Kolhapur Election : मावळत्या सभागृहाला मोठा धक्का; जिल्हा परिषद राजकारणातील ५१ दिग्गज रिंगणाबाहेर दोन आमदारांसह तीन माजी अध्यक्षांचा समावेश

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या मावळत्या सभागृहातील शौमिका महाडिक, बजरंग पाटील, राहुल पी.एन.पाटील या तीन माजी अध्यक्षांसह तब्बल ५१ दिग्गज रिंगणाबाहेर राहिले आहेत. यापैकी बहुंताशी जणांना आरक्षणाचा फटका बसला, तर काही ठिकाणी विद्यमान सदस्यांच्या पत्नी, मुलगा किंवा अन्य नातवाइकांना मैदानात उतरले आहे. .मावळत्या सभागृहातील रिंगणाबाहेर राहिलेल्यांत राहुल आवाडे, अशोकराव माने या दोन आमदारांचाही समावेश आहे. दरम्यान, मावळत्या सभागृहातील काही विद्यमान सदस्यांनी अर्ज दाखल केले असले, तरी यापैकी काहींना पक्षाने उमेदवारी नाकारली आहे. .त्यामुळे असे सदस्य रिंगणात राहाणार की, माघार घेणार याचा फैसला २७ रोजी अर्ज माघारीच्या अखेरच्या दिवशी होईल. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी आज अर्ज दाखल करण्याचा अखेरचा दिवस होता. .मावळत्या सभागृहात ६७ सदस्य होते, यापैकी तब्बल ५१ जणांनी यावेळच्या निवडणुकीत अर्ज दाखल केलेला नाही. उर्वरित १६ विद्यमान सदस्य या निवडणुकीच्या माध्यमातून पुन्हा नशीब अजमावत आहेत. .यात पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या भावजय रोहिणी अर्जुन आबिटकर, माजी आमदार बजरंग देसाई यांच्या स्नुषा रेश्मा राहुल देसाई, बंडखोरी केलेले माजी अध्यक्ष उमेश आपटे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष व्ही. बी. पाटील यांच्या स्नुषा रसिका अमर पाटील, सभापती शिवानी भोसले, सर्जेराव पाटील-पेरीडकर, शिवाजी मोरे, कल्पना के. एस. चौगले, प्रवीण यादव, स्वाती सासणे, शिल्पा खोत, सुभाष सातपुते, विजय राजेंद्र पाटील, जीवन पाटील, हेमंत कोलेकर, विद्या विलास पाटील यांचा समावेश आहे..शाहूवाडी तालुक्यातील हंबीरराव पाटील यांचा मुलगा, पन्हाळा तालुक्यातील शंकर पाटील यांच्या पत्नी संगीता, माजी उपाध्यक्ष सर्जेराव पाटील यांच्या स्नुषा सरिता, हातकणंगलेतून आमदार राहुल आवाडे यांच्या पत्नी मौसमी व कन्या सानिका, प्रवीण यादव यांच्या पत्नी, राधानगरीत पांडुरंग भांदीगरे यांच्या स्नुषा, सविता भाटळे यांचे पती राजाराम, .शिरोळमध्ये परवीन पटेल यांचे पती दादेपाशा, कागलमधील अंबरिश घाटगे यांच्या पत्नी सुयशा, मनोज फराक्टे यांच्या मातोश्री शोभा, चंदगडमध्ये सचिन बल्लाळ यांची पत्नी, तर कल्लाप्पा भोगम यांची कन्या, भुदरगडमधून स्वरूपा सत्यजित जाधव यांची जाऊ, गडहिंग्लजमध्ये कै. रेखा हत्तरकी यांचे पुत्र शिवशंकर, सतीश पाटील यांच्या पत्नी शैलेजा अशा नातेवाइकांना आपल्याऐवजी काही विद्यमानांनी रिंगणात उतरले आहे..दोन सदस्यांचे निधनजिल्हा परिषदेच्या २०१७ च्या निवडणुकीत शिरोळ तालुक्यातील दत्तवाडमधून बंडा माने विजयी झाले होते, पण, त्यांचे अकाली निधन झाले. त्यानंतरच्या पोटनिवडणुकीत त्यांचे पुत्र विजयी झाले. पण त्यांचेही निधन झाले. गडहिंग्लज तालुक्यातील रेखा राजकुमार हत्तरकी यांचेही अलीकडेच निधन झाले..तालुकानिहाय रिंगणाबाहेरील विद्यमान असेशाहूवाडी - हंबीरराव पाटील, विजय बोरगे, आकांक्षा पाटीलपन्हाळा -विशांत महापुरे, प्रियांका संपतराव पाटील, शंकर किसन पाटील, सर्जेराव पाटील - तात्याहातकणंगले - पुष्पा आळतेकर, मनीषा विजयसिंह माने, अरुण इंगवले, पद्माराणी पाटील, प्रसाद खोबरे, विजया पाटील, वंदना मगदूम, स्मिता शेंडूरेगगनबावडा- भगवान पाटील.भुदरगड - स्वरूपा सत्यजित जाधवशिरोळ - शुभांगी शिंदे, राजवर्धन निंबाळकर, विजय बोजेराधानगरी - सविता चौगलेगडहिंग्लज - राणी खलमेट्टीआजरा - सुनीता रेडेकर, जयवंत शिंपीचंदगड - अरुण सुतारकागल - युवराज पाटीलकरवीर - महेश चौगले, वंदना पाटील, सरिता खोत, मनीषा कुरणे, कोमल मिसाळ, मनीषा टोणपे, शिल्पा चेतन पाटील, संध्याराणी बेडगे..