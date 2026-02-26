Krishnaraj Mahadik : राज्यातील तरुणाईचा आवाज बनून काम करू; भाजयुमो महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष कृष्णराज महाडिक यांची ग्वाही 

कोल्हापूर : भारतीय जनता पक्षाने युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून काम करण्याची संधी दिली. हे पद कृष्णराज महाडिक यांचे नाही तर राज्यातील सर्व युवा पिढीचे आहे. त्यांचा आवाज बनून त्यांच्यासाठी काम करण्याचा माझा प्रयत्न असेल. .तरुणाईच्या इच्छा, आकांक्षा सत्यात उतरविण्यासाठी युवा मोर्चाच्या माध्यमातून प्रयत्न करणार आहे. तसेच समाजातील अधिकाधिक तरुण, तरुणींना भाजपच्या माध्यमातून राजकारणात सक्रिय करण्यासाठी प्रयत्नशील असणार आहे, असे भारतीय जनता पक्षाचे नूतन युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष कृष्णराज महाडिक यांनी केले. आज त्यांनी ‘सकाळ’शी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते..हुतात्म्यांवर गोळीबार काँग्रेसने केलाय, मराठी माणसाच्या नावावर राजकारण करणाऱ्यांनी इतिहास तपासावा, रवींद्र चव्हाणांचा हल्लाबोल.प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी मंगळवारी प्रदेश कार्यकारिणी जाहीर केली. यामध्ये अनेक नव्या चेहऱ्यांना राज्यस्तरावरील नेतृत्व करण्याची संधी दिली. कोल्हापूरचे कृष्णराज महाडिक यांची नियुक्ती युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष म्हणून करण्यात आली. .महाडिक म्हणाले, ‘भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून मी सक्रिय होतोच. पण, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून राज्यातील तरुणाईशी संवाद साधता आला. त्यांच्या भावना जाणून घेता आल्या. .Shivendraraje Bhosale: पालकमंत्र्यांनी चर्चेसाठी पुढाकार घ्यावा: मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, एकमत झाले तर ठिक, अन्यथा सर्वच स्वबळावर!.समाजातील विविध घटकांबरोबर संवाद साधण्याबरोबरच अनेक सामाजिक कामातही सहभागी घेता आला. काही सामाजिक कामे आम्ही युवकांच्या साथीने केली. भारतीय जनता पक्षाने युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष ही मोठी जबाबदारी दिली आहे. .ही जबाबदारी अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि परिश्रमपूर्वक मी निभावेन, सरकार आणि तरुणाई यांच्यातील दुवा बनून तरुण, तरुणींच्या इच्छा, महत्त्वाकांक्षा, शासनाकडून असणाऱ्या अपेक्षा यांची पूर्तता करण्यावर भर असेल. सर्वांना सोबत घेऊन सरकारच्या मदतीने चांगली कामे करण्यासाठी आम्ही सर्व जण सज्ज आहोत.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.