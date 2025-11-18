कोल्हापूर

Kolhapur News: दाखल्यांसाठी तासन्‌तास प्रतीक्षा, रांग मुख्य इमारतीबाहेर! महापालिकेच्या अडचणी कायम

Birth-Death Certificate: मुख्य इमारतीतील नागरी सुविधा केंद्रातूनच जन्म–मृत्यू दाखले दिले जात असल्याने दाखल्यांसाठी नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली.
Birth-Death Certificate

Birth-Death Certificate

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: महापालिकेत जन्म-मृत्यू दाखल्यांसाठी अजूनही मुख्य इमारतीतील नागरी सुविधा केंद्रातच जावे लागत असल्याने आज दाखल्यांसाठी प्रचंड गर्दी झाली. तेथील रांग केंद्राबाहेर आली होती.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Muncipal corporation
Certificate
KMC
Birth and Death Registration in India

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com