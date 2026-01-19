Kolhapur ZP Election : अर्ज भरण्यासाठी फक्त तीन दिवस शिल्लक; झेडपी निवडणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतर शक्य!

कोल्हापूर : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्यासाठी केवळ तीन दिवस शिल्लक (Kolhapur Zilla Parishad Elections) आहेत. आतापर्यंत एकच अर्ज दाखल झाला असला तरी, सोमवारपासून (ता. १९) अर्ज भरण्यासाठी झुंबड उडणार आहे. २१ जानेवारी हा अर्ज दाखल करण्याचा अखेरचा दिवस आहे. .दरम्यान, महापालिका निवडणुकीचा धुरळा खाली बसण्यापूर्वीच या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाल्याने पक्षांच्या पातळीवरही जोर-बैठकांचा धडाका सुरू आहे. आज शिवसेना शिंदे पक्षासह भाजप, जनसुराज्यने इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या, तर महायुतीतील सर्व घटक पक्षांच्या प्रमुखांची बैठक होऊन त्यावर प्राथमिक स्वरूपात जागा वाटपावर चर्चा करण्यात आली..Kolhapur Politics : शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत गेलेले समरजितसिंह घाटगे भाजपमध्ये परतणार? चंद्रकांतदादांचे मोठे संकेत.जिल्हा परिषदेच्या ६८ गट व पंचायत समितीच्या १३६ गणांसाठी पाच फेब्रुवारी रोजी मतदान होत आहे. या निवडणुकीसाठी १६ जानेवारीपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली. आतापर्यंत १०९३ उमेदवारांकडून अर्जांची खरेदी करण्यात आली. प्रत्यक्षात राधानगरी तालुक्यातून एकमेव अर्ज दाखल झाला आहे. पक्षांच्या पातळीवरच उमेदवार निश्चितीची प्रक्रिया अजून प्राथमिक स्तरावर आहे. त्यामुळे अर्ज भरण्यास फारशी गर्दी दिसत नाही. पण, ज्यांची उमेदवारी निश्चित आहे, त्यांच्याकडून उद्यापासून अर्ज दाखल होण्याची शक्यता आहे..या निवडणुकीत दाखल उमेदवारी अर्जांची छाननी २२ जानेवारी रोजी आहे. २७ जानेवारी हा अर्ज माघारीचा अखेरचा दिवस असून, त्याचदिवशी तालुक्यात गट व गणनिहाय लढतीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. अर्ज माघारीनंतर प्रत्यक्ष प्रचारासाठी सात दिवसांचाच अवधी मिळत असल्याने ज्यांनी या निवडणुकीसाठी शड्डू ठोकला आहे, त्यांच्याकडून आपआपल्या मतदारसंघात प्रचाराला सुरुवात झाली आहे..TET Lifetime Validity : शिक्षक उमेदवारांना मोठा दिलासा! TET पात्रता प्रमाणपत्राला मिळाली आजीवन वैधता; शिक्षण खात्याचा महत्त्वाचा निर्णय.मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतर शक्यजिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या तोंडावर मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतराची शक्यता आहे. विशेषतः राज्यात सत्ताधारी असलेल्या भाजप-शिवसेनेकडे बहुंताश इच्छुकांचा कल आहे. काल ‘गोकुळ’चे अध्यक्ष विश्वास पाटील यांनी काँग्रेसमधून शिवसेना शिंदे पक्षात प्रवेश केला आहे. उद्या करवीरमधील ठाकरे गटाचे एक माजी सदस्य शिवसेना शिंदे पक्षात प्रवेश करण्याची शक्यता आहे. महायुतीत इच्छुकांची भाऊगर्दी होऊन तगड्या उमेदवारांना तिकीट न मिळाल्यास अशांकडून काँग्रेस प्रवेशाला प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.