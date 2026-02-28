कोल्हापूर

Kolhapur NIE : कुसुमाग्रजांच्या साहित्यात मूल्यांची जपणूक - डॉ. गोपाळ गावडे; एनआयईतर्फे , मगदूम हायस्कूलमध्ये मराठी भाषा दिन

Kusumagraj Literature : कोल्हापूर येथील दादासाहेब अ. मगदूम हायस्कूलमध्ये सकाळ एनआयईंतर्गत मराठी भाषा गौरव दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. वि. वा. शिरवाडकर ऊर्फ कुसुमाग्रज यांच्या साहित्याद्वारे मानवी मूल्ये, स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रप्रेमाची जपणूक कशी झाली यावर डॉ. गोपाळ गावडे यांचे मार्गदर्शन झाले.
Marathi bhasha din 

Marathi bhasha din 

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : ‘मराठी साहित्याला जागतिक उंचीवर नेऊन ठेवणारे साहित्यिक वि. वा. शिरवाडकर ऊर्फ कुसुमाग्रज यांचे लेखन केवळ शब्दरचना नसून ती मानवी मूल्ये, स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रप्रेमाचा जागर आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Sakal
Programmer
Sakal Media Group
Marathi Poetry
poet
Marathi Bhasha Din

Related Stories

No stories found.