Krishna River Pollution : नदी प्रदूषित करणारे चार प्रकल्प बंद; अर्जुनवाडी ग्रामस्थ आक्रमक; अकिवाटे वसाहतीमधील सांडपाण्याच्या पाईप फोडल्या

जयसिंगपूर : ल. क. अकिवाटे औद्योगिक वसाहतीमधील दूषित पाणी थेट कृष्णा नदीत मिसळत असल्याने मंगळवारी (ता.२४) सलग दुसऱ्या दिवशीही अर्जुनवाड (ता. शिरोळ) येथील ग्रामस्थ व 'आंदोलन अंकुश'चे पदाधिकारी आक्रमक राहिले. वसाहतीच्या पदाधिकाऱ्यांना धारेवर धरत दूषित पाण्याचा सोक्षमोक्ष लावण्याचा निर्धार केला..ग्रामस्थांच्या आक्रमकतेमुळे प्रदूषणास कारणीभूत चार प्रकल्प बंद करण्याचा निर्णय घेतला. तत्पूर्वी ग्रामस्थांनी एटीपी प्रकल्पाच्या ठिकाणी दूषित पाईपलाईन जेसीबीच्या साह्याने उखडून प्रकल्पांचा वीजपुरवठा खंडित केला..Water Issue : उमेदवार दारात दिसले, की मतदार विचारतात 'कुठेय पाणी?'.उदगाव (ता. शिरोळ) येथील औद्योगिक वसाहतीच्या पदाधिकाऱ्यांना मंगळवारी सकाळी अर्जुनवाड येथील ग्रामस्थांनी घेराओ घालून नदीत सोडणारे प्रोसेसचे पाणी बंद करण्याची मागणी करत धारेवर धरले. प्रोसेस कायमस्वरूपी बंद करा, यांची वीज तोडा व एसटीपी प्रकल्प बंद करून त्याची पाईपलाईन फोडल्याशिवाय आम्ही उठणार नाही, असा पवित्रा घेतला..तणावाच्या वातावरणात अखेर दुपारी प्रोसेससह एटीपी प्रकल्पाचा वीजपुरवठा बंद करून एटीपी प्रकल्पातून दूषित पाणी जाणाऱ्या पाईपस जेसीबीच्या साहाय्याने उखडून टाकल्या. त्याचबरोबर चारही प्रोसेस कायमस्वरूपी बंद करण्याचे पत्र घेतल्यानंतर ग्रामस्थांनी आंदोलन थांबवून आनंदोत्सव साजरा केला..Krishna-Warna River : कृष्णा-वारणा नदीत सोडली मळी; साखर कारखान्यांचा पुन्हा 'काळा' कारभार, नदीत मासे मेल्याने कारस्थान चव्हाट्यावर.औद्योगिक वसाहतीच्या कार्यालयात जमाव जमल्याने जयसिंगपूर पोलिसांनी आंदोलकांना शांत करण्याचा प्रयत्न झाला. लेखीपत्र आणि दूषित पाण्याच्या पाईपलाईन फोडल्यानंतर ग्रामस्थांनी आंदोलन थांबविले. .उदगाव येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये असलेल्या प्रोसेसचे पाणी पाईपलाईनमधून कृष्णा नदीत मिसळत होते. लगतच अर्जुनवाडला पाणीपुरवठा करणारा जॅकवेल असल्याने येथील दूषित पाणी ग्रामस्थांना नळाद्वारे मिळत होते..गाव बंद ठेवून उदगावमध्ये अर्जुनवाड ग्रामस्थ एकत्रित आले. वसाहतीच्या उपाध्यक्षा मेघा पाटील, संचालक जवाहर पाटील, नितीन जाधव, सुधीर अकिवाटे, अमित जोशी, मधुकर माळी, नासिरखान पटेल, सचिव ए. आर. मुल्ला आदींना दूषित पाणी सोडल्याचा जाब विचारत चांगलेच धारेवर धरल्याने मोठा गदारोळ निर्माण झाला. अखेर संचालक दिलीप पाटील-कोथळीकर यांनी ग्रामस्थांच्या भावना समजून घेत प्रोसेसचे पाणी नदीत येणार नाही. यासाठी आम्ही पुढाकार घेत असल्याचे सांगून ग्रामस्थांच्या मागण्या मान्य केल्या..त्यानंतर प्रदूषण विभागाचे क्षेत्र अधिकारी अंकुश पाटील यांना धनाजी चुडमुंगे, अविनाश हेगण्णा, प्रकाश झांबरे यांनी जाब विचारला. संचालक मंडळ, पोलिस निरीक्षक सत्यवान हाके यांनी मध्यस्थी करत तातडीने या कंपन्या कायमस्वरूपी बंद करत असल्याचे पत्र घेतले..त्याचबरोबर प्रदूषण विभागालाही कंपन्यांचा परवाना रद्द करण्याचा लेखी मागणी केली. एटीपी प्रकल्प व कंपन्यांची विद्युतपुरवठा खंडित करण्यात आला. त्यानंतर जेसीबीच्या साहाय्याने दूषित पाणी जाणाऱ्या सर्व पाईप उखडून टाकण्यात आल्या. .आंदोलनात संतोष पाटील, सचिन कांबळे, भारती परीट, नंदाताई खोत, सचिन कांबळे, संभाजी शिंदे, विजय सूर्यवंशी, उद्धव मगदूम, प्रमोद पाटील, नंदकुमार पाटील, राकेश खोत, दिग्विजय ढवळे यांच्यासह ग्रामस्थ सहभागी झाले..३५ वर्षांचा प्रश्न निकालीगेल्या ३५ वर्षांपासून दूषित पाणी नदीत मिसळत होते. सातत्याने आंदोलन सुरू असतानाही हा प्रश्न सुटला नव्हता. अखेर ग्रामस्थ आणि 'आंदोलन अंकुश'च्या पुढाकाराने हा प्रश्न कायमचा निकाला लागला..गाव बंद आणि जल्लोषदूषित पाण्याविरोधात ग्रामस्थ एकवटले. गाव बंद ठेवून निषेध केला आणि आंदोलनाची मोट बांधून दूषित पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली लावल्याबद्दल ग्रामस्थांनी जल्लोष केला..