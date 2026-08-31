Kolhapur ZP Teacher Recruitment: जिल्हा परिषदेच्या शाळांत ४४५ नवीन शिक्षक रुजू होणार

फुलेवाडी: कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत ४४५ नवीन शिक्षक रुजू होणार आहेत. शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या पवित्र पोर्टल शिक्षक भरती प्रक्रियेअंतर्गत कोल्हापूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागासाठी नुकतीच उमेदवारांची शिफारस केली. एकूण ६२५ रिक्त पदांसाठी जाहिरात दिली होती, त्यापैकी ४४५ पात्र उमेदवारांची निवड केली आहे..यात पहिली ते पाचवीच्या वर्गांसाठी (मराठी आणि इंग्रजी माध्यम) १९६ शिक्षकांची निवड झाली आहे. तर सहावी ते आठवीच्या वर्गांसाठी (इंग्रजी भाषा, तसेच गणित-विज्ञान विषय) २४९ पदवीधर शिक्षकांची निवड केली..Almatti Dam Height Controversy : कोल्हापूर-सांगलीला महापुराचा धोका? आलमट्टीची उंची 524.26 मीटर करण्यास महाराष्ट्राचा तीव्र विरोध; सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार!.शिक्षक पदासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी २ ते ५ सप्टेंबर या कालावधीत केली जाणार आहे. त्यानंतर ७ ते ११ सप्टेंबर या कालावधीत पात्र उमेदवारांना समुपदेशनाने पदस्थापना देण्याच्या सूचना शिक्षण आयुक्तांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत..राज्यात पवित्र पोर्टल मार्फत ३० हजार २०९ शिक्षकांची पदे भरली जाणार आहेत. त्यापैकी मुलाखतीशिवाय भरल्या जाणाऱ्या १९ हजार ७५४ पदांपैकी १३ हजार ११९ उमेदवारांची शिफारस शिक्षण विभागाने केली आहे. मुलाखतीसह पद भरती होणारे उमेदवारांची शिफारस पुढील महिन्यात केली जाणार आहे..IPL 2027 Rule: फ्रँचायझींकडून हरकती अन् आयपीएलच्या फॉरमॅटमध्ये बदल; वादग्रस्त नियम हटवणार? BCCI च्या Emailमध्ये नेमकं काय?.मुलाखतीशिवाय शिफारस केलेल्या शिक्षक उमेदवारामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. ग्रामीण भागातील शाळांना शिक्षक मिळणार असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.