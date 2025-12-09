Arihant Podcast London : जगात भारी कोल्हापुरी @ लंडन! अरिहंतने सुरू केले पॉडकास्ट; मराठी पोरांसाठी लंडनमध्ये एकवटताहेत कोल्हापूरकर

London Marathi Youth Podcast : संभाजी गंडमाळे : परदेशात शिकणाऱ्या पोरांच्या आई-बाबांनी येथे एकत्र येऊन पोरांसाठी सपोर्ट ग्रुप तयार केला आहे. त्याचवेळी आता परदेशात स्थायिक झालेल्या कोल्हापूरकर पोरांनीही परदेशात शिकण्यासाठी नव्याने येणाऱ्या मराठी पोरांसाठी पॉडकास्ट सुरू केला आहे आणि त्याला चांगलाच प्रतिसाद मिळू लागला आहे.लंडनमध्ये पाच वर्षे बांधकाम क्षेत्रात प्लॅनर म्हणून काम करणाऱ्या अरिहंत आडके याने त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. परदेशात शिकायला जाऊ इच्छिणाऱ्या पोरांसह पालकांसाठीही हा उपक्रम मार्गदर्शक ठरणार आहे..अरिहंत मंगळवार पेठेतल्या मंडलिक वसाहतीतला. राजर्षी शाहू विद्यालय आणि डी. वाय. पाटील इंजिनिअरिंग कॉलेजमधून शिक्षण झाल्यानंतर तो पुढील शिक्षणासाठी लंडनला गेला, आता तेथेच तो काम करतो आहे. परदेशात जाण्याची स्वप्नं आणि वास्तव, याचा अनुभव घेतल्यानंतर त्याला पॉडकास्टची संकल्पना सुचली. आपल्याला ज्या अडचणी आल्या, त्या नव्याने येणाऱ्या पोरांना येऊ नयेत आणि मराठी पोरं पुढे जाऊन जगाच्या नकाशावर मराठीचा डंका वाजला पाहिजे, हाच त्याचा प्रामाणिक हेतू आणि या टॉक शोचे नाव ‘द हंट वुईथ अरिहंत’. गेल्या महिन्यात त्याने पहिला व्हिडिओ पोस्ट केला आणि कुठलीही पार्श्वभूमी नसताना या व्हिडिओला चांगला प्रतिसाद मिळाला..या व्हिडिओच्या निमित्ताने साईदत्त सबनीस (कसबा बावडा), अथर्व महाजन (नागाळा पार्क), कुणाल पाटील (राजेंद्रनगर) यांच्यासह तेजल भुरे, विराट निंबाळकर अशी मूळ कोल्हापूरकर तरुण मंडळी एकत्र आली आणि त्यांनी प्रत्यक्ष लंडनमधील संधी आणि जगणं, अशा अनुषंगाने अस्सल कोल्हापुरी भाषेत संवाद साधला. त्यानंतर मग दुसरा व्हिडिओ मराठी अभिनेत्री सुजाता जोशी यांना घेऊन केला..जो इमिग्रेशन आणि तेथील सरकारचे नियम अशा अनुषंगाने होता. तीनच दिवसांपूर्वी त्याने तिसरा व्हिडिओ अपलोड केला आहे. लंडनमध्ये स्थायिक मराठी उद्योजक, व्यापारी असोत किंवा विविध क्षेत्रांतील कोल्हापूरकरांना भेटून हा उपक्रम पुढे सुरूच राहणार आहे..Kolhapur Success Story : गरिबी, कष्ट आणि जिद्द यांच्या बळावर राकेश सुरगोंड बनले क्लास वन अधिकारी; संघर्षमय प्रवास आज अनेकांसाठी प्रेरणादायी कथा.‘एनआरआय’ पॅरेंटस् चळवळमार्चमध्ये शहरात परदेशात शिकणाऱ्या पोरांचे आई-बाबा एकत्र आले आणि सपोर्ट ग्रुप तयार झाला. एखाद्या अभ्यासक्रमाला प्रवेशापासून ते परदेशात जातानाची पूर्वतयारी, तेथे गेल्यानंतरच्या अडचणी, अधिकृत अभ्यासक्रम, अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतरच्या संधी, कुठल्या बॅंकेत खाते काढावे, अशा विविध गोष्टींवर ही मंडळी एकत्रितपणे काम करत आहेत. त्याशिवाय काही वर्षांपासून परदेशात नोकरी व व्यवसायाच्या निमित्ताने स्थायिक झालेल्यांच्या पालकांनी एकत्रित येऊन ‘एनआरआय पॅरेंटस्’ ग्रुप कार्यरत आहे. ही सारी मंडळी सेवानिवृत्त झाली आहेत. मुले परदेशात असल्याने त्यांच्यासमोरची आव्हाने वेगळी आहेत. मात्र, त्यावर मात करण्यासाठी ही मंडळी एकमेकांना ‘सपोर्ट’ करत आहेत..गल्लीतील फुटबॉल, क्रिकेटपासून दूध कट्ट्यावर दूध पिण्यापर्यंत आम्ही सारं काही केलं आहे. अस्सल कोल्हापुरी शिव्या दिल्या आणि खाल्ल्याही. आम्ही सातासमुद्रापार असलो तरी आमचं मन मात्र अजूनही इकडेच असते. नवीन मराठी पोरांना परदेशातील संधी, तेथील आव्हाने, प्रत्यक्ष जगणं याची माहिती मिळावी, याच उद्देशाने हा प्रयत्न आहे.- अरिहंत आडके.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.