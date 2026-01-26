Kolhapur ZP : महिला मतदारांना वाटायला आणलेल्या साड्या, साडे सहा लाखांचा माल जप्त; टेंपो कुणाचा?

कोल्हापूर : जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महिला मतदारांना साडी वाटप करण्यासाठी निघालेला टेंपो पोलिसांनी ताब्यात घेतला. जिल्हा परिषदेच्या पाडळी खुर्द (ता. करवीर) गटातील वाशी गाव परिसरात निवडणूक विभागाच्या भरारी पथकाने संशयास्पद टेंपो अडवत कारवाई केल्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. .सुमारे सुमारे पाच ते सहा लाख रुपयांच्या साड्या असल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा नोंद करण्याचे काम सुरू होते. हा टेंपो नेमका कोणाचा, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. .Kolhapur ZP Elections : फोनाफोनी, गोड भाषा आणि दबावतंत्र; जिल्हा परिषद निवडणुकीतील नवा खेळ.करवीर तालुक्यातील भरारी पथक गस्त घालत असताना वाशी परिसरात एक टेंपो संशयास्पदरीत्या जात असल्याचा दिसून आला. काही तरुणांनी हा टेंपो वाशीकडे जाणार असल्याचे सांगून भरारी पथकाकडे तक्रार केली. .भरारी पथकाने तातडीने या टेंपोची तपासणी केली असता त्यामध्ये साड्यांनी भरलेली पोती असल्याचे आढळले. चौकशीदरम्यान या साड्या जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर करवीर तालुक्यातील महिला मतदारांना वाटण्यासाठी आणल्या असल्याचा संशय व्यक्त केला. .Kolhapur ZP : पन्हाळा तालुक्याच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंद; पहिल्यांदाच जिल्हा परिषद अध्यक्ष.विशेष म्हणजे, या साड्यांच्या पिशव्यांमध्ये उमेदवारांचे फोटो असलेली हँडबिल्स आणि प्रचार साहित्य ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे ही साड्यांची वाटप प्रक्रिया निवडणूक आचारसंहितेचा थेट भंग असल्याचा संशय अधिक बळावला आहे..भरारी पथकाने तत्काळ कारवाई करत टेंपो ताब्यात घेतला असून, त्यामधील सर्व साड्यांचा साठा जप्त केला आहे. घटनास्थळी भरारी पथकातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून पंचनामा करून हा टेंपो पुढील तपासणीसाठी करवीर पोलिसांकडे दिला आहे. .टेंपो कुणाच्या मालकीचा आहे, साड्यांचा साठा कुणाच्या आदेशाने आणण्यात आला आणि यामागे कोणते उमेदवार किंवा राजकीय कार्यकर्ते आहेत, याचा सखोल तपास सुरू केला आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीत पारदर्शक व निर्भय वातावरणात मतदान व्हावे, यासाठी प्रशासनाने भरारी पथके, स्थिर पथके आणि पोलिस यंत्रणा सतर्क ठेवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.