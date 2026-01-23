Kolhapur ZP : शिवसेना शिंदे गटाच्या दुराव्याने महाविकास आघाडीला संधी; भाजप–राष्ट्रवादी एकत्र, कोल्हापूरचे राजकारण तापले

कोल्हापूर : महायुतीतील घटक पक्ष असणाऱ्या शिवसेनेला (शिंदे गट) कागल आणि भुदरगड नगरपालिका-नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत डावलले होते. आता जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीतही तोच पॅटर्न राबवला आहे.. करवीर तालुक्यातही शेवटच्या दिवशी भाजप आणि राष्ट्रवादीने युती करून राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांला भाजपचे आणि भाजपच्या कार्यकर्त्याला राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर रिंगणात उतरवले आहे. त्यामुळे निकालानंतरच्या परिस्थितीनुसार महाविकास आघाडी आणि शिवसेना शिंदे गटाला एक होण्याची मोठी संधी असल्याच्या चर्चेने जोर धरला आहे.\r\n\r.Kolhapur Zilla Parishad : बदललेली समीकरणे आणि महायुतीची ताकद; कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची कसोटी.माजी खासदार संजय मंडलिक यांनी शिवसेना शिंदे गटाबाबतची अस्वस्थता जाहीरपणे बोलून दाखवली. करवीर तालुक्यातही उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी भाजप आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांनी परस्पर युती करत थेट शिवसेनेला बाजूला सारले. .त्यामुळे महायुतीतील घटक पक्ष एकसमान असल्याचे सर्व नेते जाहीरपणे सांगत असले, तरी कागलमध्ये शिवसेना शिंदे गटाच्या नेत्यांची ॲलर्जी आहे का, असा सवालही प्रमुख नेत्यांकडून विचारला गेला. दरम्यान, काल सर्वच पक्षांनी जिल्हा परिषदेची यादी प्रसिद्ध केली. यामध्ये महाविकास आघाडीकडून कागलमधील सिद्धनेर्ली, बोरवडे, बानगे आणि चिखली गटात एकही उमेदवार दिलेला नाही. .Kolhapur Gokul : गोकुळ ते जिल्हा परिषद! विश्वास पाटील यांच्या शिवसेना प्रवेशाने कोल्हापुरात राजकीय भूकंप.त्यामुळे महाविकासकडे उमेदवार नव्हते की, त्यांनी सोयीची भूमिका घेतली आहे, याबद्दल शंका घेतली जात आहे. भविष्यात या चार जागांवर शिवसेना शिंदे गटाने बाजी मारली आणि महाविकासकडूनही काही जागा जिंकल्या, तर शिवसेना शिंदे गट महाविकास आघाडीसोबत राहू शकते, असाही तर्क काढला जात आहे. .चार जागांचे गणित निकालानंतरच समजणार जिल्हा परिषदेत कोणालाच स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास सत्तास्थापनेसाठी पर्याय खुले ठेवावे लागतील. अशा वेळी महाविकास आघाडी आणि शिवसेना शिंदे गट यांच्यात जवळीक वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या चार जागांचे गणित निकालानंतरच समजणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.