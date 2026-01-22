कोल्हापूर

Gadhinglaj ZP : दहा वर्षांचा संघर्ष अखेर संपला! कुपेकर घराण्यात मनोमिलन, संग्राम कुपेकर राष्ट्रवादीचे उमेदवार

Kupekar Family Feud : जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या शेवटच्या दिवशी कानडेवाडीच्या कुपेकर घराण्यातील एक दशकाचा संघर्ष अखेर संपला. राजकीय दुराव्यामुळे विभक्त झालेले कुटुंब पुन्हा एकत्र आले.
Kupekar family leaders during the reconciliation ahead of ZP elections.

Kupekar family leaders during the reconciliation ahead of ZP elections.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडहिंग्लज : गडहिंग्लज जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याचा आज शेवटचा दिवस. या दिवसाच्या मुहूर्तावर कानडेवाडीच्या कुपेकर घराण्यातील मनभेदांना पूर्णविराम मिळाला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
ZP
Family member
political parties
political news kolhapur
Political Accountability
Family Politics in India

Related Stories

No stories found.