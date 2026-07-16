Kolhapur : वंशाच्या दिव्याचा हट्ट अन् विवाहितेचा अंत! कणकेतून गूळ खाल्ल्याने मुलगा होत नाही, हे सांगण्याची आली वेळ; गर्भवती महिलांमध्ये दिसणारं 'सायकॉसीस' काय आहे?

कोल्हापूर : पिठाच्या कणकेत गूळ घालून खाल्ला म्हणजे मुलगा होत नाही, वडाच्या झाडाच्या कळ्या खाऊनही मुलगा होत नाही, हे आता नव्याने सांगण्याची वेळ आली आहे. मुलगा पाहिजे म्हणून (Son preference superstition in Maharashtra) सायबर येथील विवाहितेचा मानसिक छळ होऊन तिने आत्महत्या केली. वंशाच्या दिव्यासाठी भावनांचा बाजार मांडला जात असल्याचे चित्र आहे. .करवीर नगरी म्हणजे राजर्षी शाहूंची नगरी आहे. करवीर निवासिनी अंबाबाईची नगरी आहे. ज्यांनी समानतेचा आदर्श दिला, जिच्या पायावर भाविक रोज नतमस्तक होतात, याच नगरीत आजही वंशाला दिवा म्हणून मुलगा पाहिजे म्हणून विवाहितेचा छळ होत असल्याचे दिसून येत आहे. हुंडाबळीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. काही गावांतून पिठाच्या कणकेतून गूळ घालून खाण्यासाठी दिला जातो. यातून मुलगा होतो, असेही सांगितले जाते..काही जण याच कणकेतून औषध दिल्याचे सांगण्यात येते. वडाच्या झाडाच्या कळ्यांमधून मुलगा होण्याचे औषध दिले जात असल्याचे सांगण्यात येते. काहींकडून मासा खाल्ल्याने मुलगा होतो म्हणून सांगितले जाते. ज्या म्हशीला रेडा झाला आहे तिचेच दूध प्यायल्याने मुलगा होतो, असेही सांगण्यात येते. हा सर्व भावनांचा बाजार सुरू झाला आहे. प्रत्यक्षात हे उपाय केले म्हणून सांगण्यासाठी कोणी पुढे येत नाही. हे थांबले पाहिजे म्हणून कोणाकडून प्रयत्न होत नाहीत. ज्यांना पाहिजे ते उपाय करतात, ज्यांना पटत नाही ते हे उपचार करत नाहीत, अशी मानसिकता आहे..Baba Farjan Dordi : बाबा फर्जनच्या घरातून जप्त केली सव्वा पाच कोटींची 'माया'; पण ती मोजताना बँक कर्मचारी अन् पोलिसांची का झाली दमछाक? बंगल्यावर रायफल, 6 हजार काडतूसंही सापडली.बनावट डॉक्टरांकडून खतपाणीजिल्ह्यातील बनावट डॉक्टरांकडून याला खतपाणी घातल्याचे दिसते. शहरासह जिल्ह्यातील डॉक्टरांच्या पदव्यांची तपासणी केल्यानंतर यातील अनेक गोष्टी पुढे येतील. काही बनावट डॉक्टरांच्या आडमार्गाने मुलगा पाहिजे, याचे भांडवल करून भावनांचा बाजार भरवला जात असल्याचे सांगण्यात येते..'सायकॉसीस' म्हणजे काय...एखादी महिला गर्भवती राहिल्यापासून तिची प्रसूती होईपर्यंत मानसिकता वेगळी असते. तिला कुटुंबीयांचा आधार लागतो. तिची मानसिकता वेगवेगळ्या टप्प्यांवर बदलते. गर्भवतीला किंवा प्रसूती झालेल्या महिलेला कौटुंबिक योग्य आधार मिळाला नाही, तर त्याचे विपरीत परिणाम होऊ शकतात. याला प्रसूती पश्चात ‘सायकॉसीस’ असे म्हणतात. यातूनही काही अघटित घडू शकते. कोल्हापुरात असे यापूर्वी झाले आहे, असाही संदर्भ जाणकार डॉक्टरांकडून दिला जातो. तसेच विज्ञानाच्या चौकटीव्यतिरिक्त काही खाऊन मुलगा होत नसल्याचे डॉक्टर सांगतात..Lanja Road Accident : काळजाचा थरकाप उडवणारा अपघात! गोव्याहून फिरून येताना मुंबईच्या नवविवाहित जोडप्यावर काळाचा घाला; कार डंपरवर आदळून चौघांचा मृत्यू.... तरीही मुलगाच हवा, हा हट्ट का?मुलगा झाला म्हणून साखर-पेढे वाटले, तीच मुले आज आई-वडिलांना सांभाळत नाहीत. दोन मुले असूनही आई-वडील स्वतंत्र राहतात. वंशाचा दिवा म्हणून मुलांना जन्म दिला; पण आज हक्काचे दोन शब्द सांगावे यासाठी मुलगी हवी होती, असे सांगणारेही आई-वडील आज कोल्हापुरात आहेत. एक, दोन नव्हे अनेक उदाहरणे आहेत, तरीही वंशाला मुलगाच पाहिजे, यासाठी नको ते उपाय केले जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.