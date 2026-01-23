कोल्हापूर

Kolhapur Collector : मतदानाआधी ४८ तास शांतता! भयमुक्त मतदानासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज,कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रचारबंदी लागू

Election Campaign : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका भयमुक्त, पारदर्शक आणि शांततेत पार पडाव्यात यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रियेच्या ४८ तास अगोदर जाहीर प्रचाराची सांगता होईल. ही निवडणूक भयमुक्त, शांततेत व विनाअडथळा पार पडावी, तसेच आचारसंहितेचे काटेकोर पालन व्हावे, यासाठी जिल्ह्यात निर्बंध लागू करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिली.

