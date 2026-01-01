Success Story Women Farmers : कोल्हापूर जिल्ह्याच्या शेतीतही महिलाराज; उद्योजकतेचा दिला साज

Women Farming Sector Kolhapur : परंपरेनं पुरुषप्रधान मानल्या जाणाऱ्या शेती क्षेत्रात जिल्ह्यातील महिला शेतकऱ्यांनी ठोस पाऊल पुढे टाकत स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पीक विविधीकरण, प्रक्रिया उद्योग आणि थेट बाजारपेठांशी जोड यामुळे जिल्ह्यात महिला शेतकरी आज शेतीच्या केंद्रस्थानी येताना दिसत आहेत..कधी पतीच्या साथीने, तर कधी स्वतंत्र लढा देत महिला शेतकऱ्यांनी शेती व्यवसायात वेगळी छाप सोडली आहे. ऊस, भात, सोयाबीनसह भाजीपाला, फळबागा, दुग्धव्यवसाय, शेळी-मेंढीपालन अशा विविध क्षेत्रांत महिला शेतकरी पुढाकार घेत आहेत. ठिबक सिंचन, मल्चिंग, सेंद्रिय शेती, हरितगृह पद्धती यांसारख्या आधुनिक उपायांचा अवलंब करून उत्पादन वाढीसोबतच खर्चात बचत साधली जात आहे. अनेक महिला बचतगटांच्या माध्यमातून सामूहिक शेती, प्रक्रिया व विक्री करत आर्थिक स्वावलंबनाची वाट चोखाळत आहेत. शासकीय योजना, कृषी विभागाचे प्रशिक्षण, स्वयंसेवी संस्थांचे मार्गदर्शन आणि बँकिंग सुविधांचा लाभ घेत महिलांनी उद्योजकतेकडेही पाऊल टाकले आहे..नियोजनांतून वाढला नफाकोदवडे (ता. राधानगरी) हे करवीर व राधानगरी तालुक्याच्या सीमेवरच हिरवाईने नटलेलं गाव. या छोट्याशा गावात सविता रंगराव पाटील यांचा चाळीस जनावरांचा गोठा आहे. त्यांनी पतीच्या साहाय्याने गोठा व्यवसाय फुलविला. गोकुळसारख्या सहकारी संस्थांच्या माध्यामातून अनेक लाभ घेत गोठ्याला उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत बनविला. सविता सांगतात, ‘त्या दिवसात एक-एक गायीकडे बघून वाटायचं, हेच आपलं भवितव्य आहे..घराची गरज भागवायची, मुलांचं भविष्य घडवायचं. सगळं या चार जनावरांवर. जनावरांमध्ये आणखी गुंतवणूक केल्यास वर्षाला लाखो रुपये मिळू शकतात हा अंदाज आल्यानंतर जनावरांची संख्या वाढविली. फक्त गायीमध्ये गुंतवणूक न करता त्यांनी हरियाणा, गवळाट, मुऱ्हा जातीच्या म्हशींची खरेदी केली.’.Kolhapur Road Accident : नववर्षाची पहाट भीषण अपघाताने, कोल्हापुरात भरधाव इनोव्हाने चिरडल्याने तिघांचा जागीच मृत्यू.रोपवाटिकेचा बनला वृक्षनांदणी (ता. शिरोळ) येथील सारिका लठ्ठे शेतकरी कुटुंबातील. त्या पती बाहुबली यांच्याबरोबरच सर्व शेती कामे करायच्या. २०११ ला बाहुबली यांनी ऊस रोपवाटिका सुरू केली. बाहुबली हे प्रामुख्याने मार्केटिंग, बियाणे उपलब्धता या बाबी बघायचे, तर सारिकाताई या महिला मजुरांचे व्यवस्थापन व अन्य कामे बघायच्या. २०२१ पर्यंत हा व्यवसाय भरारी घेत असतानाच कोरोनाच्या लाटेत बाहुबली यांचे निधन झाले..आधारच निखळल्याने सारिका यांच्यापुढे आयुष्य अंधकारमय बनण्याचा धोका होता. त्यातून बाहेर पडण्याचे आव्हान होते. रोहित व श्रद्धा ही दोन मुले पदरात. अचानक आलेल्या या संकटाने करायचं तरी काय हा प्रश्न निर्माण झाला. पण, कुठेतरी आशेचा किरण नक्कीच असतो. अगदी असेच घडले. त्यांच्या पाठी कुटुंब राहिले. सासरे नेमिनाथ, सासूबाई चंपाबाई, चुलत दीर शीतल, भाऊ राहुल मगदूम, मित्र सचिन पाटील यांच्या सहकार्याने हा व्यवसाय पुन्हा सुरू झाला. २८ गुंठे क्षेत्रात साकारलेल्या रोपवाटिकेचा आज वृक्ष बनला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.