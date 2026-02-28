Kolhapur NIE : कुसुमाग्रजांच्या साहित्यात मूल्यांची जपणूक - डॉ. गोपाळ गावडे; एनआयईतर्फे , मगदूम हायस्कूलमध्ये मराठी भाषा दिन

कोल्हापूर : ‘मराठी साहित्याला जागतिक उंचीवर नेऊन ठेवणारे साहित्यिक वि. वा. शिरवाडकर ऊर्फ कुसुमाग्रज यांचे लेखन केवळ शब्दरचना नसून ती मानवी मूल्ये, स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रप्रेमाचा जागर आहे. .त्यांच्या साहित्यातून मिळणारी जगण्याची उमेद आजच्या युवा पिढीने आत्मसात करणे काळाची गरज आहे’, असे प्रतिपादन महावीर महाविद्यालयाचे माजी मराठी विभागप्रमुख प्रा. डॉ. गोपाळ गावडे यांनी केले..मराठी भाषा गौरव दिन उत्साहात.दादासाहेब अ. मगदूम हायस्कूलमध्ये ‘सकाळ’च्या न्यूज पेपर इन एज्युकेशन (एनआयई)तर्फे ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ साजरा झाला. यावेळी ते बोलत होते. त्यांनी कुसुमाग्रजांच्या जीवनप्रवासासह त्यांच्या समृद्ध साहित्यसंपदेचा आढावा घेत संवाद साधला..डॉ. गावडे म्हणाले, ‘२७ फेब्रुवारी हा कुसुमाग्रजांचा जन्मदिवस महाराष्ट्र शासनाने १९९३ पासून अधिकृतपणे ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ म्हणून साजरा करण्यास सुरुवात केली. कुसुमाग्रजांनी कविता, नाटक, कथा आणि कादंबरी अशा सर्वच क्षेत्रांत मराठी भाषेला समृद्धी दिली. .Marathi Bhasha Gaurav Din: 27 फेब्रुवारीलाच का साजरा केला जातो मराठी भाषा गौरव दिन? जाणून घ्या महत्त्व आणि इतिहास.त्यांच्या लेखनावर मानवतावाद, स्वातंत्र्य, सामाजिक न्याय आणि राष्ट्रप्रेम यांचा मोठा प्रभाव होता. त्यांच्या ‘विशाखा’ या काव्यसंग्रहाला मिळालेला ज्ञानपीठ पुरस्कार हा खऱ्या अर्थाने मराठी भाषेचा सन्मान होता.’’.प्रा. श्वेता परुळेकर यांची उपस्थिती होती. पाहुण्यांच्या हस्ते भित्तीपत्रिकेचे उद्घाटन झाले. सांस्कृतिक विभागप्रमुख दत्ता पालकर यांनी प्रास्ताविक केले. सुचेता कापसे यांनी आभार मानले. आर्या कापसे यांनी सूत्रसंचालन केले. एक मिनिट मराठी बोलूया स्पर्धा.मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त विद्यार्थ्यांसाठी एक मिनिट मराठी बोलूया स्पर्धा घेण्यात आली. या स्पर्धेत आर्या कापसेने प्रथम, संस्कृती मानेने द्वितीय व आराधना वडर हिने तृतीय क्रमांक मिळवला. वैष्णव जाधवने उत्तेजनार्थ बक्षीस मिळवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.