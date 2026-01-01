कोल्हापूर

Success Story Women Farmers : कोल्हापूर जिल्ह्याच्या शेतीतही महिलाराज; उद्योजकतेचा दिला साज

Kolhapur Rural Success Stories : कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेती क्षेत्रात महिलांनी नेतृत्वाची धुरा सांभाळत उद्योजकतेचा साज चढवला आहे. त्यांच्या कर्तृत्वामुळे ग्रामीण भागाला नवी दिशा मिळत आहे.
राजकुमार चौगुले - सकाळ वृत्तसेवा
Women Farming Sector Kolhapur : परंपरेनं पुरुषप्रधान मानल्या जाणाऱ्या शेती क्षेत्रात जिल्ह्यातील महिला शेतकऱ्यांनी ठोस पाऊल पुढे टाकत स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, पीक विविधीकरण, प्रक्रिया उद्योग आणि थेट बाजारपेठांशी जोड यामुळे जिल्ह्यात महिला शेतकरी आज शेतीच्या केंद्रस्थानी येताना दिसत आहेत.

