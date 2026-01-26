कोल्हापूर

Kolhapur ZP : महिला मतदारांना वाटायला आणलेल्या साड्या, साडे सहा लाखांचा माल जप्त; टेंपो कुणाचा?

Tempo Seized : जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या रणधुमाळीत कोल्हापूर जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. वाशी परिसरात महिला मतदारांना साड्या वाटपासाठी नेण्यात येत असल्याच्या संशयावरून भरारी पथकाने साड्यांनी भरलेला टेंपो ताब्यात घेतला
A tempo loaded with sarees seized by the flying squad in Vashi

A tempo loaded with sarees seized by the flying squad in Vashi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

 कोल्हापूर : जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महिला मतदारांना साडी वाटप करण्यासाठी निघालेला टेंपो पोलिसांनी ताब्यात घेतला. जिल्हा परिषदेच्या पाडळी खुर्द (ता. करवीर) गटातील वाशी गाव परिसरात निवडणूक विभागाच्या भरारी पथकाने संशयास्पद टेंपो अडवत कारवाई केल्याने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
women
election
distribution
ZP
saree
panchayat samiti election
panchayat samiti
jilha parishad election news
Jilha Parishad
Tempo

Related Stories

No stories found.