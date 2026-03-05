Kolhapur Wrestling : कोल्हापूरच्या मातीचा गाजणार पुन्हा एकदा जलवा; कुंभी कारखान्याच्या कुस्ती स्पर्धेत ५०० हून अधिक पैलवान उतरणार आखाड्यात

कुडित्रे : येथील कुंभी-कासारी सहकारी साखर कारखाना कार्यस्थळावर यंदा कोल्हापूर जिल्हा व शहर तालीम संघ, कोल्हापूर जिल्हा रेसिलिंग असोसिएशन व शहर कुस्तीगीर असोसिएशन यांच्या मान्यतेने ३४ वी मानधनधारक कुस्ती स्पर्धा ६ ते ८ मार्च या कालावधीत होणार आहे. .कारखाना कार्यक्षेत्रातील नवोदित व होतकरू पुरुष व महिला पैलवानांना मानधन देण्यासाठी विविध वजनीगटात स्पर्धा होणार असल्याची माहिती अध्यक्ष आमदार चंद्रदीप नरके यांनी दिली. आमदार नरके म्हणाले, ‘स्पर्धेत दरवर्षी कार्यक्षेत्रातील ५०० हून अधिक स्पर्धक सहभागी होतात. .Khelo India 2025 : महाराष्ट्राचा महिलाराज, हमालाच्या मुलींचा पदकाचा चौकार; आदिती, गीतांजलीला सुवर्ण, दिक्षाची पदक पंचमी .स्पर्धेसाठी पैलवानांची वजने शुक्रवारी (ता.६) सकाळी ९ ते दुपारी एकपर्यंत घेतली जातील. स्पर्धा पुरुष गटात १४ ते १९ वयोगट आणि सर्वसाधारण प्रौढ गटात असून, २५ किलोपासून ८४ किलोपर्यंत आणि खुल्या गटात आयोजित केली आहे..महिला गटात १४ ते १९ वयोगट आणि सर्वसाधारण प्रौढ गटात असून, २५ किलोपासून ५७ किलो गटापर्यंत आणि खुल्या गटामध्ये आयोजित केली आहे. पुरुष गटात प्रथम क्रमांकाच्या विजेत्यास दरमहा एका वर्षासाठी दोन ते तीन हजार रुपयांप्रमाणे मानधन देण्यात येणार आहे. .Women Wrestling: वाळव्याच्या सृष्टीला जिजाऊ केसरी किताब; कोरेगावात महिलांच्या कुस्त्या, कऱ्हाडची वेदांतिका उपविजेती!.त्याचबरोबर द्वितीय आणि तृतीय स्पर्धकांना उत्तेजनार्थ बक्षिसे एकदाच देण्यात येतील. महिला गटासाठी प्रथम क्रमांक येणाऱ्या विजेत्यास दरमहा एक वर्षासाठी दोन हजार ते २७०० रुपये याप्रमाणे मानधन देण्यात येणार आहे..त्याचबरोबर द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाच्या विजेत्यांना उत्तेजनार्थ बक्षिसे एकदाच देण्यात येतील. कारखाना कार्यक्षेत्रातील खेळाडूंनी स्पर्धेत भाग द्यावा, असे आवाहन केले आहे. यावेळी उपाध्यक्ष राहुल खाडे व सर्व संचालक तसेच कार्यकारी संचालक धीरजकुमार माने, सचिव प्रशांत पाटील आणि अधिकारी उपस्थित होते..स्पर्धेत पाच महिला स्पर्धक बंधनकारकमहिलांच्या वजनीगटामध्ये प्रत्येकी पाच महिला स्पर्धक सहभागी असणे बंधनकारक आहे. तथापि, पाचपेक्षा कमी महिला स्पर्धक असल्यास संबंधित गटातील महिला स्पर्धकांना मासिक मानधनाऐवजी एकदाच उत्तेजनार्थ बक्षीस दिले जाईल, याची नोंद घ्यावी. या व्यतिरिक्त स्पर्धेच्या अटी शर्ती सर्वांना लागू राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.