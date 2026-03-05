कोल्हापूर

Kolhapur Wrestling : कोल्हापूरच्या मातीचा गाजणार पुन्हा एकदा जलवा; कुंभी कारखान्याच्या कुस्ती स्पर्धेत ५०० हून अधिक पैलवान उतरणार आखाड्यात

Kumbhi honorarium : कोल्हापूर जिल्ह्यातील कुस्ती परंपरेला चालना देणाऱ्या कुंभी-कासारी सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने आयोजित ३४ वी मानधनधारक कुस्ती स्पर्धा या स्पर्धेत पुरुषांसह महिला मल्लांचाही मोठ्या उत्साहात सहभाग असणार असून नवोदित आणि होतकरू पैलवानांना आर्थिक मानधन देण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कुडित्रे : येथील कुंभी-कासारी सहकारी साखर कारखाना कार्यस्थळावर यंदा कोल्हापूर जिल्हा व शहर तालीम संघ, कोल्हापूर जिल्हा रेसिलिंग असोसिएशन व शहर कुस्तीगीर असोसिएशन यांच्या मान्यतेने ३४ वी मानधनधारक कुस्ती स्पर्धा ६ ते ८ मार्च या कालावधीत होणार आहे.

