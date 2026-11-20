कोल्हापूर : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा विभागाने उपसाबंदी जाहीर केली आहे. त्यानुसार भोगावती नदीकाठावर रविवार (ता. २२) ते सोमवार (ता. २३) व पंचगंगेवर सोमवार (ता.२३) ते मंगळवार (ता.२४), असे प्रत्येकी दोन दिवस ती (Bhogawati river water pumping restrictions) राहील..उपसाबंदी कालावधीत अनधिकृत पाणी उपसा केल्यास, संबंधितांचे उपसायंत्र जप्त करून त्यांचा परवाना वर्षासाठी रद्द करण्यात येईल, असा इशारा कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर यांनी दिला आहे. कालवा सल्लागार समिती व इरिगेशन फेडरेशनसोबत झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार ही उपसाबंदी लागू केली आहे..त्यानुसार, रविवार (ता.२२) व सोमवार (ता. २३) या दोन दिवसांत राधानगरी धरण ते शिंगणापूर बंधारापर्यंत दोन्ही तिरावर, कासारी नदीवरील यवलूज कोल्हापुरी बंधारा ते शिंगणापूर बंधाऱ्यापर्यंत दोन्ही तीरावर, कुंभी नदीवरील सांगरूळ बंधाऱ्यापासून कुंभी व भोगावती नदीच्या संगमापर्यंत दोन्ही तीरावर, या नदीभागात मिसळणाऱ्या सर्व ओढे व नाल्यांवरील पाणीफुगीच्या दोन्ही तीरावर उपसाबंदी असेल..पुढील टप्प्यात सोमवार (ता.२३) व मंगळवार (ता.२४) या दोन दिवसांत पंचगंगा नदीवरील शिंगणापूर बंधारा ते शिरोळ बंधाऱ्यापर्यंतच्या दोन्ही तीरांवर आणि मिसळणाऱ्या सर्व ओढे-नाल्यांवर दोन्ही तीरावरील भागात उपसाबंदी असेल, असे देवकर यांनी कळविले आहे..Gokul Milk Price Hike : 'गोकुळ', 'वारणा' दूध विक्री दरात सहा रुपये वाढ; उद्यापासून अंमलबजावणी, म्हशीसाठी तीन, गायीसाठी दोन रुपये उत्पादकांना जादा मिळणार .सध्या ऊसतोडी चालू झाल्या आहेत. थंडीमुळे पाण्याची गरज ही कमी आहे. धरणात पुरेसा पाणी साठा आहे. परंतु, उन्हाळ्यात पाण्याची कपात करण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी आतापासूनच पाणी बचत करावे लागणार आहे, यासाठीच ही उपसाबंदी केली आहे. सोमवार हा महावितरणच्या दुरुस्तीमुळे सुटीचा वार असतो. त्याला लागूनच अलीकडेे एक दिवस व नंतर एक दिवस अशी उपसाबंदी असेल. ती कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे झाली आहे.-विक्रांत पाटील-किणीकर, अध्यक्ष, जिल्हा इरिगेशन फेडरेशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.