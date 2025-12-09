Kolhapur Muncipal Corporation : कोल्हापूर मतदार यादीतील 1241 हरकतींची बहुतेक पडताळणी पूर्ण; अंतिम यादीची तारीख वाढण्याची शक्यता

कोल्हापूर : महापालिकेच्या प्रारुप मतदार यादीबाबत आलेल्या १२४१ हरकतींवरील बहुतांश काम पूर्णत्वाला गेले आहे. त्याच्या पडताळणीचे काम सुरू आहे. त्याचबरोबर दुबार नावांचा शोध घेऊन त्यांचीही पडताळणी केली जात आहे. .बुधवारी (ता. १०) अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याची मुदत आहे; पण ही मुदत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे हरकती दाखल करण्याची मुदत वाढवत तीन डिसेंबर केली होती. .Kolhapur Election : एका दिवसात तब्बल ८९ हरकती! चुकीच्या प्रभागात नाव गेल्याने मतदारांचा संताप वाढला!.त्यात दाखल हरकतींवर निर्णय घेऊन प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी १० डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध करण्याची मुदत होती. त्याप्रमाणे १२४१ हरकती दाखल झाल्या होत्या. त्यांची तपासणी करण्यासाठी महापालिकेने बीएलओंच्या मदतीसाठी ९०० कर्मचारी दिले. .तसेच, सहायक आयुक्तांसह विविध अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे आदेश दिले होते. गेल्या चार दिवसांपासून तर बीएलओंना त्यांच्या मुख्य कामाचा ताण पूर्ण कमी करून पूर्णवेळ मतदार यादीचे काम करण्याचे आदेश दिले होते. .Kolhapur Muncipal Corporation : हरकतींच्या ढिगाऱ्यात अडकले बीएलओ; पत्ता-पत्त्यावर मतदार शोधताना प्रशासनाची घुसमट.त्यामुळे बहुतांश हरकतींची तपासणी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन केली आहे. आता पडताळणीचे काम केले जात आहे. नावे एका प्रभागातून दुसऱ्या प्रभागात गेलेल्या अनेक हरकती आहेत. त्यांची प्रत्यक्ष तपासणी केली जात आहे..अनेकांनी नावे स्थलांतरीत केलेली नाहीत. याबरोबरच दुबार ३२ हजार नावांचीही तपासणी केली जात आहे. त्यातील १५ ते २० टक्केच नावे दुबार असण्याची शक्यता आहे. इतर नावांची तपासणी केली जात आहे. जी नावे दुबार आहेत, त्यांची पाहणी करून त्यांच्याकडून कोणत्या मतदान केंद्रावर मतदान करायचे आहे हे लिहून घेतले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.