Kolhapur Prisedant : पहिल्या अध्यक्षपदासाठी भाजप आग्रही; सव्वा वर्षाचा कालावधी, महायुतीतील सर्वच घटक पक्षांना मिळणार संधी

Kolhapur Zilla Parishad : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून महायुतीतच जोरदार राजकीय हालचाली. सर्वाधिक जागा जिंकूनही राष्ट्रवादी काँग्रेसला पहिल्या सव्वा वर्षासाठी अध्यक्षपद मिळणार का, की भाजप आपल्या संख्याबळाच्या समीकरणावर शिक्कामोर्तब करणार?
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वाधिक जागा जिंकल्या असल्या तरी भाजपच्या १२ व महायुतीतील सहयोगी जनसुराज्य पक्षाच्या पाच जागांच्या जोरावर पहिल्या सव्वा वर्षाचे अध्यक्षपद मिळावे, यासाठी भाजप आग्रही आहे.

