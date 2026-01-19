Kolhapur ZP : महायुती नावापुरतीच; जनसुराज्यचा फटका कोणाला? तालुकानिहाय राजकीय समीकरणे बदलली

कोल्हापूर : जिल्ह्याच्या राजकारणात एकमेकांच्या विरोधात असणारे नेते जिल्हा परिषदेत महायुती म्हणून एकत्र कसे येणार, हाच महायुतीसमोरचा यक्ष प्रश्न आहे. त्यामुळे महायुतीच्या नेत्यांनी जरी जिल्हा समिती, तालुका समिती नेमली असली तरी आता स्वबळावर लढण्याशिवाय पक्षांना पर्याय नाही. .कार्यकर्त्यांचीही हीच भावना आहे. सहा तालुक्यांमध्ये महायुती न होता मैत्रीपूर्ण लढती होतील, हे आता स्पष्ट दिसू लागले आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत बुधवारी (ता. २१) आहे..Kolhapur ZP : दोन आमदारांची ताकद दाखवत भाजपचा मोठा दावा; जि.प. निवडणुकीत ४० जागांची मागणी.त्यामुळे महायुती म्हणून जागा वाटप करण्यासाठी नेत्यांना अवघे दोन दिवसच बाकी आहेत. बैठकांची गुऱ्हाळे सुरू आहेत. हे चित्र जरी वरकरणी दिसत असले तरी सर्वच पक्षांचे सर्वच जागांवरील उमेदवार निश्चित आहेत. आता मुलाखती, जागा वाटप या केवळ औपचारिकता राहिल्या आहेत. .प्रत्येक तालुक्यातील चित्र वेगळे असल्याने त्यानुसार महायुतीमधील कोण पक्ष एकत्र येणार, हे निश्चित आहे. भुदरगड तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे नेते के. पी. पाटील आणि पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर हे एकमेकांचे पारंपरिक विरोधक आहेत. त्यामुळे हे एकत्र येणार नाहीत..Kolhapur ZP : जागावाटपावरून महायुतीत खलबतं; मुश्रीफ–आबिटकर–कोरे–महाडिक समिती स्थापन.या तालुक्यात शिवसेना (शिंदे गट) व भाजप यांची युती होऊ शकते. राष्ट्रवादी काँग्रेसला बरोबर घेतले जाणार नाही. चंदगड तालुक्यात अपक्ष आमदार शिवाजी पाटील हे भाजपला जवळचे आहेत. त्यांनी पहिल्यांदाच कोणाशीही युती नाही, आम्ही सर्व जागा ‘कमळ’ चिन्हावर लढणार असल्याचे घोषित केले आहे. .कागल तालुक्यात भाजपमध्ये येऊ घातलेले समरजितसिंह घाटगे आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ पारंपरिक विरोधक असले तरी आता ते एक झाले आहेत. त्यांच्या जोडीला नुकतेच भाजपमध्ये आलेले माजी आमदार संजय घाटगे आहेत. त्यामुळे मुश्रीफांचे पारंपरिक विरोधक प्रा. संजय मंडलिकांना वेगळी चूल मांडल्याशिवाय पर्याय नाही. .संजय घाटगे यांना जिल्हा परिषदेपुरतेच आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न शिवसेना (शिंदे गट) यांच्याकडून सुरू आहे. त्यामुळे या तालुक्यात भाजप आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांची युती होईल. शिवसेना विरोधात लढेल. .करवीरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) राहुल पाटील हे आमदार चंद्रदीप नरके यांचे कट्टर विरोधक आहेत. सध्या राहुल पाटील यांच्या गटाचे विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्य आहेत. नरकेंचे कार्यकर्तेही जिल्हा परिषद सदस्य आहेत. .त्यामुळे येथे भाजप व शिवसेना (शिंदे गट) अशी युती होईल. त्यांच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत महायुती ही केवळ नावाला असून, बहुतांशी पक्ष स्वबळावरच आपले नशीब आजमावणार आहेत. जनसुराज्यचा फटका कोणाला?.पन्हाळा, शाहूवाडी या तालुक्यांमध्ये जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्य आहेत. त्यामुळे त्यांना या तालुक्यांमध्ये महायुतीच्या उमेदवारांना जागा सोडता येणार नाहीत. हातकणंगलेमध्ये आमदार अशोक माने हे जनसुराज्य पक्षाचे आमदार आहेत. .त्यामुळे त्यांनीही हातकणंगले तालुक्यावर दावा सांगितला आहे. त्यामुळे या तिनही तालुक्यांत महायुती होणे अशक्य असून, त्याचा फटका कोणत्या राजकीय पक्षाला बसणार, हे आताच सांगता येणार नाही.जनसुराज्यचा फटका कोणाला?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.