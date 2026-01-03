कोल्हापूर

Kolhapur Election : शेवटच्या दहा मिनिटांत सत्ताकेंद्रात धावपळ; माघारीने रंगले निवडणूक नाट्य

Political Statements : माघारीच्या शेवटच्या दहा मिनिटांत व्ही.टी. पाटील सभागृहात धावपळ, विनंत्या आणि राजकीय चर्चा रंगल्या. एबी फॉर्म असतानाही योगिता कोडोलीकर यांनी पक्षादेशानुसार माघार घेतल्याने महायुतीतील समीकरणे चर्चेत आली.
Candidates and supporters gather outside the election office during the final minutes of withdrawal.

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : निवडणूक कार्यालय क्रमांक दोन असलेल्या व्ही.टी.पाटील सभागृहात आज माघारीच्या शेवटच्या दिवशी शेवटच्या दहा मिनिटांत नाट्यमय घडामोडी घडल्या. महायुतीत असलेल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाच्यावतीने दोन उमेदवारांना ‘एबी’ फॉर्म दिला होता.

