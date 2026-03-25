Accident news : कूर येथे भीषण अपघात; एक जण ठार

गारगोटी : गारगोटी-कोल्हापूर मुख्य रस्त्यावर कूर (ता. भुदरगड) येथे सोमवारी (ता. २३) रात्री १०च्या सुमारास भीषण अपघातात एकाचा मृत्यू झाला, तर दोघे जखमी झाले. रामचंद्र मारुती मोरे (वय ५४, रा. कूर) असे मृताचे नाव आहे. या अपघाताची नोंद भुदरगड पोलिसांत झाली. मोरे जेवणानंतर नेहमीप्रमाणे फिरण्यासाठी बाहेर गेले होते..कूर-गारगोटी रस्त्यावर केरबा नारायण कांबळे यांच्या घरासमोर ते रस्त्याच्या कडेला उभे असताना बिद्रीकडून गारगोटीच्या दिशेने जाणाऱ्या दूध टेम्पोला (क्र. एमएच ११ एजी ७२००) मागून येणाऱ्या एसटी बसने (एमएच ०९ एफएल ८१३८) जोराची धडक दिली. या धडकेत टेंपो अनियंत्रित होऊन रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या रामचंद्र मोरे यांना धडकला आणि पुढे जाऊन उभ्या ट्रकला (एमएच १० ए ९९५०) धडकला. या अपघातात मोरे यांचा जागीच मृत्यू झाला..दरम्यान, टेंपो चालक राजाराम मारुती भांडवलकर (४२, रा. मुरुक्टे) व वासुदेव पांडुरंग बोंगारडे (४०, रा. बारवे) हे जखमी झाले असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी एसटी चालक सचिन काकासो नाईक (४७, रा. शेणगाव, ता. भुदरगड) याच्याविरोधात बेदरकारपणे वाहन चालवून अपघात घडवल्याचा गुन्हा दाखल केला. उदय सीताराम मोरे यांनी याबाबत तक्रार दिली.