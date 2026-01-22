कोल्हापूर

Kolhapur Election : मावळत्या सभागृहाला मोठा धक्का; जिल्हा परिषद राजकारणातील ५१ दिग्गज रिंगणाबाहेर दोन आमदारांसह तीन माजी अध्यक्षांचा समावेश

Veteran Leaders : कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या रणधुमाळीत यंदा मोठा राजकीय भूकंप पाहायला मिळत आहे. मावळत्या सभागृहातील तब्बल ५१ दिग्गज नेते रिंगणाबाहेर राहिल्याने जिल्ह्यातील सत्तासमीकरणे बदलण्याची चिन्हे स्पष्ट झाली आहेत.
Former Zilla Parishad members during a previous Kolhapur district meeting.

Former Zilla Parishad members during a previous Kolhapur district meeting.

sakal

निवास चौगले - सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या मावळत्या सभागृहातील शौमिका महाडिक, बजरंग पाटील, राहुल पी.एन.पाटील या तीन माजी अध्यक्षांसह तब्बल ५१ दिग्गज रिंगणाबाहेर राहिले आहेत. यापैकी बहुंताशी जणांना आरक्षणाचा फटका बसला, तर काही ठिकाणी विद्यमान सदस्यांच्या पत्नी, मुलगा किंवा अन्य नातवाइकांना मैदानात उतरले आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
ZP
jilha parishad election news
Jilha Parishad
Shoumika Mahadik

Related Stories

No stories found.