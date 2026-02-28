कोल्हापूर

Kolhapur ZP : जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवड १७ मार्चला; पंचायत समिती सभापती - उपसभापती निवडी दहाला होणार

President Election : कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकारण पुन्हा तापले आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवड १७ मार्चला होणार असल्याची अधिकृत घोषणा झाल्यानंतर सत्ताधारी गटांत हालचालींना वेग आला आहे
Political leaders gear up for the Kolhapur Zilla Parishad president

सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवड १७ मार्चला होणार आहे. ही निवड जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली, तर पंचायत समिती सभापती व उपसभापती निवड १० मार्चला त्या त्या तालुक्यातील तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे.

