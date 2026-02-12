Kumbhi Dam : कुंभी धरणात २ टीएमसी साठा शिल्लक; गतवर्षीपेक्षा ७% घट, तरीही सिंचनासाठी दिलासा

असळज : तीन तालुक्यांतील ५४ गावांना सुजलाम् सुफलाम् करणाऱ्या कुंभी मध्यम प्रकल्पात २ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. प्रकल्प क्षमतेच्या तो ७४ टक्के असून, गतवर्षीच्या तुलनेत ७ टक्क्यांनी पाणीसाठा कमी आहे. अणदूर, कोदे व वेसरफ या तीन लघुप्रकल्पांतही पुरेसा पाणीसाठा शिल्लक आहे. तालुक्यातील पाटबंधारे प्रकल्पामध्ये शिल्लक असलेला पाणीसाठा ३० जूनअखेर सिंचनासाठी पुरेल, असे नियोजन पाटबंधारे विभागाने केले आहे..अतिपावसाचा तालुका असलेल्या गगनबावड्यात कुंभी मध्यम, तर कोदे, अणदूर, वेसरफ हे लघु असे एकूण चार पाटबंधारे प्रकल्प आहेत. तालुक्यात चालूवर्षी झालेल्या पावसाने तालुक्यातील सर्वच प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरले. तालुक्यातील कुंभी मध्यम प्रकल्पाची पाणी साठवण क्षमता २.७१ टीएमसी आहे..Beed News: दोन महिन्यांत १७३ दलघमी पाणीसाठा घटला; उपसा, गळती आणि उन्हामुळे वाढले बाष्पीभवन, बीड जिल्ह्यातील प्रकल्पांचा सुकतोय घसा!.गगनबावड्यासह पन्हाळा व करवीर या तीन तालुक्यांतील सुमारे ५४ गावांतील ८७११ हेक्टरमधील पिके सिंचनासाठी कुंभी मध्यम प्रकल्पावर अवलंबून आहेत. या प्रकल्पातील पाणी कुंभी नदीत सोडले जाते. १० फेब्रुवारीअखेर गतवर्षीच्या तुलनेत कुंभी प्रकल्पातील पाणीसाठा ७ टक्क्यांनी कमी आहे..कोदे लघुप्रकल्पात ७९ टक्के साठा शिल्लक असून, तो गतवर्षीच्या तुलनेत २ टक्क्यांनी कमी आहे. वेसरफ लघुप्रकल्पात ८२ टक्के पाणीसाठा शिल्लक असून, तो गतवर्षीच्या तुलनेत ४ टक्क्यांनी जादा आहे. .Agricultural News : १४ लाख लिटरची शेततळी अन फळबागांची डोल; इगतपुरीच्या शेतकऱ्यांची यशोगाथा.अणदूर लघु प्रकल्पात ८५ टक्के पाणीसाठा शिल्लक असून, तो गतवर्षीच्या तुलनेत ६ टक्क्यांनी जादा आहे. सध्याचा शिल्लक पाणीसाठा कुंभी, सरस्वती व रूपणी नदीकाठावरच्या गावांना ३० जून अखेर पुरविण्याचे नियोजन पाटबंधारे विभागाने केले आहे..दृष्टिक्षेपात १० फेब्रुवारीअखेर साठाप्रकल्पाचे नाव : आजचा पाणीसाठा दलघमीमध्ये, (कंसात आजची व गतवर्षीची टक्केवारी)कुंभी मध्यम प्रकल्प : ५७.२५ दलघमी (७४.४६ टक्के) (८१.३७ टक्के)कोदे लघु पाटबंधारे प्रकल्प : ४.७८ दलघमी (७८.८८ टक्के) (८१.१९ टक्के)अणदूर लघु पाटबंधारे प्रकल्प : ४.९० दलघमी (८५.२२ टक्के) (७८.६० टक्के)वेसरफ लघु पाटबंधारे प्रकल्प : २.७७ दलघमी (८२.१९ टक्के) (७७.७४ टक्के)तालुक्यातील कुंभी, कोदे प्रकल्पांत गतवर्षीच्या तुलनेत कमी तर वेसरफ, अणदूर प्रकल्पात जादा साठा आहे. मात्र, सर्वच प्रकल्पांमध्ये सध्या असलेला पाणीसाठा पुरेसा असून सिंचनासाठी ३० जूनअखेर पुरविण्याचे नियोजन केले आहे. शेतकऱ्यांनी पाण्याचा वापर काटकसरीने करावा.- अजिंक्य पाटील, शाखाधिकारी, कळे पाटबंधारे विभाग..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.