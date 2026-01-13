Kolhapur Anti-Corruption : वॉर्ड दवाखान्यात मोफत उपचार, दिल्ली-केरळ मॉडेलचा कोल्हापुरात अवलंब; ‘आप’चा ठाम शब्द

कोल्हापूर : महापालिकेतील टक्केवारीची साफसफाई करण्याची गॅरंटी केवळ ‘आम आदमी’ पक्ष देऊ शकतो. शहराचा विकास करताना भ्रष्ट्राचारमुक्त कारभार, रोजगार निर्मितीसोबतच कौशल्य विकास योजना, महापालिकेच्या ओपन स्पेसच्या वापरासह ऑनलाईन प्रणालीतून कर आकारणी करून महापालिकेचे उत्पन्न वाढ करण्याचा अजेंडा आहे. .याचवेळी केरळच्या धर्तीवर पर्यटन, दिल्लीच्या धर्तीवर शालेय विद्यार्थ्यांना बूस्टर, वॉर्ड दवाखान्यातून मोफत उपचार देण्याची हमी ‘आम आदमी’ पक्षाचे राज्य प्रदेश संघटक संदीप देसाई यांनी दिली.- प्रतिनिधी.Kolhapur Election : पंचगंगा प्रदूषणमुक्ती पासून ते अंबाबाई दर्शनासाठी भुयारी मार्गापर्यंत; कोल्हापूर विकासाचा आमदार विनय कोरे यांचा धाडसी व्हिजन.शहर विकासासाठी पक्षाची भूमिका आणि व्हिजन काय?उत्तर : शहरात शंभर टक्के दर्जेदार रस्ते झाले पाहिजेत. सुसज्ज पार्किंग, अद्ययावत महापालिका शाळा पाहिजे, स्वच्छ आणि नियमित पाणीपुरवठा देण्यावर पक्षाचा भर राहील. प्रत्येक वार्डमध्ये महापालिकेच्या रुग्णालयातून मोफत उपचार देणार आहोत. महिला आणि पर्यटकांसाठी स्वच्छ शौचालयाची उणीव आप पूर्ण करणार आहे. .दिल्लीच्या धर्तीवर शालेय विद्यार्थ्यांना बूस्ट दिला जाईल. कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून नववीमध्येच विद्यार्थ्यांना स्टार्टअपची माहिती देऊ. उद्योजकांना तरुणांच्या आयडिया शेअर करण्यासाठी मेळावे घेऊ. केएमटीचे सक्षमीकरण करू..Kolhapur Election : तीन वर्षांत काहीच नाही, आता बदल हवा; महायुतीवर टीका करत सतेज पाटील यांचा विकासाचा अजेंडा.रोजगार निर्मितीसाठी तुमचे मॉडेल काय असेल?उत्तर : स्थानिकांच्या कौशल्याचे मार्केटिंग करण्यासाठी मेळावे घेतले जातील. परजिल्ह्यांतील, राज्यांतील उद्योजकांना बोलविले जाईल. स्थानिक अभियंत्यांनाच ठेके दिले जातील. स्थानिकांना रोजागार मिळण्यासाठी योजना राबवू. .पारदर्शक कारभारासाठी काय करणार आहात?उत्तर : ऑनलाईन कर प्रणालीचा वापर करून भ्रष्टाचार रोखू. अधिकाऱ्यांना पारदर्शी कारभार करण्यासाठी भाग पाडू निविदा प्रक्रियेतील माहिती प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी जनतेला दिली जाईल..महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीसाठी कोणत्या गोष्टी करणार?उत्तर : केरळच्या धर्तीवर पर्यटन विकास केला जाईल. प्रत्येक पर्यटन क्षेत्राजवळ मिनी थियटर्स उभे करून शहर-जिल्ह्याची माहिती देऊन उत्पन्न वाढवता येईल. महापालिकेच्या गाळ्यांचे नियोजन करून उत्पन्न वाढविले जाईल. शहरातील ओपन स्पेसचा वापर पे ॲण्ड पार्कसाठी करता येईल. त्या ठिकाणी कमर्शियल ॲक्टिव्हिटी करून उत्पन्न वाढवता येईल. .‘आयआरबी’प्रकल्प ही मागील सत्ताधाऱ्यांची चूकमहापालिकेकडून राबवलेला ‘आयआरबी’ प्रकल्प ही मागील सत्ताधाऱ्यांची सर्वांत मोठी चूक होती. त्यावेळी आवश्यक ड्रेनेजची व्यवस्था सक्षम झालेली नाही. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी योग्य पद्धतीने निरीक्षण केले नाही, तरीही कंपनीला सर्व पैसे आदा झाले. त्या कंपनीला ‘ब्लॅक लिस्ट’ केले नाही. .टक्केवारीची यादी महापालिकेच्या दारात उभे राहून वाचली जाते. तरीही आयुक्त, आमदारांकडून चौकशी समिती नियुक्त होत नाही. ही चूक भ्रष्टाचाराचे मूळ आहे. ते उखडून टाकण्याचे प्रयत्न ‘आप’ करणार असल्याचे देसाई यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.