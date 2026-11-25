पेठवडगाव : कोयना जलविद्युत प्रकल्पाने राज्याच्या विकासाला नवी दिशा दिली. या प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेने महाराष्ट्रासह शेजारील कर्नाटकातील अनेक भाग उजळले. मात्र, या प्रकल्प उभारणीसाठी घरातील पाच कर्ते पुरुष गमावणाऱ्या पेठवडगाव येथील कोरवी कुटुंबाच्या वाट्याला आजही उपेक्षाच आली आहे. प्रकल्पासाठी सर्वस्व गमावलेल्या या कुटुंबाच्या वारसदारांना न्याय आणि शासकीय सन्मान कधी मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. .Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.कोयनेतील पाणी मुंबईला आणि कोकणात देण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्या, त्या पार्श्वभूमीवर कोयना प्रकल्पात सर्वस्व गमावलेल्यांच्या कुटुंबीयांच्या वारसावर झालेल्या अन्यायाच्या विषयाला तोंड फुटले आहे. पेठवडगावमधील हनुमान रोडवर असणाऱ्या या कुटुंबातील गणपती परसू कोरवी हे सध्या नातलगासह राहत आहेत. त्यांच्या कुटुंबात १२ जण राहत आहेत. आचारी काम, बुट्ट्या करणे, चिवाटी तोडणे, एकाचे कापड दुकान, अशी किरकोळ कामे करीत आहेत. .या कुटुंबाची परवड होत आहे. त्यांना शासनाच्या मदतीची गरज आहे. मृत्यूशी झुंज देत खोदला बोगदा! १९५४ ते १९५८ या कालावधीत कोयना प्रकल्पातील नवजा येथील हेड टनेलचे काम सुरू होते. डोंगरातून पाणी नेण्यासाठी ३.७ किलोमीटरचा खुराच्या आकाराचा बोगदा खोदण्यात येत होता. त्या काळात आधुनिक यंत्रसामग्री आणि पुरेशा सुरक्षा साधनांचा अभाव होता. दगड कोसळणे, अपघात आणि प्रतिकूल परिस्थिती अशा संकटांशी सामना करत कामगार काम करीत होते. .Yerawada Historic Well: येरवड्यात आढळली पेशवेकालीन विहीर; उड्डाणपुलासाठी ऐतिहासिक वास्तू बुजविली जाण्याची शक्यता.याच धोकादायक कामात कोरवी कुटुंबातील पाच जणांना प्राण गमवावे लागले होते. घुणकीतून वडगावमध्ये स्थायिक घुणकी हे मूळ गाव असलेले कोरवी कुटुंब १९३५ मध्ये पेठवडगाव येथे स्थायिक झाले होते. हणमंता मारुती कोरवी, भीमा हणमा कोरवी, बायको भीमा कोरवी, रामा भीमा कोरवी आणि गणपा भीमा कोरवी या पाच जणांचा कोयना प्रकल्पाच्या कामादरम्यान मृत्यू झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.