Kolhapur Zilla Parishad : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचा अंतिम आराखडा प्रसिद्ध, 'या' मतदार संघात झाले बदल

जिल्हा परिषदेच्या ६८ गटांची तालुकानिहाय संख्या व नावेशाहूवाडी - शित्तूर तर्फे वारुण, सरुड, बांबवडे व आंबार्डे ( ४ गट)पन्हाळा - सातवे, कोडोली, पोर्ले तर्फे ठाणे, यवलूज, कोतोली व कळे (६ गट)हातकणंगले - घुणकी, भादोले, कुंभोज, आळते, शिरोली, रुकडी, रुई, कोरोची, कबनूर, पट्टणकोडोली व रेंदाळ (११ गट)शिरेाळ - दोनोळी, उदगाव, आलास, नांदणी, यड्राव, अब्दुललाट व दत्तवाड (७ गट)कागल - कसबा सांगाव, सिद्धनेर्ली, बोरवडे, म्हाकवे, चिखली व कापशी (६ गट)करवीर - शिये, वडणगे, उचगाव, मुडशिंगी, गोकुळ शिरगाव, पाचगाव, कळंबे तर्फ ठाणे, पाडळी खुर्द, शिंगणापूर, सांगरूळ, सडोली खासला व निगवे खालसा (१२ गट)गगनबावडा - तिसंगी व आसळज (२ गट)राधानगरी - कसबा तारळे, कसबा वाळवे, सरवडे व राधानगरी (४ गट)भुदरगड - गारगोटी, पिंपळगाव, आकुर्डे व कडगाव (४ गट)आजरा - उत्तूर व पेरणोली (२ गट)गडहिंग्लज - गडहिंग्लज, कसबा नूल, हलकर्णी, भडगाव, गिजवणे व नेसरी ( ६ गट)चंदगड - आडकूर, माणगाव, कुदनूर व तुडये (४ गट).Kolhapur Political : जिल्हा परिषदेच्या प्रारूप आराखड्यावर घेण्यात आलेल्या हकरतीनुसार कागल तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या बाणगे मतदारसंघाचे नाव बदलून म्हाकवे केले आहे. उर्वरित गटांची संख्या आणि मतदारसंघांची नावे जैसे-थे ठेवून ६८ मतदारसंघाचा अंतिम प्रारूप आराखडा विभागीय आयुक्तांनी आज प्रसिध्द केला आहे. त्यामुळे आता प्रभागनिहाय आरक्षणाकडे लक्ष लागले आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेची निवडणूक अधिक गतिमान होणार आहे.जिल्हा परिषदेच्या प्रारूप आराखड्यावर १३२ हरकती घेतल्या होत्या. या हकरतींपैकी १२४ हरकती फेटाळल्या आहेत. उर्वरित कागल तालुक्यातील ६, तर चंदगड २ हकरतींवर बदल करण्यात आला. कागल तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे पाचऐवजी सहा मतदारसंघ तयार केले आहेत. यामध्ये नव्याने तयार झालेल्या बाणगे जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे नाव रद्द करून म्हाकवे मतदारसंघ केला आहे. म्हाकवे ग्रामस्थांनी दाखल केलेल्या हरकती मान्य केली आहे..म्हाकवे गाव हे पहिल्यांदा सिद्धनेर्ली मतदारसंघात घेतले होते. त्यानुसार म्हाकवे पंचायत समिती गण जाहीर केला. याला ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध दर्शविला. म्हाकवे हे लोकसंख्येने मोठे गाव असून, नैसर्गिक संलग्नता डावलून सिद्धनेली परिसरास जोडणे चुकीचे असल्याचे दाखवून दिले. हरकतदारांची हरकत मान्य करत त्यामध्ये बदल केला आहे.चंदगड तालुक्यातील तुडये मतदारसंघात असणारे हल्लारवाडी हे गाव नवीन आराखड्यात माणगावमध्ये घेतले होते. यावर ग्रामस्थांनी हरकत घेतल्यानंतर हे गाव पुन्हा तुडयेमध्ये घेण्यात आले आहे. आजरा तालुक्यात जिल्हा परिषदेतील गट कमी केला आहे. यामुळे तालुक्याच्या राजकीय समीकरणांवर मोठा परिणाम करणारा निर्णय जाहीर झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या गटांमध्ये फेरबदल करताना आजरा तालुक्यातील एक गट कमी केला असून, केवळ उत्तूर व पेरणोली असे दोनच गट उरले आहेत. उत्तूर गटामध्ये भादवण समाविष्ट केला आहे. पेरणोली गटात वाटंगीचा समावेश करून पंचायत समितीसाठी केवळ चार गण ठेवले गेले आहेत..दरम्यान, आजरावासीयांनी पूर्वीप्रमाणे तीन गट व सहा गण कायम ठेवावेत, अशी ठाम मागणी केली होती. यासाठी पुणे विभागीय आयुक्तांकडे हरकती दाखल केल्या होत्या. मात्र, आयुक्तांनी सर्व हरकती फेटाळून लावत दोन गट व चार गणांची फेररचना कायम ठेवली आहे. करवीसह इतर तालुक्यांमधील गट व गणांची प्रारूप आराखडा पूर्वी जाहीर झाल्यानुसार अंतिम आराखडा प्रसिद्ध केला आहे. दरम्यान, प्रारूप आराखड्यानंतर आता कोणत्या गटात कोणते आरक्षण जाहीर होणार याकडे लक्ष लागले आहे. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर पक्ष, संघटना व स्थानिक आघाड्यांकडून उमदेवारी मिळवण्यासाठी कार्यकर्त्यांची झुंबड उडणार आहे..म्हाकवे गणाचे नाव साकेकागल तालुक्यात पंचायत समिती गणामध्ये कोणताही बदल झाला नाही, मात्र म्हाकवे गणाचे नाव साके करण्यात आले आहे. तालुक्यातील म्हाकवे गावाचा समावेश नव्याने करण्यात आलेल्या बानगे जिल्हा परिषद मतदार गटात करण्यात आल्याने बानगे जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे नाव वगळून म्हाकवे करण्यात आले. या बदलामुळे पंचायत समिती म्हाकवे गणाचे नाव साके करण्यात आले.गडहिंग्लजला गणांची रचना ‘जैसे थे’आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली. तालुक्यातील दहा पंचायत समिती गणांमध्ये कोणताही बदल झालेला नसल्याने ही रचना जैसे थे राहिली आहे. यामुळे आता या रचनेनुसार इच्छुकांची तयारी सुरू होणार असली तरी आरक्षणानंतरच निवडणूक तयारीला खरा वेग येणार आहे..तालुक्यातील पंचायत समितीचे नूल, हसूरचंपू, हलकर्णी, बसर्गे, भडगाव, महागाव, नेसरी व हडलगे हे आठ गण चंदगड, तर गिजवणे व कडगाव हे दोन गण कागल विधानसभा मतदारसंघात समाविष्ट आहेत. वर्ष, २०२२ मध्ये जाहीर झालेली प्रभाग रचनेमध्ये कोणताच बदल नव्हता. प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर त्यावर एकही हरकत व सूचना दाखल झालेली नव्हती. यामुळे अंतिम रचनेत कोणताही बदल झालेला नाही.२०१७ च्या निवडणुकीत बसर्गे गणात असलेली मुत्नाळ व हिटणी ही गावे पुन्हा पूर्ववत नूल गणात दाखल झाली आहेत. वर्षानुवर्षे भडगाव गणात असलेले जरळी गाव यावेळी हसूरचंपू गणामध्ये समाविष्ट झाले आहे. यामुळे नूल गट व हसूरचंपू गणातील इच्छुकांना जरळीमध्ये नव्या जोडण्या लावाव्या लागणार आहेत. अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाल्याने आता निवडणुकीच्या तयारीचा श्रीगणेशा होणार आहे. अजूनही आरक्षणाचा महत्त्वाचा टप्पा ओलांडावा लागणार आहे. त्यानंतरच उमेदवारी शोधून विविध राजकीय पक्षांच्या तयारीला लागण्याच्या हालचालींना वेग येणार आहे..Kolhapur Flyover Project : कोल्हापुरात दोन उड्डाणपूल होणार, सायबर चौक, संभाजीनगर चौकात उभारणी शक्य, अमल महाडिक यांची माहिती.करवीरमध्ये पंचायत समितीचे २४ गणकरवीर तालुक्यातील बारा जिल्हा परिषद व २४ पंचायत समिती गण यांची अंतिम प्रभाग रचना आज जाहीर करण्यात आली. तालुक्यातून नागरिकांच्या एकूण ३९ हरकती होत्या, त्या मान्य झाल्या नाहीत. गतवेळी ११ जिल्हा परिषद व २२ पंचायत समिती गण होते, यामध्ये एक नवीन पाडळी खुर्द जिल्हा परिषद मतदारसंघ करण्यात आला व दोन पंचायत समिती गण वाढवून २४ पंचायत समिती गण झाले आहेत.चिंचवडे, भामटे यासह करवीर तालुक्यांतील ३९ हरकती दाखल झाल्या होत्या. या हरकती मान्य झाल्या नाहीत, त्यामुळे अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली. यापूर्वी जाहीर केलेली प्रभागा रचना जैसे थे राहिली आहे. दरम्यान, भामटे-चिंचवडे गाव नदीच्या पलीकडील सांगरूळ मतदारसंघात समाविष्ट केले आहे. यामुळे दोन्ही गावांतील ग्रामस्थांनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला होता. याबाबत पुढील दिशा ठरवण्यासाठी बैठक घेणार असल्याची चर्चा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.