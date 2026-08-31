कोल्हापूर

Kolhapur ZP Teacher Recruitment: जिल्हा परिषदेच्या शाळांत ४४५ नवीन शिक्षक रुजू होणार

445 New Teachers to Join Kolhapur Zilla Parishad Schools: पवित्र पोर्टलअंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी २ ते ५ सप्टेंबरदरम्यान होणार असून, ७ ते ११ सप्टेंबरदरम्यान पदस्थापना दिली जाणार आहे.
Kolhapur ZP Teacher Recruitment

Kolhapur ZP Teacher Recruitment

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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फुलेवाडी: कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत ४४५ नवीन शिक्षक रुजू होणार आहेत. शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या पवित्र पोर्टल शिक्षक भरती प्रक्रियेअंतर्गत कोल्हापूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागासाठी नुकतीच उमेदवारांची शिफारस केली. एकूण ६२५ रिक्त पदांसाठी जाहिरात दिली होती, त्यापैकी ४४५ पात्र उमेदवारांची निवड केली आहे.

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