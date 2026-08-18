Kolhapur ZP Solar Projects: ग्रामपंचायतींवर सौरऊर्जेचा घाट; १३ कोटी खर्चाचा प्रस्ताव विचाराधीन; जिल्हा परिषद सदस्य अनभिज्ञ

कोल्हापूर: जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडून वीज बचतीसाठी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारले जात असताना आता जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून तब्बल १३ कोटी रुपये सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी खर्च करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतींना अशा प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध होत असताना जिल्हा परिषदेचा कोट्यवधींचा स्वनिधी यासाठी खर्च करण्याची गरज काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे..अनेक ग्रामपंचायतींच्या इमारतींची अवस्था दयनीय आहे. अनेक ठिकाणी ग्रामपंचायत कार्यालयांना धड छप्पर नाही. पावसाळ्यात गळती लागते, नागरिकांसाठी मूलभूत सुविधा अपुऱ्या आहेत. काही ठिकाणी कार्यालयीन कामकाजासाठी सोयी-सुविधांचा अभाव आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामपंचायतींच्या मूलभूत गरजा आणि दुरुस्तींकडे दुर्लक्ष करून जिल्हा परिषदेचा १३ कोटींचा स्वनिधी सौरऊर्जेसाठी खर्च करण्याचा घाट घातल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे..SIR Form असा भरा; आज शेवटची संधी! मोबाईलवरून 5 मिनिटांत ऑनलाइन अर्ज, Step-by-Step जाणून घ्या.सर्वात गंभीर म्हणजे एवढ्या मोठ्या निर्णयाची माहिती जिल्हा परिषदेच्या अनेक सदस्यांनाच नसल्याचे समोर आले आहे. सर्वसाधारण सभेत हा विषय मंजुरीसाठी ठेवला नसल्याचीही चर्चा आहे. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता कोट्यवधींचा निधी खर्च करण्याचा निर्णय कोणाच्या अधिकारात घेतला, असा प्रश्न आहे. जिल्हा परिषदेचा स्वनिधीचा विनियोग करताना पारदर्शकता, गरज आणि प्राधान्यक्रम निश्चित करणे.निर्णयाचा फेरविचार करावा ग्रामपंचायतींच्या गळक्या छपरांकडे दुर्लक्ष आणि सौरऊर्जेसाठी १३ कोटींची उधळपट्टी, असा विरोधाभास निर्माण होत असल्याने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच हा निधी कोणत्या कामासाठी आणि कशा पद्धतीने खर्च करायचा, याचा निर्णय घेणे आवश्यक असताना सदस्यांना अंधारात ठेवण्यामागचे कारण समजू शकले नाही..शाहरुख, अजय देवगण, टायगर श्रॉफला FDAची नोटीस; तुकाराम मुंढेंनी सांगितलं कारवाईमागचं नेमकं कारण.:ग्रामपंचायतींवर सौरऊर्जेसाठी १२ किंवा १३ कोटींचा निधी लागणार हे मंजुरी मिळाल्यानंतर समजणार आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी वरिष्ठांकडे पाठवला आहे."- अर्जुन गोळे, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद.अपेक्षित आहे. जिल्ह्यात शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण रस्ते, पाणीपुरवठा, शाळा इमारती, अंगणवाड्या आणि ग्रामपंचायत कार्यालये दुरुस्तीची असंख्य कामे प्रलंबित असताना सौरऊर्जेसाठी १३ कोटी खर्च करण्याचे प्राधान्य नेमके कसे ठरविले? चर्चेतील प्रश्न आहे. या निर्णयाची माहिती सर्वसाधारण सभेत सदस्यांसमोर ठेवून त्यावर सविस्तर चर्चा होणे, प्रकल्पाची गरज, खर्चाचा अंदाज, अपेक्षित बचत आणि त्याचा लाभ याबाबत माहिती देणे आवश्यक होते. मात्र, सदस्यांनाच अंधारात ठेवून हा निधी खर्च करण्याची प्रक्रिया पुढे नेली जात असेल, तर जिल्हा परिषदेच्या कारभारातील पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.