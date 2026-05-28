Vishalgad Qurbani Permission : किल्ले विशाळगडावर उरुस काळात सार्वजनिक ठिकाणी कुर्बानी देण्यास बंदी; मांसाहार नेण्याबाबत कोर्टाचा काय आहे आदेश?

कोल्हापूर : किल्ले विशाळगडावरील रेहान मलिक बाबा दर्ग्याच्या उरुसानिमित्त धार्मिक विधी आणि कुर्बानी करण्यास कोल्हापूर सर्किट बेंचने अटी व शर्तींसह परवानगी दिली आहे. न्यायालयाने २०२४ मध्ये घालून दिलेल्या नियमांच्या अधीन राहूनच सर्व धार्मिक विधी पार पाडण्याचे निर्देश दिले आहेत..किल्ले विशाळगडावर २८ मे ते २ जूनदरम्यान रेहान मलिक बाबा यांचा उरुस साजरा होत आहे. उरुस काळात कुर्बानीस परवानगी मिळावी, यासाठी कोल्हापूर सर्किट बेंचकडे याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने काही महत्त्वाच्या अटी घालत मर्यादित स्वरूपात परवानगी दिली..न्यायालयाच्या आदेशानुसार, उरुसासाठी बाहेरगावाहून येणाऱ्या यात्रेकरूंना गडावर मुक्काम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच यात्रेकरूंना सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंतच गडावर प्रवेशास परवानगी असेल..स्थानिक नागरिकांना सार्वजनिक ठिकाणी कुर्बानी देण्यास बंदी घालण्यात आली असून, घरामध्येच धार्मिक विधी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, कोणत्याही प्रकारचे पशू किंवा मांसाहार गडावर नेण्यासही न्यायालयाने मनाई केली आहे..दरम्यान, प्रशासनाने २७ मेपासून पशुहत्येस परवानगी नाकारली होती. मात्र, न्यायालयाच्या नव्या आदेशानंतर आजपासून २ जूनपर्यंत धार्मिक विधी पार पाडले जाणार आहेत..उरुस आणि बकरी ईद काळातील सर्व धार्मिक कार्यक्रम प्रशासनाच्या देखरेखीखाली पार पडणार असल्याची माहिती तहसीलदार सीमा सोनवणे यांनी दिली. तसेच उरुसकाळात गडावर येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या प्रत्येकाची पोलिसांकडून नोंद व तपासणी केली जाणार असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.