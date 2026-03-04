Inspiring Story : दुःखाच्या घावावर ‘परिसेवे’ची फुंकर; फुलेवाडीची लता अर्दाळकर यांची प्रेरणादायी जीवनगाथा

कोल्हापूर : फुलेवाडी परिसरातील दत्त मंदिर असो वा हनुमान मंदिर, तिथे एक शांत, संयमी पण तितकाच आश्वासक चेहरा नेहमी दिसतो. तो लता अर्दाळकर. वरवर पाहता एक साधी महिला वाटत असली, तरी त्यांच्या आयुष्याचा प्रवास एखाद्या महाकाव्यापेक्षा कमी नाही. .नियतीने त्यांच्या आयुष्यावर एकामागून एक घाव घातले. मात्र, त्या प्रत्येक घावावर त्यांनी ‘परिसेवे’ची फुंकर मारली. कळे गावच्या लेकीने जेव्हा एका हाताने अपंगत्व असूनही डी.एड.पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले, तेव्हाच त्यांच्यातल्या जिद्दीची चुणूक दिसली होती..Marathi Literature : 'श्यामची आई' ते प्रगल्भ कविता: वाचनाने समृद्ध झालेलं एक अष्टपैलू आयुष्य.लग्नानंतर त्या फुलेवाडीत आल्या. सासर सधन होते, पती रिक्षा चालवून संसाराचा गाडा ओढत होते. नोकरी करण्याची तशी गरज नव्हती. पण, लता यांना ‘ज्ञानदान’ करायचे होते. स्वतः कठीण परिस्थितीतून शिक्षण घेतल्यामुळे शिक्षणाचे मोल त्यांना ठाऊक होते. .आपल्या ज्ञानाचा उपयोग समाजातील मुलांना व्हावा, या एकाच ध्यासातून त्यांनी घरातच शिकवणी सुरू केली. संसार सुखाचा होता. मुलगा प्रसाद आणि मुलगी प्रमिला अशा दोन फुलांनी घर बहरले होते. पण, सुखाचा हा काळ अल्पायुषी ठरला. .Premium|Retirement life: निवृत्तीनंतर आयुष्य संपत नाही… तर नव्याने सुरू होतं!.मुले अद्याप शाळेतच असताना पतीचे अकाली निधन झाले. एक आधारस्तंभ कोसळला; पण लताताईंनी स्वतःला सावरले. अपंगत्वाने शरीर अडले असेल. मात्र, मन मात्र हिमालयासारखे खंबीर होते. आपल्या कौशल्यावर विश्वास ठेवून त्यांनी घरची शिकवणी सुरू ठेवली आणि मुलांचे भविष्य घडवले..मुले मोठी झाली, शिकली. मुलीचा विवाह करून दिला. आता कुठेतरी आयुष्यात स्थैर्य येतेय असे वाटत असतानाच नियतीने सर्वात क्रूर खेळ खेळला. गरोदरपणाच्या काळातच त्यांच्या काळजाचा तुकडा असलेल्या मुलीचा आकस्मिक मृत्यू झाला. .ज्या लेकीचे भविष्य पाहण्याचे स्वप्न पाहिले होते, तीच लेक अर्ध्या वाटेत सोडून गेली. हे दुःख डोंगरदराएवढे मोठे होते; पण त्यांनी तेही पचवले. ‘दुःख कवटाळून बसण्यापेक्षा ते वाटून घ्यावे,’ हा जणू त्यांनी आयुष्याचा मंत्रच बनवला. त्यांनी ‘अवनि’ संस्थेसोबत काम केले. तर भटक्या विमुक्त जमातीसाठी विविध उपक्रम राबविले..आज वयाच्या या टप्प्यावर त्या थांबलेल्या नाहीत. स्वतःच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसून त्या इतरांच्या चेहऱ्यावर हसू फुलवत आहेत. घरात आपल्या दोन नातवंडांना मायेने सांभाळत असतानाच इतर मुलांची शिकवणी आजही सुरू आहे. .इतकेच नाही, तर त्या समाजात एक आधारवड बनल्या आहेत. मंदिरात सेवा देणे असो वा कुणा वयोवृद्ध व्यक्तीची विचारपूस करणे, लताताई तिथे हजर असतात. एखाद्या गरजू वृद्धाला पेन्शनचे काम समजत नसेल, तर त्या स्वतः धावून जातात. .आयुष्यात आलेली संकटे टाळता येत नाहीत. पण, त्या संकटांशी कसे लढायचे हे आपल्या हातात असते. माझ्या दुःखाचे भांडवल करण्यापेक्षा इतरांच्या आयुष्यात आनंद पेरण्यात मला समाधान मिळते. ब्रह्माकुमारी विद्यालयात गेल्यानंतर मला समाधानाची अनुभती मिळते.- लता अर्दाळकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.