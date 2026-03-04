कोल्हापूर

Inspiring Story : दुःखाच्या घावावर ‘परिसेवे’ची फुंकर; फुलेवाडीची लता अर्दाळकर यांची प्रेरणादायी जीवनगाथा

Dedication to Education and Social Service : कोल्हापूर मधील फुलेवाडी परिसरात एक शांत, संयमी पण अत्यंत खंबीर व्यक्तिमत्त्व सर्वांना परिचित आहे लता अर्दाळकर. आयुष्यातील अपंगत्व, पतीचे अकाली निधन आणि लेकीच्या दुर्दैवी मृत्यूसारखे दुःखाचे घाव सहन करत त्यांनी खचून न जाता ‘परिसेवा’ हा जीवनमंत्र स्वीकारला.
नंदिनी नरेवाडी ः सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : फुलेवाडी परिसरातील दत्त मंदिर असो वा हनुमान मंदिर, तिथे एक शांत, संयमी पण तितकाच आश्वासक चेहरा नेहमी दिसतो. तो लता अर्दाळकर. वरवर पाहता एक साधी महिला वाटत असली, तरी त्यांच्या आयुष्याचा प्रवास एखाद्या महाकाव्यापेक्षा कमी नाही.

