कोल्हापूर

Kolhapur : वंशाच्या दिव्याचा हट्ट अन् विवाहितेचा अंत! कणकेतून गूळ खाल्ल्याने मुलगा होत नाही, हे सांगण्याची आली वेळ; गर्भवती महिलांमध्ये दिसणारं 'सायकॉसीस' काय आहे?

Why Son Preference Still Persists in Society : कोल्हापुरात मुलगा व्हावा या अंधश्रद्धेमुळे आणि मानसिक छळामुळे विवाहितेने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.
Mental harassment over baby boy demand

Mental harassment over baby boy demand

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : पिठाच्या कणकेत गूळ घालून खाल्ला म्हणजे मुलगा होत नाही, वडाच्या झाडाच्या कळ्या खाऊनही मुलगा होत नाही, हे आता नव्याने सांगण्याची वेळ आली आहे. मुलगा पाहिजे म्हणून (Son preference superstition in Maharashtra) सायबर येथील विवाहितेचा मानसिक छळ होऊन तिने आत्महत्या केली. वंशाच्या दिव्यासाठी भावनांचा बाजार मांडला जात असल्याचे चित्र आहे.

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