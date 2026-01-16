Kolhapur Voting Booths : नियम योग्य, पण सुविधा कुठे? मतदानाचा हक्क बजावताना नाहक त्रास; मोबाईल बंदीने वाढवली मतदारांची नाराजी

Voters argue with officials outside a polling booth over mobile phone restrictions in Kolhapur.

Voters argue with officials outside a polling booth over mobile phone restrictions in Kolhapur.

कोल्हापूर

Voters Face Inconvenience Due : मोबाईल नेण्यास बंदी असली तरी लॉकरची सुविधा नसल्याने मतदान केंद्रांवर मतदारांची अडचण,पोलिस आणि मतदारांमध्ये शाब्दिक वाद; मोबाईल कुठे ठेवायचा हा मुख्य प्रश्न
कोल्हापूर : मोबाईलसाठी स्वतंत्र लॉकर नसल्याने तो ठेवायचा कोठे, असा प्रश्‍न मतदारांना पडला. मतदान केंद्रांवर मोबाईल नेण्यास बंदी असल्याचे सांगितल्याने, तो कोठे ठेवायचा यावरून पोलिस व मतदार यांच्यात अनेक केंद्रांवर शाब्दिक वादावादीचे प्रकार घडले. मोबाईल नेमका कोणाकडे ठेवायचा, असा प्रश्‍न मतदारांनी उपस्थित केला.

