कोल्हापूर

Kolhapur ZP : शिवसेना शिंदे गटाच्या दुराव्याने महाविकास आघाडीला संधी; भाजप–राष्ट्रवादी एकत्र, कोल्हापूरचे राजकारण तापले

Political Equations : कोल्हापूर जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीतील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहेत. कागल आणि करवीर तालुक्यांत भाजप व राष्ट्रवादी अजित पवार गट एकत्र आल्याने शिवसेना शिंदे गट अस्वस्थ असल्याचे चित्र आहे
Political leaders discuss alliance strategies ahead of Kolhapur ZP results.

sakal

सुनील पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : महायुतीतील घटक पक्ष असणाऱ्या शिवसेनेला (शिंदे गट) कागल आणि भुदरगड नगरपालिका-नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत डावलले होते. आता जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीतही तोच पॅटर्न राबवला आहे.

