Kolhapur ZP : जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवड १७ मार्चला; पंचायत समिती सभापती - उपसभापती निवडी दहाला होणार

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवड १७ मार्चला होणार आहे. ही निवड जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली, तर पंचायत समिती सभापती व उपसभापती निवड १० मार्चला त्या त्या तालुक्यातील तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे..अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या निवडीची तारीख जाहीर झाल्याने जिल्ह्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी सत्ताधारी समीकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात चुरस निर्माण झाली आहे..Kolhapur ZP : शिवसेनेच्या धनुष्यबाणाचा 'नेम' चुकला; काँग्रेसला उभारीने कार्यकर्त्यांना उत्साह.महायुती अंतर्गत समन्वयाची कसोटी लागणार असल्याचे चित्र आहे. अध्यक्षपद कोणाच्या गळ्यात पडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दोन्ही पक्षांकडून इच्छुकांनी जोरदार फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली असून, गटबाजी, स्थानिक पातळीवरील आकडेवारी आणि वरिष्ठ पातळीवरील राजकीय गणिते यांचा ताळमेळ साधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. .विशेषतः जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थिर ठेवण्यासाठी महत्त्वाच्या पदांवर आपला प्रभाव राहावा, यासाठी दोन्ही पक्षांचे नेते सक्रिय झाले आहेत. काही ठिकाणी समझोत्याचे संकेत मिळत असले, तरी अंतिम निर्णय पक्षश्रेष्ठींच्या चर्चेनंतरच होणार आहे..Kolhapur Eletion : महिला आरक्षण, तरुण उमेदवार आणि बालेकिल्ल्याची कसोटी – गगनबावड्याचा थरार.पंचायत समित्यांमधील सभापती निवडीवरही स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणांचा प्रभाव दिसून येणार आहे. अध्यक्ष, सभापती निवडींमुळे कोल्हापूरच्या राजकारणात नव्या सत्तासमीकरणाची दिशा स्पष्ट होणार आहे. याला होऊ घातलेल्या जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक (गोकुळ) संघाचीही किनार असणार आहे..