Kolhapur Tamraparni River : कोवाडला ताम्रपर्णी नदीत; पाच मगरींचा वावर

कोवाड : येथील ताम्रपर्णी नदीपात्रात पाच मगरींचा वावर असल्याचे आज नागरिकांच्या निदर्शनाला आले. दुपारी दीडच्या सुमारास नदीतील मगरींचा मुक्त वावर पाहून ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..सुरुवातीला नवीन पुलावरून जाणाऱ्यांना पाण्यात मोठ्या आकाराची मगर दिसली. एक-दोन मगरी असल्याचा अंदाज होता, मात्र बारकाईने पाहिल्यानंतर लहान मोठ्या पाच मगरी नदीपात्रात वावरताना दिसल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. वनविभागाने तातडीने दखल घेऊन उपाययोजना करावी, अशी मागणी नदीकाठच्या ग्रामस्थांनी केली आहे..शास्त्री नदीत मगरीचा मुक्त संचार; परिसरात भीतीचे वातावरण.नदीवरील नवीन पुलाच्या खाली नदीत सकाळी ११ वाजता एक मगर लोकांना दिसली. त्यानंतर दीडच्या सुमारास मासेमारी करणाऱ्यांसह नदीकाठच्या ग्रामस्थांना एक -दोन नव्हे तर पाच मगरींचा वावर असल्याचे दिसून आले. त्याबाबतचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर नदीकाठावर लोकांची गर्दी उसळली..पण लोकांची चाहूल लागल्याने मगरी पाण्याच्या बाहेर आल्या नाहीत. पंधरा दिवसांपूर्वी नदीकाठावरील जॅकवेलजवळ एक मगर दिसली होती. पण आज पाच मगरी दिसल्याने लोकांच्यात भीती निर्माण झाली आहे. .नदीत अंघोळ करण्यासाठी शालेय विद्यार्थ्यांसह काही ग्रामस्थ जातात. नदीघाटावर अनेक महिला धुणे धुतात. शेतकरी जनावरांना पाणी पाजविण्यासाठीही नदीत घेऊन जातात. नदीच्या दोन्ही काठावरून पाय वाटेने शेतकऱ्यांची ये-जा सुरू असते..नदीकाठावर घरेही आहेत. त्यामुळे वनविभागाने तातडीने इशारा फलक लावावेत व आवश्यक असल्यास मगरींचे स्थलांतर करावे, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे..