यादित नाही. एका कुटुंबाची रोजीरोटीच यामध्ये जळून खाक झाली आहे. सनदी कुटुंबाला नव्याने उभे राहण्यासाठी आधाराची गरज आहे. ज्या टेम्पोवर त्यांच्या आयुष्याचा गाडा चालत होता, त्याच टेम्पोची राख आज त्यांच्या डोळ्यांतून अश्रू बनून वाहत आहे. साद आणि त्याच्या कुटुंबाला मदतीचा आधार हवा आहे..