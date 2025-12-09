कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal Corporation : कोल्हापूर मतदार यादीतील 1241 हरकतींची बहुतेक पडताळणी पूर्ण; अंतिम यादीची तारीख वाढण्याची शक्यता

Verification of Voter List Objections : “१२४१ हरकतींची प्रत्यक्ष पाहणी पूर्णत्वाकडे; प्रभागनिहाय तपासणीमुळे यादी अंतिम करण्यास वेळ लागू शकतो”
Verification of Voter List Objections

Verification of Voter List Objections

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : महापालिकेच्या प्रारुप मतदार यादीबाबत आलेल्या १२४१ हरकतींवरील बहुतांश काम पूर्णत्वाला गेले आहे. त्याच्या पडताळणीचे काम सुरू आहे. त्याचबरोबर दुबार नावांचा शोध घेऊन त्यांचीही पडताळणी केली जात आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
update
Voters
voter list
Voter
Election Objections Hearing

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com