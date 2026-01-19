कोल्हापूर

Kolhapur ZP : महायुती नावापुरतीच; जनसुराज्यचा फटका कोणाला? तालुकानिहाय राजकीय समीकरणे बदलली

Mahayuti Deadlock : अनेक तालुक्यांत पारंपरिक शत्रुत्वामुळे महायुती प्रत्यक्षात उतरवणे अशक्य ठरत आहे. युतीचे प्रयत्न सुरू असले तरी बहुतांश पक्षांनी स्वतंत्र उमेदवार निश्चित केले आहेत.
Political leaders hold meetings amid alliance uncertainty ahead of Kolhapur Zilla Parishad polls.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : जिल्ह्याच्या राजकारणात एकमेकांच्या विरोधात असणारे नेते जिल्हा परिषदेत महायुती म्हणून एकत्र कसे येणार, हाच महायुतीसमोरचा यक्ष प्रश्न आहे. त्यामुळे महायुतीच्या नेत्यांनी जरी जिल्हा समिती, तालुका समिती नेमली असली तरी आता स्वबळावर लढण्याशिवाय पक्षांना पर्याय नाही.

