Kolhapur Market : सणासुदीच्या आधीच भाजीपाल्याचे दर बदलले; गृहिणींना कुठे दिलासा, कुठे धक्का

Vegetable Prices : भोगीसाठी लागणाऱ्या उसासह भाज्यांच्या मागणीत वाढ झाल्याने काही भाज्यांचे दर तेजीत राहिले.राज्याबाहेरून वाढलेल्या आवकेमुळे टोमॅटो आणि लिंबूचे दर लक्षणीयरीत्या घसरले.
Fresh vegetables on display at Kolhapur weekly market as prices fluctuate ahead of Bhogi.

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : अवघ्या दोन दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या भोगीच्या पार्श्र्वभूमीवर बांधावरच्या वरण्याचे दर किलोला १०० ते १२० रुपये प्रतिकिलो असा भाव राहिला, तर मेथी, शेपू, पोकळा, पालक यांचे दर पाच ते दहा रुपये प्रतिपेंडी असे होते.

