Kolhapuri Marathi : रांगड्या कोल्हापुरीशी जुळले भाषा भगिनींचे नाते; परजिल्ह्यांतून आलेल्या स्थलांतरितांच्या समुदायांची ‘कोल्हापुरी’ला साथ

Migrant Language : रांगडी, ठसकेबाज आणि आपुलकीची ओळख असलेली कोल्हापुरी मराठी आज अधिक बहुरंगी झाली आहे. रोजगार, शिक्षण आणि उदरनिर्वाहासाठी परजिल्ह्यांतून कोल्हापुरात आलेल्या स्थलांतरित समुदायांनी आपल्या बोलीभाषेची लय ‘कोल्हापुरी’त मिसळली आहे.
शिवाजी यादव -सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : परजिल्ह्यांतून येथे आलेल्या स्थलांतरितांच्या समुदायांनी कोल्हापुरी रांगड्या मराठी भाषेला आपल्या बहुलयींची साथ दिली आहे. रोजगाराच्या निमित्ताने विविध जिल्ह्यांतील विविध लोकसमुदाय कोल्हापुरात येतात, तर कोल्हापुरातील लोक बाहेरच्या जिल्‍ह्यांत, राज्यांत जातात.

