Kolhapur Law & Order : खाकीचा रुबाब संपला? वर्दीच्या रुबाबाला थेट आव्हान, आवाज सोडतो, काचा फोडतो...

Kolhapur Crime : 'आवाज सोडतो, काचा फोडतो' असे जाहीर फलक दाखविण्याचे धाडस कोणामुळे आले?, असे धाडस होतेच कसे ?, 'सगळं कसं वजनात' ठेवण्याचे आव्हान कोणाला दिले जाते?, कारवाईसाठी पोलिसांचे हात कोणी बांधले आहेत?, कारवाई करण्याचे धाडस जोपर्यंत पोलिसांकडून दाखविले जाणार नाही, तोपर्यंत हे सर्व उघड चालणार आहे. कारवाई करू नका, असे कोण सांगते, ते देखील कळावे. थेट कारवाई करून वर्दीचा रुबाब कायम ठेवावा. अन्यथा, भविष्यात याच वर्दीला डाग लागला तर नवल वाटणार नाही..सार्वजनिक गणेशोत्सव एक जनजागृतीचा उत्सव आहे. या उत्सवात आता सिस्टीमच्या आवाजाची स्पर्धा सुरू झाली आहे. ध्वनी मर्यादा पाळल्या जात नाहीत, मंडप किती आकाराचा असावा हे पाळले जात नाही. तरीही यांच्यावर कारवाई होत नाही. कारवाईचे 'देखावे' सर्वसामान्यांनी किती दिवस सहन करायचे, असा प्रश्न आता पुढे आला आहे. उत्सव उत्साहात झाला पाहिजे; पण तोच उत्सव त्रासदायक ठरू नये..साउंड सिस्टीमचा वापर टाळण्याचे आवाहन करणाऱ्या पोलिस प्रशासनाच्या बैठका म्हणजे केवळ कागदी घोडे नाचविल्याचा प्रकार दिसून येत आहे. 'आवाज सोडतो, काचा फोडतो' हे कोणाला सांगितले जाते? पोलिसांच्या समोर सिस्टीमच्या आवाजाचे उल्लंघन होते. मिरवणुकीत 'कोणाला वजनात ठेवले जाते' याचेही सूक्ष्म परीक्षण पोलिस यंत्रणेने करणे आवश्यक आहे..पोलिसांचा कमी झालेला वचक जिल्ह्यातील अनेक गोष्टींतून दिसून येत आहे. तरीही वेळ गेलेली नाही. कोणाकडून कोणती कृती होणार आहे, याचा अंदाज पोलिसांना येत नसल्याचे दिसून येते. 'आवाज सोडतो, काचा फोडतो' हे कोणाच्या सांगण्यावरून हे धाडस केले जात आहे, याचाही गांभिर्याने विचार करणे गरजेचे आहे..Kolhapur Worker Killed : कामचुकार करतो म्हणून कामगारांना रागवला, ठरवून कंपनीच्या गेटवर सहकाऱ्याचा खून केला