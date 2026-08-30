Kupwad Heavy Transport: कुपवाडला अवजड वाहतुकीचे हवे नियोजन; बॉयलर वाहतुकीतील दोघांच्या बळी प्रकरणी चालकावर गुन्हा

कुपवाड: एमआयडीसीतील मेनन पिस्टन चौकाजवळ बुधवारी (ता. १९) मध्यरात्री पावणेदोनच्या सुमारास इंडस्ट्रियल बॉयलरची वाहतूक करताना क्रेनचा उच्चदाब वीजवाहिनीला स्पर्श होऊन झालेल्या दुर्घटनेत दोघांचा मृत्यू झाला. दुर्घटनेनंतर एवढ्या मोठ्या अवजड उपकरणाच्या वाहतुकीचे नियोजन, मार्गाची पूर्वपाहणी आणि सुरक्षा व्यवस्था नेमकी किती सक्षम होती, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..या दुर्घटनेत क्रेनचालक रोहिदास ऊर्फ गुंडूभाऊ भगवान उत्तरे (वय ३२, रा. शिवशक्तीनगर, कुपवाड) आणि प्रदीप दिलीप खराडे (४१, रा. यशवंतनगर, कुपवाड) यांचा मृत्यू झाला. उत्तरे यांच्या ताब्यातील क्रेनसह (एमएच १०, ईई ६६९६) विना वाहन क्रमांकाची आणखी एक क्रेन बॉयलर वाहतुकीसाठी वापरण्यात आली होती. या अपघातप्रकरणी मृत क्रेनचालक रोहिदास उत्तरे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Gokul Election: सतेज पाटील यांच्याकडे ठराव ; कमी म्हणून भाजप नेत्यांच्या घरी; खासदार धनंजय महाडिक यांचा टोला.मात्र, एवढ्या मोठ्या बॉयलरची वाहतूक नेमकी कोणाच्या नियोजनातून झाली? मार्गाची पूर्वपाहणी करण्यात आली होती का? उच्चदाब वीजवाहिनीचा धोका तपासण्यात आला होता का? आवश्यक परवानग्या आणि सुरक्षा उपायांची पूर्तता झाली होती का? वाहतुकीत सहभागी असलेली विना क्रमांकाची दुसरी क्रेन कोणाची होती? नियोजनातील हलगर्जीपणाची जबाबदारी केवळ चालकाचीच होती का, असे अनेक प्रश्न या दुर्घटनेनंतर उपस्थित झाले आहेत..अवजड औद्योगिक उपकरणांची वाहतूक ही केवळ चालकाच्या कौशल्यावर सोपविण्याची बाब नसून त्यासाठी मार्गाची पाहणी, वाहतुकीचे नियोजन, आवश्यक परवानग्या आणि सुरक्षा यंत्रणेची दक्षता महत्त्वाची असते. त्यामुळे या दुर्घटनेचा तपास केवळ चालकाच्या भूमिकेपुरता मर्यादित न ठेवता संपूर्ण वाहतूक नियोजनाची जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज व्यक्त होत आहे..Manoj Jarange Mumbai March: मनोज जरांगे यांनी हाक दिल्यास मुंबईकडे कूच ; मराठा बांधवांचा इशारा; सकल मराठा समाजातर्फे राज्य शासनाविरोधात निदर्शने .तपासाची दिशा चालकापुरतीच का?उच्चदाब वीजवाहिनीखाली एवढ्या अवजड बॉयलरची वाहतूक नेमकी कोणाच्या नियोजनातून झाली? मार्गाची पूर्वपाहणी आणि सुरक्षा उपायांची खात्री करण्यात आली होती का? विना क्रमांकाच्या दुसऱ्या क्रेनची भूमिका तपासण्यात आली का? दोन जीव गेल्यानंतर केवळ चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास थांबणार की, या दुर्घटनेमागील संपूर्ण जबाबदारीची साखळी पोलिस उघड करणार, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.