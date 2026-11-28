कोल्हापूर : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा विभागाने पुन्हा उपसाबंदी जाहीर केली आहे. त्यानुसार भोगावती नदीकाठावर रविवार (ता. २९) ते सोमवार (ता. ३०) आणि पंचगंगा व दूधगंगा तीरावर सोमवार (ता. ३०) ते मंगळवार (ता. १) असे प्रत्येकी दोन दिवस ती (Bhogawati river water pumping restrictions) राहील..उपसाबंदीच्या काळात बेकायदेशीरपणे पाणी उपसा केल्यास संबंधितांचे उपसायंत्र जप्त करून त्यांचा परवाना वर्षासाठी रद्द करण्याचा इशारा कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर यांनी दिला. कालवा सल्लागार समिती व महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनसोबत झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार ही उपसाबंदी लागू केली आहे..यामध्ये रविवार (ता. २९) व सोमवार (ता. ३०) या दोन दिवसांत भोगावती नदी तीरावर राधानगरी धरण ते शिंगणापूर कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारापर्यंत दोन्ही तीरावर, कासारी नदीवरील यवलूज कोल्हापुरी बंधारा ते शिंगणापूर बंधाऱ्यापर्यंत दोन्ही तीरावर, कुंभी नदीवरील सांगरूळ कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यापासून खालील बाजूस कुंभी व भोगावती नदीपर्यंतच्या संगमापर्यंत दोन्ही तीरावर, तसेच या नदीभागात मिसळणाऱ्या सर्व ओढे व नाल्यावरील पाणीफुगीच्या दोन्ही तीरावरील भागात उपसाबंदी राहणार आहे..Ujani Dam Water Release : उजनीतून 1 जानेवारीला शेतीसाठी पाणी! धरणात उरला फक्त 59 टक्के साठा; दीड महिना सुरू राहणार शेतीचे आवर्तन, मराठवाड्याला कधी मिळणार पाणी?.पंचगंगा नदी तीरावर सोमवार (ता. ३०) व मंगळवार (ता. १) असे दोन दिवस शिंगणापूर कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा ते शिरोळ कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यापर्यंतच्या दोन्ही तीरांवर आणि संबंधित नदीवरील भागात मिसळणाऱ्या सर्वओढे-नाल्यांवरील पाणीफुगीच्या दोन्ही तीरावरील भागात उपसाबंदी असेल. त्याचबरोबर दूधगंगा नदी तीरावर सोमवार (ता. ३०) व मंगळवार (ता. १) असे दोन दिवस दुधगंगा धरणापासून ते सुळकूड कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यापर्यंतच्या दोन्ही तीरावरील भाग, नदीवरील भागात मिळणाऱ्या सर्व ओढे व नाल्यावरील पाणीफुगीच्या दोन्ही तीरावरील भागात ही बंदी राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.