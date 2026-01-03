Kolhapur Election : शेवटच्या दहा मिनिटांत सत्ताकेंद्रात धावपळ; माघारीने रंगले निवडणूक नाट्य

कोल्हापूर : निवडणूक कार्यालय क्रमांक दोन असलेल्या व्ही.टी.पाटील सभागृहात आज माघारीच्या शेवटच्या दिवशी शेवटच्या दहा मिनिटांत नाट्यमय घडामोडी घडल्या. महायुतीत असलेल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाच्यावतीने दोन उमेदवारांना ‘एबी’ फॉर्म दिला होता. .त्यापैकी आज राष्ट्रवादी पक्षाच्या योगिता प्रवीण कोडोलीकर यांनी शेवटच्या दहा मिनिटांत माघार घेतली. यावेळी त्यांना विनंती करून रोखण्याचाही प्रयत्न झाला. तीन, चार आणि १५ प्रभागांतील उमेदवारांची माघार प्रक्रिया झाली. दुपारी तीनपर्यंत माघारीची वेळ होती. .साधारण दोन वाजून दहा मिनिटांनी माजी नगरसेविका मायादेवी भंडारे, अशोक भंडारे यांच्यासह त्यांची मुले तेथे होती. येथे मायादेवी भंडारे यांनी माघार घेतली. साधारण पावणेतीनच्या सुमारास योगिता कोडोलीकर माघार घेण्यासाठी सभागृहाजवळ पोहोचल्या. .तेथे पोलिस अधिकाऱ्यांकडे त्या विचारणा करत असतानाच भंडारे यांच्या मुलांनी त्यांना विनंती करून माघार घेऊ नका, आम्ही तुमच्यासाठी माघार घेतली आहे, असे सांगितले. ते आपल्या डोक्यावर बसतील, असे सांगितले. .याचवेळी ‘प्रवीणसरांना कॉल करा, ते कोठे आहेत,’अशी ही विचारणा त्यांनी केली. यामुळे तेथे काही वेळ गेला. अखेरच्या क्षणात योगिता कोडोलीकर थेट सभागृहात गेल्या. तेथे त्यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे माघारीचा अर्ज दाखल केला..निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी इन कॅमेरा त्यांच्याकडे माघार घेण्यासाठी कोणाचा दबाव आहे काय, तुमच्याकडे राजकीय पक्षाचा ‘एबी’ फॉर्म आहे, अशी विचारणा केली. त्यांनी मी स्वतःहून माघार घेत आहे, .दबाव नसल्याचे स्पष्ट केल्याची माहिती सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी दिगंबर सानप यांनी दिली. याबाबत प्रवीण कोडोलीकर यांनी पक्षादेशामुळे आम्ही माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्या (ता.३) पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर भूमिका सांगणार असल्याचे सांगितले.दरम्यान, प्रभाग क्रमांक तीनमध्ये आज १३ उमेदवार रिंगणात आहेत. यामध्ये कृष्णराज महाडिक यांनी माघार घेतली असली तरीही ते स्वतः न येता सूचकांकडून त्यांनी ही माघार घेतली आहे. प्रभाग क्रमांक चारमध्ये १९ उमेदवार रिंगणार राहिले आहेत. यामध्ये योगिता कोडोलीकर यांची एबीफॉर्म असलेली उमेदवारी माघार घेण्यात आली. तसेच प्रभाग क्रमांक १५ मध्ये १३ उमेदवार रिंगणात राहिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.