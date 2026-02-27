Kolhapuri Marathi : रांगड्या कोल्हापुरीशी जुळले भाषा भगिनींचे नाते; परजिल्ह्यांतून आलेल्या स्थलांतरितांच्या समुदायांची ‘कोल्हापुरी’ला साथ

कोल्हापूर : परजिल्ह्यांतून येथे आलेल्या स्थलांतरितांच्या समुदायांनी कोल्हापुरी रांगड्या मराठी भाषेला आपल्या बहुलयींची साथ दिली आहे. रोजगाराच्या निमित्ताने विविध जिल्ह्यांतील विविध लोकसमुदाय कोल्हापुरात येतात, तर कोल्हापुरातील लोक बाहेरच्या जिल्ह्यांत, राज्यांत जातात. .त्यानिमित्ताने विविध सुख-दुःखाच्या प्रसंगी आपल्या भागाचा माणूस परमुलखात भेटला की, त्याच्याशी आपुलकीच्या भावनेने बोलले जाते. यात कोल्हापुरी रांगड्या भाषेला अशा स्थलांतरित समुदायांकडून बोलल्या जाणाऱ्या मराठी भाषेची लय कोल्हापुरी भाषेशी भाषा भगिनींचे नाते जोडत आहे..Premium|Marathi Bhasha Gaurav Din: बोलीप्रधान साहित्यसंपदेची मांदियाळी.कर्नाटक सीमाभागातून अनेक बांधकाम कामगार येथे वास्तव्यास आहेत. सीमाभागातील ‘लईस दिवस, येवुस नायेस, जाऊस नायेस, जेऊस नाय... आत्ता तरी येस मनेस घरीस...,’ अशी बहुतेक शब्दाला ‘स’ जोडून बोलली जाणारी मराठी ही कर्नाटकी बांधकाम कामगारांच्या समुदायात बोलली जाते. .यात काही समुदायांत होतनी, जातनी, करतनी, असेही बोलतात. त्यांच्या उच्चारात ‘नी’ शब्दाचा वापर अधिक आहे. थोड्याफार फरकाने चंदगड-आजरा भागात चंदगडी भाषा याच लयीत बोलली जाते. अशी चंदगडी भाषा समाजमाध्यमावर लोकप्रिय होत आहे. .Marathi Signboards : मराठी फलक फाडले जात असताना गप्प बसणं म्हणजे अस्मितेवरच घाव; आता उभं राहण्याची वेळ आली आहे!.मराठवाड्यातील ऊसतोडणी कामगार, माथाडी कामगारांचे गट विचारे माळ, राजेंद्रनगरासह अनेक ठिकाणी वास्तव्यास आहेत. अशा कुटुंबातील एखादी महिला ‘कालवन झालं कावं मायं, भाकर चुरुण खातावा का नाय तुमची लेकरं’ अशी अलाव गेलाव ‘आ’ आणि ‘व’ ची लय जोडून बोलली जाणारी भाषा सहजपणे ऐकवते..‘शिमगा जवळ ईल्यानी, देवगडात हापूस बी पिकतं, गावांक जातयंस की नाय’ अशी आपुलकीची विचारपूस करत एखाद्या हॉटेलमधील कोकणी कर्मचारी एकमेकांत बोलताना भेटतात. यात काही मालवणी बोलणारे, तर काही रत्नागिरीची कोकणी बोलणारेही आहेत. .‘आमच्या सोलापुरात बी असती बघ बे, गड्ड्याची यात्रा ये बर का बे...’ असे एखादा सोलापुरातून आलेला त्यांच्या खर्जातील आवाजात पण आपुलकी निमंत्रण देणारा सोलापूरचा ट्रकचालक कोल्हापुरातील बाजारपेठेत हमखास दिसतो. ‘तिकडे जायच्ये, नाईच्ये नारे भावो... तू तिकडे कुटे जाऊ राहीला, बुव्वा...’ असा खानदेशी लय काढणारे पर्यटक, भाविक भाऊंची दोन चार कुटुंब भवानी मंडप परिसरात नक्कीच भेटतात..‘कोल्हापुरी’अन् वैदर्भीय‘ह्य त्या पोट्टा अन पोट्टीच्या हाती भय मोठ्ठाली बॅग काहूंन दिली., मले सांगायेच्ये नां मी घेतो ना ओज...’ अशी सूचना एखाद्या कुटुंबातील कर्ता माणूस आपल्या पत्नीला बोलताना सहज दिसतो. तो महाराष्ट्र एक्स्प्रेसने गोंदियाकडे निघालेल्या प्रवासी कुटुंबात कोल्हापूरच्या रेल्वेस्थानकावर भेटतो आणि जाता-जाता कोल्हापुरी भाषेला वैदर्भीय भाषेची लय-साथ देऊन जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.