कोल्हापूर

Kolhapur Zilla Parishad : बदललेली समीकरणे आणि महायुतीची ताकद; कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची कसोटी

Mahayuti’s Strength Alters : राज्यातील सत्तांतर, पक्षफुटी आणि नव्या आघाड्यांमुळे कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणूक काँग्रेससाठी आव्हानात्मक ठरत आहे. जागावाटपावरून नाराज झालेले इच्छुक कार्यकर्ते काँग्रेसकडे वळल्यास निवडणुकीचे चित्र बदलू शकते.
Political leaders and party workers intensify preparations ahead of Kolhapur Zilla Parishad elections.

सुनील पाटील
Updated on

कोल्हापूर : तीन वर्षांपूर्वी राज्यातील बदललेली समीकरणे, त्याचे जिल्ह्याच्या राजकारणात उमटलेले प्रतिबिंब पाहता, जिल्हा परिषदेची सत्ता राखणे काँग्रेसमोर मुख्य आव्हान असेल. त्यात केंद्र व राज्यात असलेली महायुतीची सत्ता, त्यातून मिळालेले बळ आणि महायुतीतील दिग्गज नेत्यांची फौज यांचा सामना करताना काँग्रेसची दमछाक होणार आहे.

Kolhapur
political
ZP
political parties
Jilha Parishad
Mahayuti
Political Accountability

