Kolhapur Politics : नेत्यांची लागणार कसोटी! विधानसभा-लोकसभेत दिलेला 'तो' शब्द पाळण्याचे मोठे आव्हान, कार्यकर्त्यांचा 'पैरा' फेडावा लागणार

Kolhapur Politics : विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुकीत पक्षाच्या उमेदवारांना पाठिंबा मिळवण्यासाठी कार्यकर्त्यांना जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी दिलेला शब्द पाळण्याचे मोठे आव्हान नेत्यांसमोर असेल. त्यातून नेत्यांना कार्यकर्त्यांचा 'पैरा' फेडावा लागणार आहे; पण एकाच गट, गणांत एकापेक्षा जास्त इच्छुक झाल्यास बंडखोरीही अटळ असणार आहे. .लोकसभेच्या निवडणुकीत महायुतीला राज्याप्रमाणेच जिल्ह्यातही मोठा फटका बसला आहे. कोल्हापुरातून काँग्रेसचे खासदार श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज मोठ्या मताधिक्याने विजयी झाले, तर हातकणंगलेतून खासदार धैर्यशील माने (MP Dhairyasheel Mane) यांना विजय मिळवताना घाम फुटला. राज्य व केंद्र सरकार विरोधातील वातावरण लोकसभेत अनुभवायला आले, पण त्यातून धडा घेतलेल्या महायुतीच्या नेत्यांनी विधानसभेत मात्र ही कसर भरून काढत दहाही जागा जिंकून जिल्ह्यावर एकहाती सत्ता मिळवली, पण ही सत्ता मिळवत असताना काही मतदारसंघात दिग्गजांचा पाठिंबा मिळवताना जिल्हा परिषद, पंयायत समितीचा 'शब्द' देण्यात आला होता. आता दिलेला हा 'शब्द' पाळून कार्यकर्त्यांचा 'पैरा' कसा फेडला जातोय याची उत्सुकता असेल..महायुती आणि महाविकास आघाडीच्यादृष्टीनेही स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील विजय महत्त्वाचा आहे. महायुतीला आपण भक्कम असल्याचे यातून सिद्ध करावे लागेल तर 'महाविकास' आम्हीही अजून संपलेलो नाही, हे दाखवून द्यावे लागेल. त्यामुळेच मिनी विधानसभा समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत दोन्ही आघाड्या ताकदीने उतरण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी घराणेशाही टाळणे, सामान्य कार्यकर्त्याला संधी देणे, त्यांच्या मागे आर्थिक रसद उभी करण्याबरोबरच नेत्यांना पायाला भिंगरी बांधावी लागेल. यात मुख्य अडसर असणार तो दिलेला 'शब्द'..'यंदा गोविंदबागेत दिवाळी साजरी न करण्याचा पवार कुटुंबीयांचा निर्णय'; काय आहे कारण? खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, 'आमच्या काकी...'.विधानसभेला करवीरमध्ये महाविकास आघाडीला पाठिंबा देण्यासाठी माजी आमदारांच्या मुलाला जिल्हा परिषदेचा 'शब्द' देण्यात आला. आता ज्यांनी हा शब्द दिला तेच महायुतीत गेले. त्यामुळे हा दिलेला 'शब्द' पाळताना ज्यांनी तो दिला, त्यांना आपली प्रतिष्ठा पणाला लावावी लागेल. अशीच स्थिती राधानगरीत, याठिकाणी महाविकासचे उमेदवार राहिलेले सहा महिन्यांतच महायुतीतील घटक पक्षाचे नेते झाले, त्यांनीही विधानसभेला काहींना जिल्हा परिषदेचा शब्द दिला होता, तो पाळायचा, की पुन्हा संबंधितांवर अन्याय करायचा याचे कोडे सुटणे अवघड आहे. ही दोन प्रातिनिधीक उदाहरणे आहेत, पण सर्वच विधानसभा मतदारसंघात कमी-अधिक प्रमाणात हीच स्थिती आहे. विशेषतः विधानसभेच्या निकालानंतर काहींनी केलेले पक्षांतर हा यात कळीचा मुद्दा असणार आहे..कार्यकर्त्यांची भिस्त नेत्यांवरविधानसभेच्या निवडणुकीत नेत्यांसाठी राबलेल्या आणि जिल्हा परिषदेसाठी इच्छुक असलेल्या कार्यकर्त्यांची भिस्त आता नेत्यांवरच अवलंबून आहे. नेत्यांनी आर्थिक ताकद न पाहता सामान्य कार्यकर्त्यांना संधी द्यावी, या भावना त्यामागे असतील. नेते खरोखरच ज्यांना 'शब्द' दिला तो ते पाळतील का, याचीच फक्त उत्सुकता असेल..