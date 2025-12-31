Kolhapur Election : ‘जुने उमेदवार, नवी आव्हाने’—प्रभाग १६ मध्ये निवडणूक रंगात, मतदार संभ्रमात

कोल्हापूर : उच्चभ्रू ते झोपडपट्टी आशा वर्गवारीतील प्रभाग १६ मध्ये पाच माजी नगरसेवकांच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ‘जुनेच उमेदवार नवी आव्हाने’ अशी स्थिती या प्रभागात आहे. उमेदवारी देताना घराणेशाही येथे कायम ठेवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. .राजारामपुरी हा प्रशस्त बाजारपेठ असलेला भाग एकीकडे, तर दौलतनगर झोपडपट्टीसारखा भाग दुसरीकडे आहे. त्यामुळे विकासकामांचा डोंगर येथे उभा करावा लागणार आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडी अशा दोन्हींकडून मातब्बर, अनुभवी उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. .Kolhapur Election : राजेश क्षीरसागरांचा होमपिच तापला; जुन्या पेठांपासून बाजारपेठांपर्यंत इच्छुकांची प्रचंड गर्दी.या प्रभागातून पुढील राजकरणाचा वेध जुन्या आणि नव्या इच्छुकांना निवडणुकीच्या निमित्ताने घेत आहेत. साधारण २५-२६ हजार मतदारांपर्यंत पोहोचणे, या प्रभागात सोपे आहे. मात्र, जनता जनार्दनाचा कौल घेणे अवघड आहे. - लुमाकांत नलवडे .सध्या इच्छुक आणि काही राजकीय पक्षांनी दिलेल्या उमेदवारीत यापूर्वी महापालिका निवडणुकीचा अनुभव आहे, आशांनाच येथे प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे जुन्याच उमेदवारांसमोर नवे आव्हान, अशी स्थिती प्रभागात आहे. .Kolhapur Municipal : ‘कट्टर शिवसैनिक आहे, उमेदवारी द्या’ ठाकरे सेनेतील इच्छुकांची मुलाखतीत ठाम भूमिका.शहराच्या मध्यभागी असलेल्या शाळा क्रमांक नऊचा परिसर सुशोभीकरण, शाळेचे नूतनीकरण करणे, तेथे असलेल्या टर्फची झालेली दुरवस्था, झोपडपट्टी परिसरातील प्रॉपर्टी कार्डचा प्रश्न, मुख्य राजारामपुरीतील वाहतूक आणि अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था, अशा अनेक प्रश्नांच्या गर्तेत हा प्रभाग अडकला आहे. .या प्रश्नांची जाण असलेला उमेदवार येथे निवडून दिला जाणार असल्याचे मतदारांकडून सांगण्यात येते. येथील इच्छुकांपैकी पाच माजी नगरसेवक आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून अनुभवाची जोड या प्रभागात मिळणार आहे. मात्र, महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यामुळे राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत राजकरणातून येथे मातब्बरांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. .पक्षांकडून उमेदवारी मिळविण्यापर्यंत इच्छुकांची दमछाक होत आहे. उमेदवारी जाहीर होण्यापूर्वीच या प्रभागात पक्षनिहाय इच्छुकांनी प्रचाराचा धुव्वा उडविला आहे. प्रत्येक जण शनिवार, रविवार सुटीच्या दिवशी घरोघरी जाऊन नागरिकांना माहिती पत्रके वाटप करीत आहेत. .आश्वासनांची खैरात मतदारांसमोर जाऊन करीत आहेत. अनेक इच्छुक पूर्वीपासून प्रभागातील राजकरणात असल्यामुळे त्यांना तिकटी, चौक, कोपरा येथील घर आणि घरातील व्यक्ती तोंडपाठ आहेत. त्यामुळे सहा-सातपैकी कोणा चौघांना निवडायचे. हा प्रश्न आता मतदारांसमोर असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे प्रचाराची रणधुमाळी या भागात दिसून येते. विशेष म्हणजे काही इच्छुकांकडून रोज संपूर्ण प्रभागात जोडण्या लावल्या जात आहेत. भौगोलिकदृष्ट्या प्रभाग छोटा असलाने इच्छुक मतदारांपर्यंत सहज पोहोचताना दिसून येत आहे.. दृष्टिक्षेपात लोकसंख्या एकूण लोकसंख्या = २६४८९ अनुसूचित जाती लोकसंख्या = १९५२ अनुसूचित जमाती लोकसंख्या = १४० पुरुष मतदार = १०६७७ महिला मतदार = ११५१७ एकूण मतदार = २२१९६ इतर २ .आरक्षण असे अ - ओबीसी पुरुष ब - खुला महिला क- खुला महिला ड- खुला.विकासाचे मुद्दे दौलतनगर परिसर प्रॉपर्टी कार्ड, राजारामपुरी परिसरअंतर्गत रस्ते, मुख्य बाजारपेठेसह परिसरातील वाहतूक कोंडी, शाळा क्रमांक नऊचे नूतनीकरण आणि परिसराचे सुशोभीकरण, शाळा क्रमांक नऊ येथील टर्फचे नूतनीकरण, शाहू मिल जवळील एमएसईबी एक्स्टेंशन, परिसर सुशोभीकरण .इच्छुक असे... धनश्री कोरवी, पद्मावती पाटील, उमेश पोवार, उत्तम शेटके, राहुल सोनटक्के, विलास वास्कर, रोहित पवार, मुरलीधर जाधव, गणेश नलवडे, सारिका पाटील, नागेश जाधव, मृणालिनी जाधव, भाग्यश्री शेटके, शुभम ठोंबरे, राहुल चव्हाण, शुभदा जगदाळे, कमलाकर जगदाळे, अंकुश निपाणीकर, माधुरी चव्हाण, सूरज भोसले, विवेकानंद चव्हाण. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.