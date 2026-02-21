कोल्हापूर

Kolhapur Tamraparni River : कोवाडला ताम्रपर्णी नदीत; पाच मगरींचा वावर

Crocodile Movement : सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओनंतर नदीकाठावर नागरिकांची गर्दी उसळली असून वनविभागाने तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
Villagers gather near Tamraparni River

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कोवाड : येथील ताम्रपर्णी नदीपात्रात पाच मगरींचा वावर असल्याचे आज नागरिकांच्या निदर्शनाला आले. दुपारी दीडच्या सुमारास नदीतील मगरींचा मुक्त वावर पाहून ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Kolhapur
Forest
River
Wildlife
Crocodiles
Wild Animals
crocodile news
crocodile
Crocodile Hatchling
forest animals

