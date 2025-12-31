कोल्हापूर

Kolhapur Election : ‘जुने उमेदवार, नवी आव्हाने’—प्रभाग १६ मध्ये निवडणूक रंगात, मतदार संभ्रमात

Political Battleground : प्रभाग १६ मध्ये सामाजिक विविधता असून विकासाची अपेक्षा अधिक तीव्र, महायुती व महाविकास आघाडीच्या अंतर्गत राजकारणाचा थेट परिणाम उमेदवारीवर
Political Battleground

Political Battleground

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : उच्चभ्रू ते झोपडपट्टी आशा वर्गवारीतील प्रभाग १६ मध्ये पाच माजी नगरसेवकांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न‍ निर्माण झाला आहे. ‘जुनेच उमेदवार नवी आव्हाने’ अशी स्थिती या प्रभागात आहे. उमेदवारी देताना घराणेशाही येथे कायम ठेवण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Muncipal corporation
political parties
Corporation Election
Political Accountability

Related Stories

No stories found.