Kolhapur Election : ‘लाडकी बहीण’ला विरोध करणाऱ्या काँग्रेसला बहिणीच धडा शिकवतील; खासदार धनंजय महाडिकांचा थेट हल्लाबोल

कोल्हापूर : 'गेल्या दीड वर्षांपासून राज्यात सुरू असणाऱ्या लाडकी बहीण योजनेला काँग्रेसने सातत्याने विरोध केला आहे. आता संक्रांतीची भेट म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी लाडक्या बहिणींना तीन हजार रुपये जाहीर केले आहेत..पण, लाडक्या बहिणींना सणासुदीचे पैसे मिळू नयेत, म्हणून काँग्रेसने न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. त्यामुळे आता लाडक्या बहिणीच पुन्हा एकदा काँग्रेसला धडा शिकवतील. त्यातून काँग्रेसच्या अस्तित्वावरच मोठी संक्रांत आली आहे', असा टोला खासदार धनंजय महाडिक यांनी लगावला..Praniti Shinde:'लाडकी बहीण'द्वारे भाजप महिलांची अब्रू विकत घेईल: खासदार प्रणिती शिंदे यांचे वादग्रस्त विधान, मी मेले तरी काँग्रेसमध्येच!.प्रतिभानगर येथे झालेल्या विजय निर्धार सभेत ते बोलत होते. रूपाराणी निकम, अभिजित मोकाशी, कौसर बागवान, शिवानी गुजर या महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी ही सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष विजय जाधव उपस्थित होते..खासदार महाडिक म्हणाले, '१९५२ पासून काँग्रेसने गरिबी हटावचा नारा देत, जनतेची दिशाभूल करत ६८ वर्षे सत्ता भोगली. पण, गरिबी काही हटली नाही. पण, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनहिताच्या अनेक योजना राबवल्या. गेल्या पाच वर्षांपासून देशातील कोट्यवधी नागरिकांना मोफत रेशन दिले जाते. १२ कोटी घरांत गॅस सिलिंडर दिला. .Chandrashekhar Bawankule: काँग्रेसचा 'लाडकी बहीण' द्वेषाचा क्रूर चेहरा उघड: चंद्रशेखर बावनकुळे; पैसे रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाला पत्र!.आयुष्मान भारत कार्ड योजना राबवून पाच लाखांचे सुरक्षा कवच दिले. पूर्वी या योजनेत ६०० आजार समाविष्ट होते, पण आता दोन हजार ३०० विविध प्रकारच्या आजारांसाठी ही योजना राबवली जाते. आजच्या घडीला देशाचा विचार करता, तब्बल २५ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेवर आले आहेत..'ते पुढे म्हणाले, 'राज्यातील महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजनादेखील याच हेतूने राबवली आहे. सणासुदीला गरजू महिलांना या योजनेअंतर्गत रक्कम पैसे दिले जातात. पण, ही योजना फसवी असल्याचे फेक नॅरेटिव्ह पसरवण्याचाही काँग्रेसने प्रयत्न केला. पण, ही योजना गेल्या दीड वर्षापासून योग्य पद्धतीने सुरू आहे. आता लाडक्या बहिणींना सणासुदीला पैसे मिळू नयेत, यासाठी काँग्रेस प्रयत्नशील आहे. पण, त्यात त्यांना यश येणार नाही. उलट लाडक्या बहिणी काँग्रेसच्या अस्तित्वाला सुरूंग लावतील.'