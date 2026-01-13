कोल्हापूर

Kolhapur Anti-Corruption : वॉर्ड दवाखान्यात मोफत उपचार, दिल्ली-केरळ मॉडेलचा कोल्हापुरात अवलंब; ‘आप’चा ठाम शब्द

Skill Development and Local Employment : प्रत्येक वार्डमध्ये मोफत उपचार, शिक्षण व कौशल्य विकासातून सक्षम नागरिक घडविण्याचा ‘आप’चा मॉडेल,पर्यटन, ओपन स्पेस आणि स्थानिक उद्योजकतेतून महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याचा आराखडा
AAP state organiser Sandeep Desai addressing the media on corruption-free civic

कोल्हापूर : महापालिकेतील टक्केवारीची साफसफाई करण्याची गॅरंटी केवळ ‘आम आदमी’ पक्ष देऊ शकतो. शहराचा विकास करताना भ्रष्ट्राचारमुक्त कारभार, रोजगार निर्मितीसोबतच कौशल्य विकास योजना, महापालिकेच्या ओपन स्पेसच्या वापरासह ऑनलाईन प्रणालीतून कर आकारणी करून महापालिकेचे उत्पन्न वाढ करण्याचा अजेंडा आहे.

