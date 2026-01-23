Kolhapur Collector : मतदानाआधी ४८ तास शांतता! भयमुक्त मतदानासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज,कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रचारबंदी लागू

कोल्हापूर : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रियेच्या ४८ तास अगोदर जाहीर प्रचाराची सांगता होईल. ही निवडणूक भयमुक्त, शांततेत व विनाअडथळा पार पडावी, तसेच आचारसंहितेचे काटेकोर पालन व्हावे, यासाठी जिल्ह्यात निर्बंध लागू करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिली..लाऊड स्पिकरचा वापर सकाळी सहा ते रात्री दहापर्यंतच करता येईल. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या लेखी पूर्वपरवानगीशिवाय व्यासपीठावर किंवा फिरत्या वाहनावर स्पिकर बसवता येणार नाही. कोणत्याही उमेदवारास निवडणूक प्रचारच्या अनुषंगाने मतदान केंद्र म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या ठिकाणाचे जवळ किंवा धार्मिक स्थळे, दवाखाने, शैक्षणिक संस्था इ. सारख्या सार्वजनिक ठिकाणाच्या जवळ तात्पुरते पक्ष कार्यालय उघडता येणार नाही, अशा सूचनाही देण्यात आल्या..बिनविरोधवर टांगती तलवार, ६९ प्रकरणी चौकशी होणार; नव्यानं निवडणूक? मनसेच्या याचिकेनंतर आयोग अॅक्शन मोडवर.मतदान केंद्राच्या २०० मीटर अंतरावर प्रचार करणे, मतदारांना धमकविणे, मतदारावर ठराविक उमेदवारालाच मतदान करण्यासाठी दबाव टाकणे, मतदाराचा मतदानाचा हक्क बजावू नये, यासाठी कोणत्याही मार्गाने दबाव टाकणे, .उमेदवाराचे चिन्ह दर्शविणारे नोटीस बोर्ड प्रदर्शित करणे, मोबाईल फोन, कॉर्डलेस फोन, पेजर, वायरलेस सेट किंवा तत्सम अन्य इलेक्ट्रॉनिक साहित्याचा वापर करणे तसेच मतदान केंद्रामध्ये अनाधिकृतरीत्या प्रवेश करणे, अशी कृती करता येणार नाही..Gadhinglaj News : गडहिंग्लज प्रभाग तीन-अ मध्ये २४६९ मतदारांवर सर्वपक्षीयांची नजर; २० डिसेंबरच्या मतदानाला सुरू झाला नवा राजकीय थरार.निवडणूक कालावधीत मोटारगाड्या, वाहने ही कोणत्याही परिस्थितीत तीनपेक्षा अधिक वाहनाच्या ताफ्यात चालविण्यात येऊ नयेत, अशाही सूचना देण्यात आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.