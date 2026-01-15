Kolhapur Zilla Parishad : बदललेली समीकरणे आणि महायुतीची ताकद; कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची कसोटी

कोल्हापूर : तीन वर्षांपूर्वी राज्यातील बदललेली समीकरणे, त्याचे जिल्ह्याच्या राजकारणात उमटलेले प्रतिबिंब पाहता, जिल्हा परिषदेची सत्ता राखणे काँग्रेसमोर मुख्य आव्हान असेल. त्यात केंद्र व राज्यात असलेली महायुतीची सत्ता, त्यातून मिळालेले बळ आणि महायुतीतील दिग्गज नेत्यांची फौज यांचा सामना करताना काँग्रेसची दमछाक होणार आहे. .जिल्हाध्यक्ष आमदार सतेज पाटील यांच्या व्यतिरिक्त तगड्या नेतृत्वाचा अभाव ही काँग्रेसची कुमकुवत बाजू समजली जाते. ग्रामीण राजकारण हा पूर्वी काँग्रेसचा, तर १९९९ पासून राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. .Kolhapur Election : कुठे विकासाचा कौल, कुठे गटबाजीचा फटका; नगरपालिकांच्या निकालांतून स्पष्ट झाले स्थानिक राजकारण.पण, २०१४ मध्ये राज्यात भाजप-शिवसेनेची सत्ता आल्यानंतर पहिल्यांदा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सत्तेला २०१७ मध्ये सुरुंग लागला. त्यावेळी भाजपने शिवसेनेसह अन्य छोट्या-मोठ्या आघाड्यांना सोबत घेऊन जिल्हा परिषदेची सत्ता मिळविली. .त्यावेळी शौमिका महाडिक यांच्या रूपाने भाजपचा पहिला अध्यक्ष झाला. सौ. महाडिक या अध्यक्षपदाच्या उमेदवार आणि त्यांच्या मागे माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांची असलेली ताकद हे त्यामागचे मुख्य कारण होते. .Kolhapur Politics : टक्केवारी व खड्डेमुक्त कोल्हापूरसाठी काँग्रेस मैदानात; सतेज पाटलांचा थेट इशारा.पण, त्यांचा कार्यकाल पूर्ण झाल्यानंतर ही सत्ता कायम ठेवण्यात भाजपला यश आले नाही. पुन्हा काँग्रेसनेच राष्ट्रवादी व अन्य पक्षांच्या मदतीने जिल्हा परिषदेची सत्ता हस्तगत केली. त्यातून बजरंग पाटील यांना दीड वर्षे, तर पुढचे एक वर्ष राहुल पाटील यांच्या रूपाने काँग्रेसचा अध्यक्ष झाला..आता राष्ट्रवादीसह शिवसेनेचे दोन तुकडे झाले आहेत. या दोन्ही पक्षांतून बाहेर पडलेल्यांनी भाजपसोबत संधान बांधले आहे. या आघाडीचा प्रभाव कोल्हापूर लोकसभा मतदारसंघात दिसला नाही. .पण, विधानसभेच्या निवडणुकीत दहाही जागा जिंकून महायुतीने पुन्हा जिल्ह्यावर वर्चस्व कायम राखले. सद्य:स्थितीत काँग्रेससोबत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष व शिवसेना ठाकरे असे दोनच पक्ष राहिले आहेत. .त्यातही महापालिकेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे काँग्रेसशी बिनसले आणि त्यांनी सवतासुभा मांडला. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाची ताकद तुलनेने कमी आहे. अशीच अवस्था ठाकरे गटाची आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणि जिल्हाध्यक्ष सतेज पाटील यांच्यावर महाविकास आघाडीची मदार असेल..आक्रमक आणि यंत्रणेच्या पातळीवर काँग्रेस व पर्यायाने ‘महाविकास’कडे सतेज पाटील यांच्याशिवाय दुसरा चेहरा नाही. विरोधात मात्र नेत्यांची आणि सत्तेत असलेल्या मंत्री, आमदारांची मोठी फौज असेल..त्यात काँग्रेसचा बालेकिल्ला असलेल्या करवीरमध्ये काँग्रेसचा म्हणून कै. पी. एन. पाटील यांचा जो भक्कम गट होता, त्या गटाने आता राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षासोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याने सर्वाधिक जागा असलेल्या या तालुक्यात काँग्रेससमोर नवे नेतृत्व उभे करण्याचे आव्हान असेल. त्यामुळे येथेही सतेज पाटील यांची कसोटी असेल..अशीच स्थिती हातकणंगलेत काँग्रेसची आहे. तिथे तर माजी आमदार राजू आवळे सोडले तर दुसरा नेता नाही. अशा परिस्थितीत ‘महाविकास’ म्हणून राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष आणि शिवसेना ठाकरे गट काँग्रेससोबत राहिले, तरी ही एकजूट कागदावर जितकी प्रभावी दिसते, तितकी ती गावागावांत प्रत्यक्षात उतरलेच असे नाही. .गटा-गटांतील बुरूज, पारंपरिक वर्चस्व, स्थानिक नेते हे महाविकास आघाडीसमोरचे सर्वांत मोठे अडथळे आहेत. अनेक ठिकाणी ‘माझा गट की तुझा गट’ या राजकारणात आघाडीचे उमेदवारच अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.....तर नाराजांचा गट काँग्रेससोबत येऊ शकेलमहायुतीमध्ये जिल्हा परिषदेच्या जागा वाटपावरून घोळ होणार हे स्पष्ट आहे. सत्तेत असल्यामुळे भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) व राष्ट्रवादीकडून (अजित पवार पक्ष) या तीनही पक्षांची मिळून निवडणूक लढवणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. यामध्ये उमेदवारी कोणाला द्यायची, हा मुद्दा वादाचा ठरणार आहे. .गेल्या नऊ वर्षांपासून तयारीत असणारे अनेक कायकर्ते आता नाही, तर कधीच नाही, असं म्हणत गावे प्रचाराने पिंजून काढत आहेत. त्यांना उमेदवारी नाकारली तर गावागावांत ‘कारभारी’ म्हणून ओळख असणारे नाराज इच्छुक कार्यकर्ते काँग्रेसशी सलगी करू शकतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.