Gadhinglaj ZP : दहा वर्षांचा संघर्ष अखेर संपला! कुपेकर घराण्यात मनोमिलन, संग्राम कुपेकर राष्ट्रवादीचे उमेदवार

गडहिंग्लज : गडहिंग्लज जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा आज शेवटचा दिवस. या दिवसाच्या मुहूर्तावर कानडेवाडीच्या कुपेकर घराण्यातील मनभेदांना पूर्णविराम मिळाला. .राष्ट्रवादीच्या (शरद पवार गट) नेत्या डॉ. नंदिनी बाभूळकर-कुपेकर यांनी चुलत बंधू संग्राम कुपेकर यांना पक्षातर्फे उमेदवारी दिल्याने एक तपाहून अधिक काळ सुरू असलेल्या या घराण्यातील संघर्ष संपुष्टात आला आहे..विधानसभेचे माजी अध्यक्ष बाबा कुपेकर यांच्या निधनानंतर २०१३ मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांच्या पत्नी संध्यादेवी यांना विधानसभेची उमेदवारी मिळाली. तेव्हा पुतणे संग्राम त्यांच्यासोबत राहिले. .परंतु त्यानंतर २०१४ पासून काकी संध्यादेवी, बहीण डॉ. बाभूळकर यांच्यापासून ते लांब गेले. बारा वर्षांत संग्राम यांनी एक विधानसभा जनसुराज्य तर दुसरी शिवसेनेच्या वतीने लढविली. विधानसभा निवडणुकीत कधी संध्यादेवी तर कधी डॉ. बाभूळकर यांच्या विरोधात त्यांनी भूमिका घेतली..परिणामी या कुटुंबातील दुरावा वाढतच गेला होता. दरम्यान, गेल्या विधानसभा निवडणुकीत स्वतः उमेदवार असलेल्या डॉ. बाभूळकर व संग्राम यांच्यात समेट घडवण्याचा झालेला प्रयत्न अयशस्वी झाला होता..आता जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने मात्र हा मुहूर्त जुळून आला. आजच्या मनोमिलनानंतर संग्राम कुपेकरांचा राजकीय प्रवास राष्ट्रवादीकडून व्हाया जनसुराज्य, शिवसेना, भाजप ते पुन्हा राष्ट्रवादी असा झाला आहे. .दोन राष्ट्रवादी एकत्र लढण्याचा निर्णय झाल्यानंतर जागा वाटपाचा तिढा कायम होता. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपात सक्रिय असलेल्या संग्राम यांनी आपली बहिण डॉ. नंदिनी यांच्या विरोधात राष्ट्रवादीचे (अजित पवार गट) उमेदवार राजेश पाटील यांना साथ दिली..दरम्यान, आता जिल्हा परिषद निवडणुकीत नेसरी गट पाटील यांच्या वाट्याला जाण्याची चिन्हे होती. त्यामुळे संग्राम यांच्या उमेदवारीला बाभूळकर कितपत मान्यता देतील, अशा शंकेची पाल राजकीय वर्तुळात चुकचुकलीसुद्धा. परंतु, चर्चेच्या फेऱ्यामध्ये नेसरी गट डॉ. बाभूळकर यांच्याच वाट्याला आला. .त्यामुळे संग्राम यांची अधिकच कोंडी झाली असे वाटत असतानाच दुसऱ्या बाजुने या बहिण-भावांना एकत्र आणण्याच्या १हालचाली वेगावल्या. त्यात काल रात्री उशिरा यश आल्याने सध्या तरी एक तपाच्या संघर्षाला पूर्णविराम मिळाल्याचे स्पष्ट झाले.. 'बालेकिल्ल्या'साठी होणार कसरतनेसरी जिल्हा परिषद गट हा कुपेकरांचा बालेकिल्ला मानला जातो. परंतु कुटुंबातील दुराव्यामुळे दोघांनाही राजकीय तोटा झाला. आता हे कुटुंब एकत्र आले आहे. प्रामाणिकपणे काम करून ही निवडणूक जिंकण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. .कुपेकरांतील संघर्ष संपल्याने कार्यकर्त्यांनीही सुटकेचा निश्वास टाकला. त्यामुळे बालेकिल्ला परत मिळवण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल. मात्र अलिकडील काही वर्षात बरेच पाणी पुलाखालून गेले आहे. .नऊ वर्षांत हा बालेकिल्ला सर करून बस्तान बसवलेल्या भाजपच्या ताब्यातून पुन्हा तो काढून घेत राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकवण्यासाठी कुपेकर बहीण-भावाला कंबर कसावी लागणार आहे.