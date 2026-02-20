कोल्हापूर

Kolhapur ZP : ‘जनसुराज्य’च्या आडून राष्ट्रवादीवर दबाव; भाजपचे राजकारण, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी अशक्य असल्याचाही फायदा

BJP Pressure Politics : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या सत्तास्थापनेच्या राजकारणात अंकगणित स्पष्ट असले तरी सत्तेची खुर्ची कोणाकडे जाणार, यावरून महायुतीतच अंतर्गत संघर्ष उफाळण्याची चिन्हे आहेत.
Leaders engaged in intense discussions

Leaders engaged in intense discussions

sakal

सुनील पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष हा काँग्रेससोबत जाणार नाही, याची खात्री असल्यानेच ‘जनसुराज्य’च्या आडून राष्ट्रवादी काँग्रेस व पर्यायाने मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न भाजपकडून सुरू आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Bjp
Congress
NCP
political
ZP
political parties
Jilha Parishad
Political Accountability

Related Stories

No stories found.