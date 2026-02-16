Kolhapur Prisedant : पहिल्या अध्यक्षपदासाठी भाजप आग्रही; सव्वा वर्षाचा कालावधी, महायुतीतील सर्वच घटक पक्षांना मिळणार संधी

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वाधिक जागा जिंकल्या असल्या तरी भाजपच्या १२ व महायुतीतील सहयोगी जनसुराज्य पक्षाच्या पाच जागांच्या जोरावर पहिल्या सव्वा वर्षाचे अध्यक्षपद मिळावे, यासाठी भाजप आग्रही आहे..आज राष्ट्रवादीचे नेते मंत्री हसन मुश्रीफ, भाजप नेते मंत्री चंद्रकांत पाटील व खासदार धनंजय महाडिक यांच्यात झालेल्या बैठकीत यावरच चर्चा झाली. दरम्यान, जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाचा कार्यकालही सव्वा वर्षाचा करण्याबरोबरच महायुतीतील सर्वच घटक पक्षांना अध्यक्षपद देण्यावरही या बैठकीत चर्चा झाली. .Ajit Pawar : कामाच्या झपाट्यातच दादांनी घेतला निरोप; शेवटच्या श्वासापर्यंत प्रशासकीय शिस्तीचा धडा.सोमवारी (ता. १६) पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार डॉ. विनय कोरे व आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्यात होणाऱ्या बैठकीत यावर पुन्हा चर्चा होणार आहे. जिल्हा परिषदेत सर्वाधिक २० जागा जिंकून राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष मोठा ठरला आहे. त्याखालोखाल १२ जागा भाजपला, तर ९ जागांवर शिवसेना शिंदे पक्षाने विजय मिळवला आहे. .‘जनसुराज्य’ला पाच, तर यड्रावकर गटाला चार जागा मिळाल्या आहेत. सर्वाधिक सदस्य संख्येच्या जोरावर राष्ट्रवादीचा अध्यक्ष व्हावा, यासाठी मंत्री मुश्रीफ प्रयत्नशील आहेत. सोमवारी (ता. १६) मुंबईत राष्ट्रवादी काँग्रेसची राज्यस्तरीय बैठक आहे. त्यामुळे मंत्री मुश्रीफ यांनी भाजप नेते मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक यांच्याशी आज चर्चा केली. या चर्चेत पहिला अध्यक्ष कोणाचा यावर जोर होता..Kolhapur Zilla Parishad President : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद शाहूवाडी तालुक्याला, प्रमुख नेत्यांची होणार बैठक; राजकुंवर गायकवाड यांचे नाव सर्वाधिक चर्चेत.राष्ट्रवादीने ‘घड्याळ’ चिन्हावर २० जागा जिंकल्या आहेत; पण भाजपचे १२ व भाजप सहयोगी असलेल्या ‘जनसुराज्य’चे पाच असे १७ सदस्य होतात, या जोरावर पहिला अध्यक्ष भाजपचा व्हावा, अशी भूमिका मंत्री पाटील यांनी बैठकीत मांडली. .अध्यक्ष सव्वा वर्षाचाच करायचा असेल तर पहिली संधी राष्ट्रवादीला मिळावी, अशी मागणी मंत्री मुश्रीफ यांनी बैठकीत केली. यापूर्वी शौमिका महाडिक यांच्या रूपाने भाजपचा अध्यक्ष झाला आहे, आता राष्ट्रवादीचे संख्याबळ पाहता जिल्हा परिषदेवर पहिल्यांदा राष्ट्रवादीचा अध्यक्ष व्हावा, अशी भूमिका मुश्रीफ यांनी मांडल्याचे समजते.. त्यावर याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्याचे ठरले. ‘जिल्हा परिषद पदाधिकारी निवडीबाबत आज मंत्री मुश्रीफ, खासदार धनंजय महाडिक व माझी बैठक झाली. या बैठकीत अध्यक्षपदाचा कालावधी सव्वा वर्षाचा करण्याबरोबरच महायुतीतील सर्वच घटक पक्षांना पाच वर्षांत या पदावर संधी देण्याबाबत चर्चा झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा याबाबत जो आदेश असेल त्यानुसार पुढील निर्णय घेण्याचे या बैठकीत ठरले..चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री मुश्रीफांना ताकद लावावी लागणारउपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनाने राष्ट्रवादीकडे भाजपच्या नेत्यांना भूमिका पटवून सांगून आपलाच अध्यक्ष करावा, असे हक्काने सांगणाऱ्या नेत्यांची वानवा आहे. त्यातून सर्वाधिक जागा जिंकूनही पहिल्यांदा अध्यक्षपद न मिळाल्यास कार्यकर्त्यांत चुकीचा संदेश जाईल. त्यामुळे मंत्री मुश्रीफ यांनाच यासाठी मोठी ताकद पणाला लावावी लागणार आहे.. आज भाजप व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची प्राथमिक बैठक झाली. उद्या शिवसेनेचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर हे महायुतीतील अन्य घटक पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांशी चर्चा करणार आहेत, त्यानंतर पहिला अध्यक्ष कोणाचा यावर निर्णय होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.