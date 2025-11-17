कोल्हापूर

Kolhapur Weather: कोल्हापुरात मध्यरात्री तापमान १४ अंश सेल्सिअसवर! दाट धुक्यात हरवले शहर, नागरिकांनी पेटवल्या शेकोट्या

Kolhapur Winter Update: रात्री १४ अंशांवर घसरलेले तापमान आणि पहाटेचे दाट धुके कोल्हापूरकरांच्या सकाळी गारठ्याची चाहूल.
Kolhapur Weather

Kolhapur Weather

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: शहरात थंडी चांगलीच वाढली आहे. रविवारी मध्यरात्रीनंतर थंडीचा पारा १४ अंशांपर्यंत खाली आला होता. पहाटे पासूनच गारठा वाढला होता. दिवसभर हवा थंड होती. त्यामुळे रात्री शेकोट्या पेटवून नागरिकांनी थंडीचा आनंद घेतला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Weather
update
Temperature
Winter
Fireworks manufacturer
fog city
winter session
kolhapur city
sweater

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com